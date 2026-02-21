Trấn Thành cầu xin khán giả

Sáng 21/2, Trấn Thành khẩn thiết cầu xin khán giả khi nội dung phim Thỏ ơi bị hé lộ trên mạng xã hội. “Mọi người ơi. Em năn nỉ đó”, Trấn Thành chia sẻ.

Trấn Thành cho biết quá trình làm phim nhiều khó khăn, tốn công sức của cả ê-kíp mới ra được một tác phẩm. Anh mong người xem không đăng tải cái kết, những tình tiết quan trọng hay quay lén trong rạp để chia sẻ lên các nền tảng, bởi điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của những khán giả chưa xem phim.

Phim Thỏ ơi đạt doanh thu 150 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày công chiếu.

Theo Trấn Thành, mỗi bộ phim là thành quả lao động của rất nhiều con người đứng sau ánh đèn sân khấu. “Xin hãy dành sự tinh khôi cho những khán giả chưa vào rạp để họ có trải nghiệm trọn vẹn nhất. Xin hãy thương tôi, thương Thỏ ơi, đừng spoil phim, đừng quay lén trong rạp đăng lên nữa. Tôi ngàn lần cảm tạ quý vị”, Trấn Thành khẩn thiết.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến sáng 21/2, Thỏ ơi đạt doanh thu 178 tỷ đồng. Riêng trong ngày, phim thu về 20 tỷ đồng, đứng đầu phòng vé, chiếm hơn 4.000 suất chiếu, cao gấp khoảng 2,5 lần dự án xếp sau.

Lý do Thỏ ơi liên tiếp lập kỷ lục và giữ vị trí số 1 phòng vé trước hết là sức hút thương hiệu cá nhân của Trấn Thành. Sau nhiều mùa phim Tết, các dự án của anh đều đạt doanh thu trăm tỷ, xây dựng được tệp khán giả trung thành, sẵn sàng ra rạp sớm để ủng hộ. Uy tín phòng vé từ các dự án trước đó giúp Thỏ ơi có lợi thế lớn ngay từ ngày đầu công chiếu.

Ngoài ra, chiến lược phát hành rộng với hơn 4.000 suất chiếu mỗi ngày cho thấy niềm tin của hệ thống rạp vào khả năng bán vé của phim. Khi một tác phẩm có lượng vé đặt trước cao và tỷ lệ lấp đầy tốt, các cụm rạp sẽ ưu tiên suất chiếu để tối ưu doanh thu. Đây là quy luật thị trường hơn là sự “ép suất” như một số nghi vấn.

Tại buổi ra mắt phim trước đó, Trấn Thành cũng “lần cuối cùng” lên tiếng về nghi vấn “mua suất, ép suất chiếu” mỗi mùa phim Tết. Anh khẳng định không có bất kỳ mối quan hệ đặc biệt nào với hệ thống rạp để được ưu ái.

“Tôi là một người bình thường, mang phim ra rạp rồi năn nỉ người ta bán. Rạp chỉ chiếu phim bán được. Phim không hay thì người ta chiếu làm gì”, anh nói.

Trấn Thành cho rằng các nhà rạp ưu tiên những tác phẩm có sức hút để đảm bảo hoạt động kinh doanh. “Đừng có nói Trấn Thành giành suất chiếu. Tôi làm gì có phép thần thông đó. Tôi không chèn qua rạp này rạp kia để nói: 'Anh ơi chiếu phim tôi'. Phim không hay thì người ta chiếu cái gì. Rạp chỉ chiếu phim mà người ta bán được thôi", Trấn Thành nhấn mạnh.