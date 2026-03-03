Ngôn ngữ điện ảnh duy mỹ của 'Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi'

Ở "Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi", ngôn ngữ điện ảnh không chỉ minh họa cho kịch bản mà trở thành phương tiện để nhân vật cảm nhận thế giới. Những gì họ mơ, nhớ, tiếc nuối hay hy vọng đều được “dịch nghĩa” thành hình ảnh và âm thanh. Tất cả tạo thành một bản giao hưởng thị giác về hành trình trưởng thành - vừa giàu tính trình diễn, vừa mang chiều sâu nội tâm.

Mở đầu bằng đại cảnh nhảy múa và lớp “phim trong phim”

Bộ phim mở ra bằng phân cảnh Công Dương - Nguyễn Lâm Thảo Tâm vừa ca hát và nhảy múa trên nền nhạc “A Little Dream of Me” với hơn 80 vũ công. Ở đó, các nhân vật hát về những ước mơ nhỏ bé với hy vọng được bừng sáng khi gặp đúng người, đúng thời điểm. Nhưng rồi toàn bộ cảnh mở đầu hóa ra chỉ là một bộ phim mà nữ chính đang xem. Và đó chính là dự án cô từng suýt trở thành diễn viên chính.

Thiết lập sắc bén này của đạo diễn Chung Chí Công đã tạo nên một lớp phản chiếu đầu phim đầy ý nghĩa: giấc mơ đẹp đẽ chính là thứ tồn tại bên kia màn hình, còn hiện thực ngoài màn hình thì phũ phàng. Và cũng ngay từ giây phút đó, trăn trở lớn của bộ phim trong đầu khán giả cũng bắt đầu thành hình: đâu là cuộc đời ta đang sống và đâu là cuộc đời ta từng mơ?

Chuyển động one-shot và sự bùng nổ chiều sâu cảm xúc nhân vật

Với kinh nghiệm làm đạo diễn phim quảng cáo, Chung Chí Công đã tận dụng triệt để thế mạnh với rất nhiều cú máy one-shot dài, di chuyển qua nhiều không gian khác nhau mà không ngắt nhịp. Một trong những cảnh quay ấn tượng nhất là đại cảnh hát và nhảy dưới sân trường qua bài hát "Mộng Mơ Là Chuyện Trẻ Con". Ê-kíp đã khéo léo cho máy quay đi từ hội trường ra hành lang, xuống cầu thang, tràn ra sân trường ngoài trời. Kỹ thuật quay one-shot này góp phần nâng tầm cảm xúc và ước mơ của nhân vật, từ không gian nhỏ lan đến không gian lớn, từ cá nhân truyền sang tập thể - giúp người xem cảm nhận được sự bùng nổ cảm xúc.

Hay trong trường đoạn độc thoại bằng thủ ngữ của ông Năm Nghĩa (NSƯT Hữu Châu) về nỗi đau mất vợ và tình thương dành cho con gái, đây cũng kỹ thuật one-shot nhưng lần này góc máy cố định. Chính sự tĩnh lặng của góc máy đã đặt nhân vật vào vị trí trung tâm của thị giác, giúp người xem tập trung vào từng phụ đề câu thoại, cử chỉ và cả giọt nước mắt của ông. Kỳ diệu thay, trong khung cảnh dài với mọi thứ dường như tĩnh lặng, chỉ có tiếng lòng của ông Năm Nghĩa, của Hoài (Võ Phan Kim Khánh) và có lẽ là cả khán giả trào dâng từng đợt.

Sân khấu tưởng tượng: khi thế giới nội tâm trở thành màn trình diễn

Bộ phim nhiều lần để nhân vật bước thẳng vào thế giới tưởng tượng của chính mình. Một bữa ăn mừng nhỏ trên sân thượng của Hoài và Hiếu (Doãn Hoàng) có thể biến thành một lễ trao giải hoành tráng. Một khoảnh khắc đời thường của cặp đôi có thể chuyển thành màn nhảy múa được dàn dựng như sân khấu chuyên nghiệp.

Đó là phép màu của điện ảnh khi biến suy nghĩ thành hình ảnh, biến những điều hằng mong chờ chưa xảy ra, hay những viễn cảnh chỉ tồn tại trong hy vọng - trở thành sự thật. Nhờ vậy, khán giả không cần phải "nghe" nhân vật thoại về ước mơ, mà họ "chiêm ngưỡng" ước mơ của nhân vật đang thật sự xảy ra bằng xương bằng thịt.

Hoạt hình và biểu tượng: ngôn ngữ của những cảm xúc không thể nói

Khi cảm xúc của nhân vật trở nên quá lớn hoặc mong manh, phim chuyển sang biểu đạt bằng hoạt hình tĩnh vật và hình ảnh biểu tượng. Điển hình là trong phân cảnh chia tay giữa Hoài và Hiếu. Tất cả những cảm xúc đau khổ, dằn vặt và mất mát trong giây phút chia xa của cặp đôi được kể bằng chuỗi hoạt hình đầy cảm xúc: Phi Hành Gia bay lên, Hoa Mẫu Đơn rơi xuống, đoàn tàu mộng mơ của cả hai tan vỡ.

Yếu tố hoạt hình ở đây không phải là để trang trí cho trải nghiệm thị giác của khán giả, mà là ngôn ngữ để bật lên những điều khó diễn đạt bằng hành động. Nhờ đó, bộ phim cho phép cảm xúc nhân vật được tồn tại ở bản thể tinh khiết nhất - không bị ràng buộc bởi những định luật vật lý hay logic đời thường.

Âm nhạc như lời tự sự cá nhân

Trong phim, âm nhạc không chỉ tạo bầu không khí - nó trực tiếp kể câu chuyện. Một ca khúc có thể mở ra quá khứ, diễn tả khát vọng, hoặc thay lời tỏ bày tình cảm mà nhân vật không thể nói thành lời.

Điển hình là phân đoạn nhân vật Khang (Nguyễn Hùng) tự sáng tác và biểu diễn ca khúc "Ở Trong Khu Rừng" trên sân khấu để tỏ tình đến người anh yêu mến. Bài hát bắt đầu bằng phần hoạt hình ẩn dụ - hình ảnh con cáo cô độc đi tìm bông hoa - như cách anh diễn giải thế giới nội tâm của mình bằng tưởng tượng. Khi giai điệu dâng cao, hình ảnh chuyển sang chuỗi ký ức đời thực: những khoảnh khắc anh trộm nhìn Hoài, những rung động lặng thầm chưa từng được thổ lộ. Hoạt hình, hồi ức và trình diễn sân khấu hòa vào nhau thành một dòng cảm xúc liền mạch.

Điểm khác biệt của "Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi" nằm ở cách đạo diễn giúp khán giả cảm câu chuyện bằng nhiều tầng trải nghiệm cùng lúc. Và khi ánh đèn rạp chiếu tắt đi, nhiều khán giả sẽ vẫn lâng lâng với trải nghiệm điện ảnh khác biệt: vừa được đắm chìm trong thế giới âm nhạc, vừa đã mắt với hình ảnh chỉn chu, vừa xuýt xoa vì lâu lắm rồi mới có một bộ phim điện ảnh Việt kể chuyện đầy dung dị, không ồn ào nhưng chạm đến thế.

Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi đang chiếu tại rạp.