Kim Lý đăng ảnh bên Hồ Ngọc Hà, gửi lời chúc mừng sinh nhật vợ. Anh nhắc lại chuyến đi đầu tiên của cả hai, khi họ dành một tuần bên nhau và chưa biết sẽ cùng xây dựng gia đình.

Diễn viên viết: 'Ai ngờ chúng ta sẽ có một gia đình và cuộc sống bên nhau'. Anh bày tỏ biết ơn về mối duyên này, mong cả hai tiếp tục chia sẻ những ly rượu, tiếng cười và tình yêu.

Mẹ Hồ Ngọc Hà - bà Ngọc Hương, cũng đăng ảnh con gái kèm lời chúc nhân tuổi mới. Bà cho biết bên cạnh những thành công mà con nỗ lực đạt được, điều mong mỏi nhất là cô luôn bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc.

Bà mong con gái giữ trái tim ấm áp, đủ bản lĩnh vượt qua thăng trầm và trân trọng những điều bình dị. 'Với mẹ, chỉ cần nhìn thấy con bình an và mỉm cười, đó đã là niềm hạnh phúc lớn lao nhất', bà viết.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng và vợ - người mẫu Dianka Zakhidova - tổ chức mừng sinh nhật con trai Danil tròn bốn tuổi.

Đăng ảnh gia đình, cầu thủ bày tỏ bất ngờ khi con lớn nhanh, đồng thời nhắn nhủ: 'Bố mẹ yêu con rất nhiều'.

Doanh nhân Cường Đôla chia sẻ hình ảnh cùng bà xã Đàm Thu Trang trong chuyến du lịch Đà Lạt. Cả hai trải nghiệm ẩm thực địa phương, trong đó anh dành lời khen cho món nem nướng, sữa gạo Ấm và quán Ốc 33.

Trong khi đó, Đàm Thu Trang đăng ảnh con trai Sutin, ba tuổi, tiết lộ sở thích đáng yêu của bé là ôm chân mẹ. Cô kể con giải thích rằng chân mẹ cao hơn chân bố.

Ca sĩ Phương Linh lái xe đến Vũng Tàu ngắm hoàng hôn rồi trở về TP HCM. Cô chia sẻ vẫn muốn duy trì những chuyến đi ngẫu hứng cùng nhóm bạn nữ. Nữ ca sĩ hài hước hình dung đến khi bạn bè đều lập gia đình, có con, còn cô có người yêu, cả nhóm sẽ cùng nhau đi ngắm bình minh.

Diễn viên Lan Phương đang quay phim mới tại Cần Giờ. Giữa lịch trình làm việc, cô chia sẻ bữa tối với món bánh canh và gửi lời chúc khán giả ngon miệng.

Gia đình Salim và Hải Long đưa con gái Pam sang Mỹ nghỉ dưỡng. Salim đăng ảnh chuyến đi, đùa rằng cây thông tại Trung tâm Rockefeller ở New York quyết định thắp sáng sớm khi biết gia đình cô sắp trở về.

Cũng tại Mỹ, ca sĩ Quang Lê đăng ảnh bên Tố My kèm lời nhắn vui: 'My ơi, gió lạnh gần kề. Sao không bỏ hết để về bên Lê'. Câu nói mang sắc thái trêu đùa của anh thu hút sự chú ý của người theo dõi.