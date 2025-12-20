Đu concert 10 tiếng, hàng chục nghìn khán giả mang theo đồ ăn và thảm ngồi

Y-Concert quy tụ hơn 50 nghệ sĩ từ các chương trình đình đám như Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Gia đình Haha và Tân binh toàn năng. Chương trình kéo dài tới 10 tiếng nên nhiều khán giả mang theo đồ ăn, nước uống và thảm để nghỉ ngơi ngay tại chỗ.

Trong lúc chờ vào sân, nhiều nhóm khán giả tranh thủ ăn uống để giữ sức trước khi hòa cùng không khí âm nhạc.

Không ít bạn trẻ dùng áo khoác hoặc bạt trải trên nền đất để nằm nghỉ. Số khác ăn nhẹ, sạc điện thoại và trò chuyện để giết thời gian.

Thời tiết mát mẻ, tuy nhiên việc chờ đợi lâu khiến không ít người thấm mệt.

Nhóm Huyền Vân, 21 tuổi, có mặt tại sự kiện từ 12h trưa, mang sẵn đồ ăn từ nhà và tranh thủ tham quan các khu vực trước khi vào sân khấu. Cô cho biết đến cổ vũ những nghệ sĩ yêu thích như Soobin, Cường Seven và Jun Phạm.

Nhóm Phạm Tường Vy có mặt lúc 15h để cổ vũ cho nhóm Tân binh toàn năng. Họ khá lo lắng sẽ bị đói và không đủ sức để 'quẩy' hết đêm.

Đinh Bảo Ngọc, 24 tuổi (Hưng Yên), có mặt để cổ vũ Soobin. Cô bày tỏ mong muốn nam ca sĩ sẽ tiến gần hơn về khu vực khán giả để giao lưu.

Nhóm của Thu Hồng (23 tuổi) ở Hưng Yên tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm, ghi lại những khoảnh khắc trước giờ diễn.

Nhiều fan liên tục chỉnh tóc, trang phục để sẵn sàng ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất.

Ở khu vực photobooth của các nghệ sĩ luôn đông đúc khán giả chen chân nhau để chụp hình.

Hàng dài người kiên nhẫn xếp hàng trước photobooth.

Hệ thống photobooth của các nghệ sĩ được dựng cầu kỳ, từ thiết kế sân khấu thu nhỏ đến hiệu ứng đèn led, thu hút người hâm mộ check-in.

Ca sĩ Tăng Phúc tranh thủ giao lưu cùng người hâm mộ.

Sự kiện chia thành hai phần, trong đó từ 14h đến 18h là sân khấu biểu diễn cá nhân. Từ 19h đến khuya là Sân khấu hòa ca, nơi hơn 50 nghệ sĩ cùng hội tụ trong những tiết mục được khán giả yêu thích nhất.

Càng về chiều, chương trình càng đông đúc khán giả, lấp đầy các ghế ngồi.