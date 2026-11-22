Mái tóc dài đen mượt điểm xuyết những lọn đỏ giúp anh nhận nhiều lời chào, tiếng hò reo từ khán giả. Tuy nhiên, tóc quá dài cũng thành tình huống hài hước khi G-Dragon than vướng víu, khiến Taeyang và Daesung lập tức chỉnh giúp.

G-Dragon tóc dài mượt khi lên sân khấu MAMA. Ảnh: Weibo

Ba thành viên Big Bang chinh phục khán giả địa phương bằng màn trình diễn táo bạo và tinh thần đồng đội vui tươi đặc trưng. Nhóm dùng ý tưởng cỗ máy thời gian Time Cosmos để kết nối các không gian âm nhạc. Họ biểu diễn Spring Summer Fall Winter và Lies phối lại cùng dàn nhạc giao hưởng, trước khi lần đầu giới thiệu ca khúc mới GiiiRIP.

Trong đêm trao giải, G-Dragon và Big Bang giành hai giải Music Visionary of the Year và Best Music Video. G-Dragon sau đó lên nhận giải trong bộ vest trắng, quần tây đen, giày cao gót đế đỏ, tóc búi cao bằng kẹp.

Hai thành viên chỉnh tóc cho G-Dragon. Ảnh: Sportschosun

G-Dragon trên sân khấu. Ảnh: Weibo

Big Bang ra mắt năm 2006 với 5 thành viên gồm G-Dragon, Taeyang, T.O.P, Daesung và Seungri. Nhóm gây chú ý nhờ khả năng sáng tác cùng phong cách âm nhạc riêng, nhiều lần giành các giải Nghệ sĩ của năm, Bài hát của năm và Album của năm tại các lễ trao giải lớn ở châu Á.

Từ năm 2017, các thành viên lần lượt nhập ngũ. Flower Road, phát hành năm 2018, là sản phẩm cuối cùng có đủ 5 người. Năm 2019, Seungri rời ngành giải trí sau bê bối và bản án tù liên quan đến vụ Burning Sun. Big Bang tái xuất năm 2022 với 4 thành viên, rồi còn 3 khi T.O.P xác nhận rời nhóm năm 2023. Năm 2024, G-Dragon cùng Taeyang và Daesung tái hợp trên sân khấu MAMA Awards, thu hút sự chú ý của người hâm mộ.