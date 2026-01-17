Hàng chục nghìn người đổ về Đông Anh

Đại nhạc hội GENfest diễn ra tối 17/1 tại Đông Anh (Hà Nội), thu hút hàng chục nghìn khán giả trẻ.

6 nghệ sĩ Phùng Khánh Linh, Jsol, Rhyder, Quang Hùng MasterD, Low G, Hieuthuhai đem đến cho đêm nhạc những set diễn bùng nổ cho khán giả.

Chương trình diễn ra từ 18h. Nhiều người hâm mộ có mặt từ sáng, trưa để tham gia hoạt động trải nghiệm bên lề như chụp hình cùng nghệ sĩ, ký tặng.

Khán giả nữ mặc bốc lửa, di chuyển quãng đường hàng chục km đến Trung tâm Triển lãm Việt Nam - Sân Đông (Đông Anh). Phong cách cuốn hút của fan nữ gây chú ý tại khu vực check-in.

Điểm làm nên sự khác biệt cốt lõi của đêm nhạc là định dạng mini concert dành riêng cho mỗi nghệ sĩ, thay vì những phần trình diễn ngắn thông thường. Mỗi ca sĩ có cơ hội thể hiện toàn bộ cá tính âm nhạc trong thời lượng lên tới 50 phút. "Quỹ thời gian này cho phép nghệ sĩ cùng đội ngũ sản xuất hiện thực hóa những ý tưởng dàn dựng đầy tham vọng, biến mỗi phần thể hiện thành một câu chuyện có chiều sâu và giàu cảm xúc", ban tổ chức cho biết.

Công tác kiểm tra an ninh trước giờ biểu diễn.

Hàng nghìn người hâm mộ có mặt từ sáng để chụp hình, giao lưu cùng thần tượng.

Biển người đổ về Đông Anh để tận hưởng lễ hội âm nhạc. Tổng đạo diễn Dương Mai Việt Anh tiết lộ đêm nhạc tuân thủ triết lý mỗi nghệ sĩ là cá tính sống động. Ê-kíp thiết kế riêng cho từng ngôi sao một không gian trình diễn kết hợp nghệ thuật thị giác và công nghệ hiện đại. Khán giả dù ở vị trí nào cũng có thể cảm nhận được sức nóng của sân khấu qua hệ thống âm thanh, ánh sáng đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Khán giả đổ về đại nhạc hội GENfest.

Hai khán giả nữ hào hứng khi tham gia chương trình có sự dàn dựng kỹ lưỡng về concept, cảm xúc và mạch câu chuyện của từng set diễn.

Những trang phục gây ấn tượng của khán giả. Do thời tiết Hà Nội trở lạnh, nhiều người chọn áo khoác dày, kết hợp với phụ kiện giữ ấm như khăn, mũ.

Mở màn cho đêm nhạc lần này là Phùng Khánh Linh. Tiếp nối JSOL, Rhyder và Quang Hùng MasterD với bản hit triệu view cùng phong cách trình diễn lôi cuốn.