Cảnh sát chặn người mang dao, súng điện vì đêm nhạc BTS

Nhiều fan xem đêm nhạc BTS bị tịch thu dao, súng điện, súng hơi ga

Theo thông tin do Korea Daily tổng hợp, bà Kwon, 55 tuổi, bị phát hiện mang theo súng hơi cay và súng điện khi đi qua máy dò kim loại gần tòa nhà Kyobo Life ở quận Jongno, Seoul ngày 21-3. Bà đã bị bắt giữ tại đồn cảnh sát gần đó.

Tại Hàn Quốc, việc sở hữu súng hơi cay cần có giấy phép từ trưởng công an địa phương. Người xin giấy phép ít nhất 20 tuổi và không bị các điều kiện loại trừ như bệnh tâm thần hoặc tiền án về tội bạo lực…

Việc dò kim loại, kiểm tra an ninh diễn ra trước thời điểm diễn ra sự kiện

Súng hơi cay, súng điện được thu giữ

An ninh tăng cường

Giấy phép có thể được cấp thông qua các đồn cảnh sát hoặc các đại lý được ủy quyền và vi phạm có thể bị xử phạt theo Đạo luật Kiểm soát súng, dao và chất nổ. Súng điện Taser có công suất vượt quá 30.000 volt cũng thuộc diện quản lý.

"Tôi đã vướng vào một vụ kiện kéo dài sáu năm sau khi bị lừa đảo, tôi mang theo những vật dụng này để tự vệ. Tôi đang trên đường đến gặp luật sư ở tòa nhà bên cạnh" - bà Kwon lý giải.

Cảnh sát hiện đang xác minh xem các vật dụng tự vệ của bà có được phép mang theo hợp pháp hay không và sẽ xem xét các bước tiếp theo.

Tại một trạm kiểm soát khác, một con dao cắm trại gấp gọn đã bị tịch thu vì bị coi là vật dụng nguy hiểm. Du khách người Đức Hackers, 45 tuổi, cho biết: "Tôi thường mang nó trong ba lô nhưng đã bị máy dò kim loại phát hiện, tịch thu. Tôi hiểu đó là quy định nhưng việc trải nghiệm an ninh nghiêm ngặt như vậy trong thành phố là điều bất thường, vì vậy tôi khá ngạc nhiên"

Trước đó trong ngày, cảnh sát tại Trung tâm chỉ huy sự kiện concert BTS tích hợp ở Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Sejong đã báo cáo phát hiện một con dao làm bếp bằng máy dò kim loại và xác nhận người đó là một đầu bếp.

Vào buổi sáng, một số người khác đã bị chặn lại khi đang cố gắng vận chuyển những con dao nhỏ trong ba lô. Họ nói rằng chỉ định gọt trái cây trong một chuyến đi chơi nhưng đã bị nhà chức trách tạm giữ một thời gian ngắn.

Đêm nhạc thành công nhưng vẫn khó tránh khỏi ý kiến trái chiều

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc đã thực hiện chiến dịch an ninh đặc biệt khi nhóm nhạc BTS tổ chức concert tái xuất tại Quảng trường Gwanghwamun vào tối 21-3.

Đêm nhạc miễn phí này đã diễn ra thành công nhưng số lượng khán giả thực sự tham dự sự kiện chỉ khoảng hơn 40.000 người, thấp hơn nhiều so với con số 260.000 người đã dự đoán trước đó. Vì thế, việc thắt chặt an ninh này dẫn đến những ý kiến trái chiều dù sự kiện mang đến lợi nhuận du lịch khổng lồ cho Seoul. Nhiều người cho rằng nó gây xáo trộn cuộc sống của họ.

Nhóm nhạc BTS tái xuất

Khán giả reo hò, ủng hộ

Những người hâm mộ nước ngoài của nhóm đã đổ xô đến Hàn Quốc. Lượng đặt phòng khách sạn của du khách nước ngoài tại Hàn Quốc trong tuần diễn ra sự kiện tăng tới 103% so với tuần trước đó. So với cùng kỳ năm 2025, mức tăng đạt 63,3%.

Du khách từ Trung Quốc chiếm tỉ trọng lớn nhất với 41%, tiếp theo là khách từ châu Mỹ và châu Âu với 29,2%, Đông Nam Á chiếm 26,2%. Họ đến sẽ không chỉ mang nguồn lợi lưu trú mà còn tiêu thụ đồ ăn, nước uống và các dịch vụ khác.

Album "ARIRANG" ra mắt dịp tái xuất của nhóm đã lập được loạt kỷ lục mới. Sau đêm diễn, nhóm tiếp tục lên đường theo lịch trình và chuẩn bị cho world tour.