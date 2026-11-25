Theo công bố của Ban tổ chức, sau khi cổng bình chọn trên nền tảng VTVgo khép lại vào lúc 12h ngày 22/11, Đoàn Linh dẫn đầu danh sách với 146.038 lượt bình chọn, chiếm 42,1% tổng số phiếu.

Thí sinh Đoàn Linh khi được trao giải.

Là một trong những thí sinh để lại dấu ấn tại cuộc thi năm nay, Đoàn Linh dù phải dừng bước từ liveshow 4, không tiếp tục góp mặt trong đêm Chung kết và Trao giải để cạnh tranh ngôi vị cao nhất, cô vẫn được gọi tên ở hai hạng mục giải thưởng: Giải Khán giả bình chọn và Giải Phong cách.

Chia sẻ sau khi giành cú đúp giải thưởng, Đoàn Linh cho biết, cảm xúc của cô trong đêm trao giải hoàn toàn trái ngược với những gì đã trải qua tại đêm thi thứ tư của vòng Chung kết Sao Mai 2026, khi biết mình phải dừng bước tại cuộc thi.

Nhan sắc của thí sinh Đoàn Linh.

"Khi ấy, Linh đã rất buồn và tiếc nuối vì vẫn còn nhiều điều mình chưa kịp thể hiện. Sau cuộc thi, khi nhận được cùng lúc hai giải thưởng là Thí sinh được Khán giả bình chọn nhiều nhất và Giải Phong cách, Linh thực sự rất xúc động. Đặc biệt là giải thưởng do khán giả bình chọn, bởi Linh nghĩ rằng với một người làm nghệ thuật, không có gì hạnh phúc hơn việc được khán giả yêu thương và đón nhận", Đoàn Linh chia sẻ.

Đối với Linh, hai giải thưởng này thực sự rất quan trọng trong cuộc đời làm nghề. "Linh xem đây là bước đầu tiên để ghi dấu hình ảnh ca sĩ Đoàn Linh trong lòng khán giả. Hai giải thưởng cũng là bước đệm rất lớn, tiếp thêm cho Linh niềm tin và nguồn năng lượng để tiếp tục cố gắng, cống hiến cho nghệ thuật. Linh hy vọng trong thời gian rất gần tới đây sẽ gửi đến quý khán giả những sản phẩm âm nhạc thật chất lượng, chỉn chu và mang màu sắc riêng của Đoàn Linh. Và điều Linh trân trọng nhất sau hành trình Sao Mai 2026 chính là tình yêu thương mà quý khán giả đã dành cho mình", Đoàn Linh bày tỏ.

Đoàn Linh có nhan sắc đẹp như hoa hậu.

Ngay từ những vòng thi đầu tiên, Đoàn Linh đã từng bước thể hiện màu sắc âm nhạc riêng tại Sao Mai 2026. Trong Liveshow 1, cô lựa chọn mashup "Sen hồng hư không - Tứ Phủ" (Trần Tiến - Hồ Hoài Anh), một tiết mục kết hợp những chất liệu âm nhạc giàu bản sắc văn hóa. Phần trình diễn đã nhận được sự quan tâm và những đánh giá tích cực từ khán giả theo dõi chương trình.

Đến Liveshow 2, với ca khúc "Chiều phủ Tây Hồ" của nhạc sĩ Phú Quang, Đoàn Linh tiếp tục đối diện với một thử thách không nhỏ. Giám khảo khách mời NSND Phạm Ngọc Khôi nhận định đây là một tác phẩm rất khó. Dẫu vậy, nữ ca sĩ đã thể hiện tương đối trọn vẹn tinh thần ca khúc và nhận được nhiều lời khen từ hội đồng giám khảo.

Đặc biệt, Diva Mỹ Linh dành cho Đoàn Linh những nhận xét đầy thiện cảm. Nữ giám khảo đánh giá cô có lợi thế cả về giọng hát lẫn ngoại hình: "Trời cho tương đối hào phóng cho em, cho thanh lại còn cho sắc".

Thí sinh Đoàn Linh gây choáng ngợp về nhan sắc.

Mỹ Linh cũng ghi nhận cách xử lý tác phẩm của Đoàn Linh. Theo nữ giám khảo, dù đây là một ca khúc quen thuộc, không dễ tạo ra sự mới mẻ, Đoàn Linh vẫn thể hiện tốt bằng lối hát nhẹ nhàng và những điểm nhấn riêng. Đáng chú ý, nữ diva còn dự đoán cô có tiềm năng trở thành nghệ sĩ sở hữu những đêm nhạc riêng chất lượng trong tương lai.

Nếu Liveshow 2 cho thấy khả năng xử lý một tác phẩm kinh điển, thì Liveshow 3 lại mở ra cơ hội để Đoàn Linh bộc lộ rõ hơn tinh thần tìm tòi và sáng tạo. Với chủ đề "Tình ca", cô lựa chọn "Có nợ không duyên" của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Đây là một sáng tác mới, đòi hỏi người thể hiện phải nhanh chóng thấu hiểu và tìm được cách truyền tải phù hợp. Đoàn Linh đã mạnh dạn kết hợp âm nhạc dân gian với điện tử (EDM), tạo nên một không gian âm nhạc hiện đại trên nền chất liệu truyền thống.

Nữ ca sĩ cho biết, cô mong muốn mang đến một hơi thở mới cho âm nhạc mang âm hưởng dân gian Việt Nam. Sự lựa chọn táo bạo này đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ hội đồng giám khảo.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đánh giá Đoàn Linh đã thực sự sống trong tác phẩm, cho thấy sự thấu hiểu và hòa hợp giữa giọng hát với không gian âm nhạc. PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn nhận xét cô trình diễn hấp dẫn, giàu tính nghệ sĩ. Trong khi đó, ca sĩ Võ Hạ Trâm ấn tượng với phong cách biểu diễn liêu trai, ma mị cùng sự nổi bật của Đoàn Linh mỗi khi xuất hiện trên sân khấu.

Trong Liveshow 4 có chủ đề "Những giai điệu bất hủ", Đoàn Linh lựa chọn liên khúc "Còn duyên" và "Hoa thơm bướm lượn", khai thác chất liệu Quan họ Bắc Ninh quê hương cô với mong muốn lan tỏa vẻ đẹp di sản dân ca Quan họ qua cuộc thi, với một bản phối mới. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đánh giá cao bản phối, cho rằng đây là sự đầu tư và sáng tạo hiếm thấy, mang đến một cách tiếp cận mới mẻ với chất liệu âm nhạc truyền thống. Dù vậy, Đoàn Linh vẫn phải dừng bước tại cuộc thi bởi sự thử nghiệm của cô không nhận được sự đồng thuận từ các vị giám khảo khác.

Qua từng vòng thi, Đoàn Linh đã cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ trẻ không ngại thử thách, từ những tác phẩm quen thuộc đến sáng tác mới, từ âm hưởng dân gian truyền thống đến sự kết hợp với các yếu tố âm nhạc đương đại. Chính tinh thần tìm tòi, dám thể nghiệm ấy đã góp phần tạo nên dấu ấn riêng của Đoàn Linh tại Sao Mai năm nay.

Đoàn Linh tự tin khoe sắc.

Không chỉ gây chú ý bằng những lựa chọn âm nhạc, ngay từ khi xuất hiện trên sân khấu Sao Mai 2026, Đoàn Linh còn nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả bởi hình ảnh một nữ ca sĩ trẻ xinh đẹp, quyến rũ và luôn tỏa sáng trong mỗi lần trình diễn. Bên cạnh sự đầu tư cho chuyên môn, cô cũng đặc biệt chú trọng đến trang phục, luôn chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉn chu cho từng tiết mục. Sự chăm chút ấy góp phần gây chú ý cho Đoàn Linh ở mỗi lần xuất hiện. Nhiều khán giả còn yêu mến gọi Đoàn Linh là Hoa hậu Sao mai 2026.