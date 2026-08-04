Grammy âm thầm gỡ bỏ các video của BTS sau tuyên bố rút khỏi giải năm tới

Động thái ngầm sau khi BTS tuyên bố "dứt áo ra đi"

Trên trang web chính thức của Lễ trao giải Grammy, các bản ghi âm trực tiếp các bài hát nổi tiếng của BTS như "Dynamite" năm 2021 và "Butter" năm 2022 không còn được truy cập nữa. Mặc dù những video này vẫn có thể được xem trên các kênh chính thức của nhóm, nhưng việc chúng không xuất hiện trên trang web của Grammy đã gây ra nhiều thắc mắc trong cộng đồng người hâm mộ. Đến thời điểm này, Viện Hàn lâm Thu âm vẫn chưa đưa ra bình luận nào về sự thay đổi này.

Nhóm nhạc BTS biểu diễn trong giờ nghỉ giữa hiệp trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina tại East Rutherford, New Jersey. (Ảnh: AP-Yonhap)

Việc gỡ bỏ video một cách lặng lẽ diễn ra ngay sau khi cả bảy thành viên của BTS đưa ra tuyên bố chung vào ngày 29 tháng 7, xác nhận rằng sẽ không gửi bất kỳ tác phẩm âm nhạc nào tham dự Lễ trao giải Grammy lần thứ 69, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 7 tháng 2 năm 2027.

"Chúng tôi quyết định không gửi tác phẩm của mình tham dự giải Grammy sắp tới. Chúng tôi hy vọng âm nhạc sẽ được trân trọng và yêu mến vì chính bản thân nó, không bị chia rẽ bởi vùng miền hay ngôn ngữ”, nhóm BTS nhấn mạnh.

BTS tuyên bố rút khỏi Grammy năm tới ngay sau khi Viện Hàn lâm Thu âm công bố hạng mục "Màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất". Được công bố chỉ hai tháng trước hạn chót nộp bài vào ngày 28 tháng 8, hạng mục này yêu cầu các bài hát phải có ít nhất một ngôn ngữ châu Á để đủ điều kiện. Vì album phòng thu gần đây của BTS, “ARIRANG”, chủ yếu gồm các bài hát tiếng Anh, các nhà phê bình cho rằng quy định này được tạo ra để loại bỏ các nghệ sĩ châu Á khỏi các hạng mục quan trọng như Bài hát của năm.

Vụ tranh cãi nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ các nhà văn hóa lớn ở Hàn Quốc. Ông Ted Chung, Giám đốc điều hành của Hyundai Card, một người đam mê âm nhạc nổi tiếng, người đã tổ chức các chuỗi hòa nhạc lớn ở Seoul với sự góp mặt của các nghệ sĩ hàng đầu thế giới, ủng hộ quyết định của ban nhạc.

"Theo logic này, liệu Bad Bunny hay Ricky Martin cũng nên được tách riêng và chỉ nhận giải thưởng âm nhạc Latin? Hầu hết các bài hát của BTS đều sử dụng tiếng Anh, vậy thì điều đó phù hợp ở điểm nào? Tôi chưa từng nghe nói đến việc phân chia âm nhạc theo ngôn ngữ”.

Giám đốc điều hành của Học viện Thu âm, Harvey Mason Jr. bày tỏ sự tôn trọng đối với sự lựa chọn của nhóm đồng thời giải thích hạng mục mới được tạo ra nhằm mở rộng sự công nhận dành cho cho các nghệ sĩ châu Á.

"Tôi rất buồn khi biết BTS đã quyết định không tham gia vào quy trình đề cử giải Grammy năm nay, nhưng với tư cách là một người làm âm nhạc, tôi hiểu và tôn trọng quyết định của họ", ông chia sẻ.

Sau khi các video bị xóa, trên các nền tảng mạng xã hội, cộng đồng ARMY toàn cầu đã đồng loạt tải lại các đoạn clip trình diễn bị gỡ, thu hút hàng triệu lượt tương tác chỉ trong vài giờ. Nhiều người dùng khẳng định việc xóa video khỏi một trang web không làm thay đổi những thành tích trước đây của nhóm BTS trên sân khấu Grammy.