Lê Lộc mang bầu sau 5 năm yêu Tuấn Dũng

Diễn viên Lê Giang - mẹ của Lê Lộc - xác nhận con gái cô đang mang bầu hơn 5 tháng, hiện tại sức khỏe khá ổn định, không bị ốm nghén nhiều. Lê Lộc báo tin vui cho gia đình vào sinh nhật của Lê Giang hồi tháng 11/2025. Thời điểm đó khi biết "món quà đặc biệt" mà con gái dành tặng là tin vui sắp làm bà ngoại, Lê Giang vỡ òa cảm xúc vì hạnh phúc.

"Tôi đã chờ ngày này rất lâu. Tôi rất thích trẻ con và cũng mong có cháu để bồng bế. Nhiều năm qua tôi cũng hay hối con sinh đi, nhưng phải đến nay niềm mong ước mới thành sự thật", Lê Giang chia sẻ.

Lê Lộc và bạn đời Tuấn Dũng.

Tin Lê Lộc mang bầu rộ lên khi trong một số dịp gần đây, con gái Lê Giang xuất hiện với vóc dáng tròn trịa. Trong dịp gặp gỡ ca sĩ Phương Thanh đầu xuân, Lê Lộc và Tuấn Dũng chia sẻ với đàn chị về tin vui. Khi Phương Thanh ngỏ ý "xin vía", Lê Lộc hào hứng và cho biết em bé sẽ chào đời năm Bính Ngọ.

Lê Lộc cho biết nhiều người hay hỏi cô và Tuấn Dũng về kế hoạch về chung một nhà. Nhưng cô cho rằng đám cưới chỉ là hình thức. Theo Lê Giang, con gái của cô và bạn đời đã đăng ký kết hôn, tuy nhiên chưa có ý định tổ chức hôn lễ rình rang. Chia sẻ về Tuấn Dũng, Lê Giang luôn dành những lời khen ngợi. Cô nói có con rể hiền lành, không ăn chơi, hết mực quan tâm và luôn đồng hành với vợ trong mọi việc.

Lê Lộc sinh năm 1995, là con thứ hai của hai nghệ sĩ Lê Giang - Duy Phương. Tuấn Dũng sinh năm 1992, thành công từ chương trình Cười xuyên Việt. Năm 2019, cả hai gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình Người ấy là ai. Tuấn Dũng bày tỏ quan tâm Lê Lộc từ lâu, tuy nhiên phía Lê Lộc chỉ xem Tuấn Dũng là bạn. Sau khi rời chương trình, cả hai thân thiết hơn và nên đôi. Những năm qua, hai diễn viên cùng hoạt động tại Sân khấu kịch Hồng Vân, song hành từ công việc đến cuộc sống.

