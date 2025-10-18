Kéo dòng tiền tỷ về địa phương

Du lịch âm nhạc bùng nổ

Các lễ hội ngoài trời đang góp phần định hình du lịch âm nhạc tại nhiều địa phương. Ở Ninh Bình, Festival lần thứ 3 trong tháng 11/2024 thu hút khoảng 428.000 lượt khách, tăng hơn 15% so với cùng kỳ, mang lại nguồn thu đáng kể cho dịch vụ lưu trú, ăn uống.

Chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi và loạt “concert quốc gia” tạo dấu chân kinh tế hàng nghìn tỷ đồng, khiến khán giả di chuyển giữa các thành phố, thậm chí từ nước ngoài về Việt Nam.

Xu hướng du lịch âm nhạc đang bùng nổ.

Đà Lạt cũng chứng kiến sự bùng nổ các chương trình âm nhạc gắn với thể thao, tiêu biểu như Da Lat Music Night Run 2025 với 4.500 người tham gia. Dịp lễ hội, thành phố thường ghi nhận hiện tượng “cháy phòng”, doanh thu dịch vụ tăng rõ rệt.

Huế cũng đặt mục tiêu trở thành trung tâm sự kiện văn hóa - nghệ thuật với đại nhạc hội Mega Booming, quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ nổi tiếng. Các sự kết hợp âm nhạc hiện đại trong không gian lịch sử được kỳ vọng đóng góp lớn cho mục tiêu doanh thu 11.000 tỷ đồng du lịch năm 2025 của địa phương.

Hiệu ứng này cho thấy rõ tiềm năng của loại hình du lịch gắn với âm nhạc, khi các khách sạn đạt công suất cao và doanh nghiệp lưu trú ghi nhận khách ở lại lâu, chi tiêu nhiều hơn. Nhiều địa phương cũng coi du lịch âm nhạc là điểm sáng phát triển kinh tế.

Xu thế toàn cầu, cơ hội cho Việt Nam

Trên thế giới, nhiều lễ hội đã định hình tên tuổi. Coachella (Mỹ) biến sa mạc California thành “thủ phủ âm nhạc” mỗi tháng 4, mang về hàng trăm triệu USD, sự kiện âm nhạc thường niên Fuji Rock (Nhật Bản) gắn kết âm nhạc với thiên nhiên vùng Niigata, trở thành biểu tượng văn hóa. Forbes ước tính giá trị kinh tế của Taylor Swift đem đến cho Australia 558 triệu USD. Nhiều quốc gia chạy đua, vung tiền để có được cái gật đầu của siêu sao quốc tế. Họ tin Swift đi đến đâu, kinh tế địa phương sẽ khởi sắc đến đó.

Sau hòa nhạc Taylor Swift, cả nền kinh tế khu vực được hưởng lợi. Ảnh: Getty.

Ở Đông Nam Á, Thái Lan và Singapore sớm đón làn sóng “đu” thần tượng, khi du khách sẵn sàng bay sang nước khác để dự concert, kết hợp mua sắm, tham quan, nghỉ dưỡng.

Tại Việt Nam, concert của BlackPink thu 13,6 triệu USD (khoảng 335 tỷ đồng) với tỷ lệ bán vé 100%. Đêm nhạc G-Dragon tháng 11 tới cũng cho thấy tiềm năng lớn. Không chỉ khán giả trong nước, nhiều fan quốc tế cũng đổ về Thủ đô, tạo cú hích cho dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí.

Qua loạt concert bùng nổ gần đây, nhiều người hâm mộ sẵn sàng chi tiêu mạnh tay cho toàn bộ hành trình “đu” thần tượng. Không ít concert vé VIP chục triệu đồng “cháy sạch” chỉ sau vài phút mở bán. Bên cạnh đó, khán giả đầu tư cho lưu trú, dịch vụ đưa đón, trang phục, phụ kiện chính hãng, thậm chí book ê-kíp chụp ảnh riêng để lưu giữ kỷ niệm. Với fan quốc tế đến Hà Nội hay TPHCM, chuyến đi xem concert có thể kéo dài thêm nhiều ngày để kết hợp du lịch, mua sắm, trải nghiệm ẩm thực.

Với thị trường trẻ, đông đảo và giàu tiềm năng, Việt Nam hoàn toàn có thể tận dụng sức chi tiêu của fan để biến concert thành cơ hội vàng thúc đẩy du lịch, hàng không, lưu trú, ẩm thực và bán lẻ phát triển.

Music tourism - Du lịch âm nhạc là một nhánh đặc thù của du lịch văn hóa, khi du khách di chuyển để tham gia các sự kiện gắn với âm nhạc như hòa nhạc, lễ hội hay tham quan những địa điểm biểu tượng trong lịch sử âm nhạc. Hình thức du lịch này không chỉ góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương nhờ lượng khách đổ về mà còn tạo cơ hội giao lưu văn hóa, tôn vinh và lan tỏa giá trị của các di sản âm nhạc đa dạng.

Không chỉ là “cú hích” ngắn hạn

Concert hiện đại là “cú hích” kinh tế rõ ràng. Một show 10.000-20.000 khán giả không chỉ tạo nguồn thu lớn, mà còn làm bùng nổ nhu cầu lưu trú, ẩm thực, vận chuyển, giải trí. Các thành phố đăng cai thường ghi nhận lượng khách tăng vọt, khách sạn cháy phòng, vé máy bay - tàu xe khan hiếm, dịch vụ du lịch hoạt động hết công suất.

Quan trọng hơn, concert giúp địa phương đổi mới hình ảnh, trở thành điểm đến hấp dẫn giới trẻ. Ở tầm cao hơn, nếu được quy hoạch bài bản, concert hoàn toàn có thể trở thành trụ cột trong chiến lược phát triển du lịch văn hóa, đưa Việt Nam vào bản đồ “music tourism” khu vực, tương tự Summer Sonic (Nhật Bản), Wonderfruit (Thái Lan) hay tour Kpop tại Seoul.

Khán giả trẻ tham gia concert quy mô lớn.

Concert không chỉ mang lại doanh thu trực tiếp từ vé và sản phẩm liên quan, mà còn thúc đẩy kinh tế địa phương thông qua lưu trú, ẩm thực, vận chuyển, mua sắm. Ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình - cho biết du khách thường kết hợp nghe nhạc với tham quan, nghỉ dưỡng, khiến nhu cầu ăn ở, đi lại tăng mạnh, kéo theo nhiều ngành dịch vụ hưởng lợi.

Từ thành công của lễ hội âm nhạc sáng tạo Tràng An - Ninh Bình (Forestival 2025) tổ chức tại đảo Khê Cốc (Tràng An), lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình chia sẻ kinh nghiệm tổ chức sự kiện âm nhạc kết hợp du lịch. Hàng nghìn du khách đổ về Ninh Bình không chỉ để nghe nhạc mà còn hòa mình vào cảnh quan di sản, cảm nhận chiều sâu của âm nhạc trong không gian linh thiêng, cổ kính và nguyên sơ của Tràng An. Điều này giúp gia tăng giá trị cảm xúc điểm đến. Sự kiện không chỉ tạo “cú hích” ngắn hạn mà còn giúp định vị Ninh Bình như một điểm đến du lịch văn hóa - lễ hội.

Để concert lớn trở thành sản phẩm chiến lược, theo lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình, cần chú trọng nhân lực, hạ tầng và chính sách. Bên cạnh quy hoạch không gian biểu diễn, việc cải tạo sân vận động, trung tâm văn hóa, hay tạo điều kiện cho doanh nghiệp xã hội, tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận tham gia tổ chức, huy động tài trợ, bán vé minh bạch và tái đầu tư cho cộng đồng là yếu tố quan trọng.