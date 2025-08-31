Nhan sắc gây sốt của nữ chiến sĩ A80

Sáng 30/8, các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) tiến hành tổng duyệt. Buổi tổng duyệt có sự tham gia của gần 16.000 cán bộ, chiến sĩ, gồm 43 khối đi bộ (26 khối quân đội, 17 khối công an) cùng các khối quân đội nước ngoài, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của quân đội và công an.

Các khối nữ sĩ quan thu hút sự quan tâm của nhiều người. Trong đó, có 9 khối nữ chiến sĩ, bao gồm các khối của quân đội và công an, gồm: nữ quân nhạc, nữ sĩ quan quân y, nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình, nữ chiến sĩ biệt động, nữ sĩ quan thông tin, nữ dân quân các dân tộc Việt Nam, nữ du kích miền Nam, nữ sĩ quan CSGT và nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm.

Khối trưởng và Tổ Quân kỳ của Khối nữ sĩ quan quân y.

Khối trưởng Ngô Lâm Phương được nhiều người biết đến sau khi video cô dẫn đầu khối nữ sĩ quan quân y dịp A50 lên xu hướng trên các nền tảng mạng xã hội. Hình ảnh bước đi nghiêm trang, thần thái tự tin của cô nhanh chóng gây ấn tượng mạnh.

Sau khi hoàn thành buổi Tổng duyệt diễu binh, diễu hành tại Hà Nội, khối nữ sĩ quan quân y có thời gian chụp ảnh, giao lưu với người dân.

Khối nữ quân nhạc gây ấn tượng trong trang phục trắng và dàn nhạc cụ đặc trưng.

Nhiều người dân, em nhỏ mong muốn chụp ảnh kỷ niệm cùng khối nữ quân nhạc.

Khối nữ gìn giữ hòa bình xuất hiện tại khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội - Quảng trường Cách mạng tháng Tám. Thiếu úy Vũ Thị Hà Trang - trợ lý Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bệnh viện Quân y 7 (Quân khu 3) là khối trưởng khối nữ gìn giữ hòa bình.

Khối nữ gìn giữ hòa bình với những chiếc khăn trên cổ tượng trưng cho màu xanh hòa bình.

Các chiến sĩ mũ nồi xanh thích thú khi chụp ảnh, giao lưu cùng người dân.

Khối nữ chiến sĩ biệt động thân thiện chào người dân hai bên đường xem lễ diễu binh, diễu hành.

Khối nữ chiến sĩ thông tin mang theo hình ảnh mưu trí, dũng cảm của bộ đội thông tin.

Khối nữ dân quân các dân tộc Việt Nam xuất hiện tại khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội - Quảng trường Cách mạng tháng Tám, trong tiếng reo hò, cổ vũ của người dân.