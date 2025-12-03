Lòng tự tôn còn lại của nghệ sĩ Thương Tín

Thương Tín có dấu hiệu trầm cảm

Nghệ sĩ Thương Tín phải ngồi xe lăn, cân nặng chỉ còn 40 kg

Một dạo, cái tên Thương Tín nổi lên như một hiện tượng "thời sự". Ông được nhắc đến dựa trên ký ức cũ của khán giả hâm mộ về một diễn viên tài hoa, phong nhã và cả "lắm tật". Đó là thời điểm Thương Tín muốn vẫy vùng trở lại dù tuổi đời lẫn danh tiếng đã bước qua bên kia "sườn dốc".

Ông muốn, một lần nữa, sử dụng chính tài năng diễn xuất của mình để nuôi thân, nuôi vợ trẻ và con gái. Sự cố gắng của ông là điều không thể phủ nhận, có điều, điều kiện sức khỏe không cho phép, nên cuối cùng, Thương Tín vẫn phải nương nhờ đến sự giúp đỡ của người khác.

Đến thời điểm này, sức khỏe của ông càng trở nên báo động. U70, ông ngồi xe lăn với thân thể gầy gò, chỉ còn 40 kg. Cuộc sống ở quê cũng khiến gã đàn ông phong trần, yêu thích sự lang bạt ngày nào thấy buồn tẻ.

Theo chia sẻ của nhạc sĩ Tô Hiếu, người cưu mang nghệ sĩ Thương Tín, ông đang có dấu hiệu của trầm cảm. Điều đó không lạ khi Thương Tín, rất nhiều lần, bày tỏ muốn trở lại cuộc sống phồn hoa đô hội nơi phố thị. Ẩn dật ở quê, với Thương Tín, như một hình phạt, chôn chặt sự nhộn nhịp, sảng khoái trong tâm hồn ông.

Những ngày bệnh tật tuổi xế chiều, cuộc sống của Thương Tín vì thế cũng khó khăn và thiếu thốn hơn. Nhạc sĩ Tô Hiếu đã đề nghị "tổ chức một chương trình kêu gọi giúp đỡ cho Thương Tín.

Đồng ra đồng vào tuổi xế chiều, dầu gì cũng giúp cho cuộc sống vật chất của anh ấy (Thương Tín) dễ thở hơn". Nhưng, Thương Tín đã cương quyết từ chối. Không đề cập đến lý do từ chối nhưng Thương Tín khẳng định "đó là nguyện vọng của ông. Ông không muốn phiền thêm người khác". Quyết định của Thương Tín, khiến cho nhạc sĩ Tô Hiếu, người vốn thân thiết và hiểu rõ Thương Tín, thấy bất ngờ.

Thương Tín vẫn luôn là biểu tượng của tài năng

Thương Tín từ chối lời giúp đỡ

Không chỉ có Tô Hiếu, mà hẳn nhiều người khác cũng sẽ bất ngờ. Vì bởi sau chuỗi thời gian dài chấp nhận sự giúp đỡ của người khác, tư duy "tầm gửi" dễ trở thành thói quen của bất cứ ai. Nhưng, cuối cùng, nghệ sĩ Thương Tín đã có thể kiềm lòng.

Trước đây, Thương Tín từng là biểu tượng của nổi tiếng, thành công và tài năng. Và cũng chính sự đủ đầy khiến ông trượt dài trong xa hoa rồi đến nghèo đói. Khán giả nhắc đến ông không còn dựa trên sự tôn trọng tuyệt đối nữa. Những câu bông đùa bỡn cợt không ít.

Những lời chỉ trích, mắng nhiếc đầy rẫy. Và cả những oán ghét, trù ẻo dù có thể chủ nhân phát ngôn chưa từng gặp Thương Tín lần nào.

Ông biết hết mọi người nói về mình và bàng quan đón nhận tất cả những mắng nhiếc. Trong một buổi trò chuyện cùng báo Người Lao Động, ông cũng bày tỏ "cuối đời ông khổ chuyện vợ con vì yamaha (già mà vẫn ham).

Chuyện "bát đũa xô nhau" trong cuộc sống hôn nhân, nhiều người xót bảo "nói hết cho thiên hạ tỏ", ông chỉ cười: "Vạch áo cho người xem lưng, hay ho gì". Hỏi ông "sao lại tự giễu về bản thân bằng một cuốn sách lắm thị phi", ông cho hay "chuyện cũ qua rồi, không muốn nói đến nữa".

Thương Tín trong những câu chuyện được lưu truyền là kẻ ăn chơi, có chút trác táng. Nhưng trong mắt người từng tiếp xúc với Thương Tín, ít nhất ông vẫn là nhân vật nam tính, có nói có, không nói không.

Dù thế nào, Thương Tín vẫn có một vị trí nhất định trong lòng người hâm mộ

Sau nhiều biến cố cuộc đời, ông tin chuyện "gieo nhân nào, gặt quả nấy" và ông là một nhân chứng như lời ông thừa nhận. Ông đã từng sung sướng cỡ nào và ông phải trả giá cho chuỗi ngày ăn chơi không điểm dừng của mình. Thương Tín, sinh năm 1956 tại Phan Rang, Ninh Thuận là một trong những gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt Nam thập niên 1980–1990. Từ những ngày đầu theo cải lương, ông đã bộc lộ tài năng sân khấu và niềm đam mê nghệ thuật.

Sau khi được đào tạo bài bản tại Trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ Sài Gòn, ông nhanh chóng khẳng định tên tuổi qua hàng loạt vai kịch quan trọng, trước khi chuyển sang điện ảnh và trở thành ngôi sao sáng với những vai diễn để đời trong các phim như "Ván bài lật ngửa", "Biệt động Sài Gòn"...

Những năm tháng huy hoàng, Thương Tín từng là cái tên được săn đón, là niềm tự hào của màn bạc Việt Nam. Tuy nhiên, như nhiều ngôi sao khác, ông cũng trải qua những trắc trở. Cuộc sống và sự nghiệp có lúc sa sút vì những vấp ngã cá nhân nhưng tài năng và hình ảnh một thời vẫn khiến khán giả nhớ mãi. Thương Tín của những ngày huy hoàng, dĩ nhiên không còn nữa. Nhưng một Thương Tín biết chối từ lời giúp đỡ, cũng làm cho khán giả giữ lại những cảm tình với ông.