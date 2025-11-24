Hieuthuhai chuyển 400 triệu đồng gửi đồng bào vùng lũ ngay trên sân khấu

Tối 22/11 Hieuthuhai cùng 5 nghệ sĩ gồm Low G, B Ray, Pháp Kiều, JSOL và RHYDER biểu diễn tại chương trình GENfest Presents MBillion diễn ra ở TPHCM. Nam nghệ sĩ trình diễn gần một tiếng, mang lại nhiều bản hit như Ai cũng bắt đầu từ đâu đó, No Love No Life, Exit Sign, Everything Will Be Okay...

Sau khi kết thúc phần biểu diễn, Hiethuhai thông báo anh vừa chuyển khoản 400 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung.

Khoảnh khắc nam rapper cung cấp thông tin chuyển khoản, khán giả zoom cận màn hình, cho thấy nội dung: “Xin được chia sẻ cùng đồng bào đang chịu thiệt hại từ thiên tai bão lũ”. Nam rapper không ghi tên người gửi, giữ thái độ khiêm tốn.

Hieuthuhai kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung trên sân khấu GENfest tối 22/11.

Hieuthuhai cũng kêu gọi khán giả chung tay ủng hộ đồng bào ở Phú Yên và các vùng lân cận chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ. Nam nghệ sĩ yêu cầu ban tổ chức phát mã mã QR tài khoản quyên góp của Mặt trận tổ quốc Việt Nam lên màn hình sân khấu để kêu gọi ủng hộ.

Dưới các bài đăng lan truyền trong đêm, khán giả để lại nhiều lời khen: “Không có gì để chê Hieuthuhai luôn, sống tử tế, nói ít làm nhiều”, “Chưa bao giờ thấy sai khi idol người tử tế như Hiếu”, “Cảm ơn tấm lòng của Hieuthuhai”, “Hành động ý nghĩa, rất đàn ông”... khán giả để lại bình luận.

Trước Hieuthuhai, nhiều nghệ sĩ chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung và các tỉnh Tây Nguyên đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, ngập úng.

Vợ chồng Quang Hải quyên góp 250 triệu đồng cho 5 địa phương bị thiệt hại nghiêm trọng gồm: Phú Yên (cũ), Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hòa. “Cầu mong tất cả mọi người đều được bình an… mưa tan, nước rút thật nhanh để cuộc sống người dân bình an trở lại”, Quang Hải chia sẻ.

Mỹ Tâm đăng ảnh xác nhận chuyển khoản 100 triệu đồng hỗ trợ người dân Đắk Lắk. nữ ca sĩ đã đóng góp tổng 1,5 tỷ đồng cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ trong năm. Hòa Minzy tiếp tục gửi 100 triệu đồng hỗ trợ Đắk Lắk, kèm lời nhắn mong bà con bình an, không ai bị bỏ lại phía sau.

Ca sĩ Bùi Công Nam chuyển 100 triệu đồng tới Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk để san sẻ với bà con quê nhà. Trước chung kết Miss Universe 2025 tại Thái Lan, Hoa hậu Hương Giang ủng hộ 100 triệu đồng thông qua Ban Cứu trợ Trung ương, gửi tới người dân các tỉnh miền Trung.

Nhiều nghệ sĩ khác cũng góp sức như Diệp Lâm Anh (50 triệu đồng), Huỳnh Lập (50 triệu đồng), Phương Mỹ Chi (chưa công bố số tiền), Ê-kíp Mùi phở công bố hỗ trợ 200 triệu đồng cho đồng bào vùng lũ ngay tại buổi họp báo ra mắt phim.