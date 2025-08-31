Hoa hậu Tiểu Vy gặp thiếu tá công an nhập vai girl phố ở lễ tổng duyệt A80

Sáng 30/8, buổi tổng duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra với quy mô tương đương lễ chính thức. Hoa hậu Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Lê Nguyễn Bảo Ngọc cùng hàng trăm nghệ sĩ, vận động viên của Khối văn hóa - thể thao đã có mặt ở điểm tập kết từ 3h sáng.

Hoa hậu Tiểu Vy và dàn người đẹp mặc áo dài thanh lịch, nền nã. Các người đẹp di chuyển vào khu vực phố Quán Thánh từ lúc 2h sáng để chuẩn bị cho lễ tổng duyệt.

"Đi giữa hàng ngàn người, tôi xúc động khi thấy tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc lan tỏa. Mỗi bước chân đều mang trong mình tình yêu Tổ quốc, là niềm biết ơn thế hệ cha anh đã hy sinh để hôm nay đất nước bình yên. Thanh xuân này thật may mắn khi tôi được góp một phần nhỏ bé để lan tỏa tinh thần đoàn kết và yêu nước", cô chia sẻ.

Hoa hậu Tiểu Vy rạng rỡ bên các chiến sĩ công an tham gia lễ tổng duyệt.

Tại sự kiện, Tiểu Vy có dịp gặp gỡ thiếu tá Lê Mai Ly - nữ chiến sĩ công an nhập vai "girl phố" bị cảnh sát cơ động trấn áp trên phố đi bộ hôm 10/8.

Tiểu Vy cho biết cô rất ấn tượng với ngoại hình cá tính cùng màn nhập vai "girl phố" ấn tượng của thiếu tá Lê Mai Ly. "Những hình ảnh về girl phố trên phố đi bộ được chia sẻ rộng rãi và trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội đã khiến tôi chú ý. Ngoại hình mạnh mẽ và màn nhập vai xuất sắc của chị Mai Ly khiến tôi ấn tượng. Ngày hôm nay gặp chị Mai Ly ở lễ tổng duyệt là trải nghiệm khó quên của tôi", cô nói.

Hoa hậu Tiểu Vy hội ngộ dàn diễn viên phim Mưa đỏ tại lễ tổng duyệt.

Tiểu Vy bên Hoa hậu Lương Thùy Linh, MC Khánh Vy, ca sĩ Anh Tú, cầu thủ Duy Mạnh trước giờ tổng duyệt.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc và Lương Thùy Linh hòa cùng các nghệ sĩ trong Khối văn hóa - thể thao trên phố Quán Thánh chuẩn bị cho lễ tổng duyệt.

Hoa hậu Bảo Ngọc gặp diễn viên Vân Trang ở buổi tổng duyệt. "Không có mùa thu nào đẹp hơn mùa thu độc lập. Bảo Ngọc vinh dự và hạnh phúc khi được tham dự concert đặc biệt của quốc gia", cô chia sẻ.

Hoa hậu Lương Thùy Linh diện áo dài đỏ ở lễ tổng duyệt.