Nữ diễn viên được xem là điểm sáng trong phim trăm tỷ của Trường Giang

Sau hơn 10 ngày ra rạp, phim điện ảnh Nhà ba tôi một phòng đã chạm mốc doanh thu 100 tỷ đồng. Thành tích này cũng giúp Trường Giang ghi tên mình vào danh sách "đạo diễn trăm tỷ" của màn ảnh Việt.

Bên cạnh câu chuyện cha con giàu cảm xúc, Nhà ba tôi một phòng còn ghi dấu ấn nhờ cách xây dựng nhân vật nữ gần gũi, mang tinh thần tích cực do diễn viên Lê Khánh đảm nhận.

Lê Khánh đóng cặp cùng Trường Giang trong "Nhà ba tôi một phòng".

Trong phim, Lê Khánh vào vai cô Châu - người phụ nữ dành tình cảm đơn phương cho ông Thạch (Trường Giang). Đây là một người phụ nữ giàu năng lượng sống, sẵn sàng chia sẻ và đồng hành. Lê Khánh tiếp tục cho thấy phong độ diễn xuất ổn định khi hóa thân trọn vẹn vào kiểu vai sở trường.

Không cần phô trương mảng miếng, diễn xuất của cô chinh phục người xem bằng sự duyên dáng tiết chế và khả năng kiểm soát nhịp cảm xúc linh hoạt. Nhân vật cô Châu vì thế trở thành điểm tựa tinh thần ấm áp, góp phần làm mềm lại những căng thẳng trong thế giới nội tâm của ông Thạch.

Diễn xuất của Lê Khánh cũng được xem là điểm sáng của phim, giúp khán giả thoải mái hơn sau những màn lạm dụng nước mắt có phần mệt mỏi.

Vai diễn của Lê Khánh được xem là điểm sáng của phim.

Là gương mặt quen thuộc của màn ảnh, Lê Khánh sở hữu khả năng diễn xuất đa dạng, đảm nhận từ vai hài hước, duyên dáng đến nội tâm. Trước Nhà ba tôi một phòng, nữ diễn viên ghi dấu ấn trong nhiều tác phẩm mang đậm màu sắc gia đình, trong đó phải kể đến Chị ngã em nâng, Chị dâu, Cục vàng của ngoại...

Bên cạnh đó, diễn viên sinh năm 1981 còn năng nổ hoạt động sân khấu kịch, làm MC và giám khảo ở nhiều chương trình truyền hình.

Sau nhiều năm làm nghề, Lê Khánh chia sẻ, cô cảm nhận bản thân là người may mắn. Dù hoạt động ở lĩnh vực sân khấu hay điện ảnh, cô đều nhận được sự yêu thương từ khán giả, có những dấu ấn nhất định.

Thời gian qua, nhờ góp mặt trong nhiều phim ăn khách, Lê Khánh cũng được khán giả ưu ái gọi với danh xưng "diễn viên trăm tỷ". Tuy nhiên, cô phủ nhận mình là ngôi sao. Mỗi khi nhận lời tham gia dự án mới, Lê Khánh không quá quan trọng chuyện thù lao vì còn nhiều yếu tố khác.

Bên cạnh nét diễn duyên dáng, Lê Khánh còn được khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân viên mãn bên ông xã - diễn viên Tuấn Khải. Vợ chồng Lê Khánh - Tuấn Khải quen biết nhau từ lúc học ở trường sân khấu. Năm 2014, cặp đôi quyết định về chung nhà, tiếp tục gắn bó trong công việc. Sau khi kết hôn, cả hai có với nhau 2 cậu con trai kháu khỉnh.

Tổ ấm nhỏ của Lê Khánh.

Ở tuổi 45, nữ diễn viên hài lòng với cuộc sống bình yên, giản dị. Mỗi khi có dự án mới, hai vợ chồng đều chia sẻ với người còn lại để hỗ trợ nhau.

Vợ chồng Lê Khánh - Tuấn Khải may mắn nhận được sự hỗ trợ lớn từ hai bên nội, ngoại trong việc chăm sóc các con nhỏ. Nhờ vậy, nữ diễn viên và chồng có thể toàn tâm cho công việc mà vẫn giữ được nhịp sống gia đình cân bằng.