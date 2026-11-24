Tối 23/11, nam diễn viên Go Kyung Pyo phải có mặt tại Sở cảnh sát Mapo, Seoul để trình bày về vụ tai nạn giao thông ngày 14/11. Trước đó, nam diễn viên Reply 1988 có hành vi lái xe khi uống rượu và gây tai nạn. Anh đâm vào một chiếc xe chở rác, một nhân viên vệ sinh môi trường ngoài 60 tuổi ngồi trên chiếc xe rác nói trên đã bị thương sau cú va chạm.

Go Kyung Pyo xuất hiện tại đồn cảnh sát với vẻ ngoài mệt mỏi, tinh thần suy sụp. Kết thúc buổi thẩm vấn lấy lời khai, nam diễn viên đã đối mặt với truyền thông Hàn Quốc và cúi đầu xin lỗi những người hâm mộ.

"Tôi chân thành xin lỗi. Mọi người vẫn luôn dành sự quan tâm cho tôi, thế mà cuối cùng tôi lại khiến mọi người thất vọng theo cách này. Tôi đã phụ lòng, phụ tình cảm và sự quan tâm của mọi người. Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi. Tôi thực sự không còn gì để nói, chỉ có thể nói lời xin lỗi đến mọi người", Go Kyung Pyo nói.

Go Kyung Pyo tới sở cảnh sát để lấy lời khai cho vụ tai nạn.

Go Kyung Pyo thể hiện sự căng thẳng tới mức rơm rớm nước mắt, cho biết sẵn sàng chịu trách nhiệm cho hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi tại sao anh không gọi tài xế lái xe về nhà trong tình trạng đã uống rượu, nam diễn viên im lặng.

Theo cảnh sát Hàn Quốc, chiếc xe bị Go Kyung Pyo tông trúng thuộc quyền quản lý của một công ty vệ sinh tư nhân có ký hợp đồng dịch vụ với quận Mapo, Seoul. Nạn nhân chỉ bị đau nhức sau cú va chạm, không có chấn thương lớn, chiếc xe hư hỏng một phần.

Dù thiệt hại của vụ tai nạn không nặng, nhưng danh tiếng của Go Kyung Pyo đã bị ảnh hưởng lớn.

Ngay sau khi có thông tin nam nghệ sĩ lái xe gây tai nạn, sự kiện fanmeeting vốn được lên lịch vào ngày 21/11 tại Seoul đã bị hủy. Nhiều chương trình có sự góp mặt của Go Kyung Pyo cũng đứng trước nguy cơ bị hủy.

Show giải trí Hangout with Yoo của đài MBC đã đưa ra lập trường: "Phân cảnh có sự xuất hiện của Go Kyung Pyo dự kiến được biên tập, cắt ghép tối đa khi phát sóng để không gây khó chịu cho khán giả".

Go Kyung Pyo còn tham gia các show như Sixth Sense: B-side, Bogum’s Magic Curl 2 và The Great Escape: Urban Legends.

Trước đó, nam diễn viên còn là đại sứ an toàn giao thông của Hàn Quốc và từng quay video kêu gọi mọi người không lái xe khi uống rượu bia.

Danh tiếng của Go Kyung Pyo bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau scandal dù anh tỏ ra hối lỗi.

Nhiều khán giả đã bày tỏ sự tức giận trước hành vi vô ý thức của Go Kyung Pyo, yêu cầu cấm sóng anh: "Mong anh ta đừng xuất hiện trước công chúng nữa", "Khi những nghệ sĩ xuất hiện trên mặt báo vì những scandal liên quan đến pháp luật thì đừng nói đến chuyện tự kiểm điểm hay tạm ngừng hoạt động nữa, tốt nhất là đừng cho họ xuất hiện trước công chúng".

Go Kyung Pyo sinh năm 1990, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn Quốc. Anh được đông đảo khán giả biết đến qua series Reply 1988, sau đó tiếp tục ghi dấu ấn trong nhiều phim như Cười xuyên biên giới, Bỗng dưng trúng số, Hợp đồng hôn nhân, Phát thanh viên thành thật...

Gần đây nhất, Go Kyung Pyo góp mặt trong phim Mang mẹ đi bỏ. Phim kể về Hạnh (Hồng Đào), một người mẹ bị Alzheimer, được con trai tên Hoan (Tuấn Trần) chăm sóc. Khi bệnh tình bà Hạnh ngày càng nặng, Hoan đưa bà sang Hàn Quốc - nơi bà sống thời trẻ - để đoàn tụ với người con đầu Ji Hwan (Go Kyung Pyo).