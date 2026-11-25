Ngày 24/11, OA Entertainment, công ty quản lý của Jennie (BlackPink), thông báo đã nộp đơn tố giác hình sự đối với nhiều tài khoản liên quan đến hành vi sản xuất, phát tán video giả mạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), chỉnh sửa hình ảnh ác ý, tình dục hóa nữ nghệ sĩ và đăng tải nội dung phỉ báng.

Động thái được đưa ra trong bối cảnh Jennie liên tục trở thành mục tiêu của những nội dung xâm phạm hình ảnh, đời tư trên mạng xã hội.

Jennie khởi kiện những tài khoản tạo video AI nhạy cảm.

Theo thông báo đăng trên trang web chính thức, OA Entertainment cho biết công ty phát hiện nhiều bài viết ác ý nhắm vào Jennie vẫn tiếp tục xuất hiện và lan truyền trên các nền tảng trực tuyến trong nước lẫn quốc tế.

Công ty cũng tiếp nhận thông tin do người hâm mộ cung cấp, qua đó thu thập bằng chứng về những hành vi xâm phạm quyền lợi của nữ ca sĩ.

Sau khi tham vấn đội ngũ pháp lý, OA Entertainment đã tiến hành các thủ tục tố giác hình sự đối với nhiều tài khoản. Những hành vi bị nhắm đến bao gồm sử dụng hình ảnh Jennie để tạo và phát tán video giả mạo bằng AI, chỉnh sửa hoặc tái chế nội dung theo hướng gây tổn hại, tình dục hóa hình ảnh nữ nghệ sĩ, phát tán nội dung nhiều lần và đăng bài có tính chất phỉ báng, xúc phạm danh dự.

Công ty cho biết quá trình điều tra của cơ quan chức năng đang được triển khai. Các thủ tục yêu cầu nền tảng liên quan cung cấp thông tin nhằm xác định danh tính những người đứng sau tài khoản bị tố giác cũng đang được tiến hành. Vì vụ việc chưa kết thúc, OA Entertainment chưa thể công bố danh tính các tài khoản hoặc chi tiết cụ thể về quá trình xử lý.

Công ty không chỉ mạnh tay với người tạo ra hoặc phát tán video giả mạo, mà cả những hành vi tàng trữ, mua bán, lưu trữ hoặc xem một số nội dung vi phạm pháp luật cũng có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý.

OA Entertainment cảm ơn người hâm mộ đã tích cực báo cáo nội dung độc hại và khẳng định tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ nghệ sĩ.

Một trong những vụ việc gần đây khiến Jennie trở thành mục tiêu của nội dung độc hại xảy ra tại lễ hội âm nhạc Summer Sonic 2026 ở Nhật Bản.

Ngày 14/8, Jennie biểu diễn tại sân vận động ZOZO Marine ở Chiba với vai trò nghệ sĩ trình diễn chính. Trong chương trình, nữ ca sĩ nhiều lần điều chỉnh trang phục do mồ hôi và thời tiết nóng. Sau buổi diễn, một số đoạn video bị lan truyền trên mạng xã hội, tạo cảm giác Jennie để lộ một phần cơ thể.

Jennie bị phát tán ảnh AI nhạy cảm sau khi gặp sự cố trang phục tại sân vận động ZOZO Marine.

Theo SBS, những đoạn video này nhanh chóng thu hút hơn 10 triệu lượt xem. Tuy nhiên, nhiều người nghi ngờ video đã bị chỉnh sửa bằng AI, sau khi phát hiện tài khoản đăng tải từng chia sẻ những nội dung do công nghệ này tạo ra. Tính xác thực của đoạn video gây tranh cãi chưa được xác nhận.

Ngày 18/8, OA Entertainment tuyên bố tiến hành các biện pháp pháp lý dân sự và hình sự đối với những người phát tán thông tin sai lệch, chỉnh sửa hình ảnh ác ý, xâm phạm quyền riêng tư và xúc phạm Jennie. Công ty nhấn mạnh sẽ không thỏa hiệp hay khoan nhượng với những hành vi vi phạm nghiêm trọng.

Tháng 9/2022, Jennie từng trở thành nạn nhân của vụ phát tán hình ảnh riêng tư gây xôn xao mạng xã hội.

Một tài khoản tự nhận đã xâm nhập điện thoại của nữ ca sĩ liên tục đăng tải những bức ảnh được cho là ghi lại khoảnh khắc cá nhân giữa cô và V (BTS), trong đó có hình ảnh phụ nữ khỏa thân trong bồn tắm. Một số hình ảnh bị nghi ngờ đã qua chỉnh sửa, cắt ghép bằng photoshop, song chưa có kết luận chính thức về tính xác thực.

Trước sự việc, YG Entertainment tuyên bố đã đề nghị cảnh sát điều tra người đầu tiên phát tán ảnh riêng tư của Jennie, đồng thời tiến hành các biện pháp pháp lý nhằm bảo vệ nghệ sĩ trước hành vi xâm phạm đời tư và phát tán thông tin chưa được kiểm chứng.