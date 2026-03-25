Người Hàn Quốc nổi giận

Những con số gây sốc

Concert tái xuất của BTS, BTS Comeback Live: Arirang, đã khép lại vào tối 21/3. Tuy nhiên, dư âm về nó vẫn kéo dài đến tận thời điểm hiện tại và không hoàn toàn tích cực.

Ngày 22/3, Bộ Hành chính và An ninh Hàn Quốc cùng chính quyền thành phố Seoul cho biết trong ngày diễn ra hòa nhạc, khoảng 15.000 nhân viên quản lý an ninh được triển khai đến khu vực quanh quảng trường Gwanghwamun (Seoul). Họ bao gồm lực lượng công cộng như cảnh sát, chính quyền địa phương, cứu hỏa và cả nhân viên an ninh tư nhân.

Trong đó, riêng lực lượng công cộng vượt quá 10.000 người - gồm khoảng 6.700 cảnh sát, 2.600 công chức thuộc Seoul và các quận, 800 lính cứu hỏa. Lực lượng an ninh tư nhân do Hybe quản lý được xác định khoảng 4.800 người.

Ban đầu, phía chính quyền dự đoán số lượng người tham gia buổi hòa nhạc vào khoảng 260.000 người. Tuy nhiên, con số thực tế thấp hơn nhiều.

Theo dữ liệu đô thị thời gian thực từ chính quyền thành phố Seoul, tính đến 20h30 ngày 21/3, người dân tập trung ở khu vực Gwanghwamun và gần cung Deoksugung chỉ ở mức 46.000-48.000 người. Phía Hybe tính cả dữ liệu từ ba nhà mạng và khán giả nước ngoài mới chạm ngưỡng 104.000 người.

Chênh lệch lớn giữa dự báo và thực tế gây ra tranh cãi trong dư luận. Nhiều người Hàn Quốc chỉ trích chính quyền thổi phồng quá mức quy mô sự kiện, dẫn đến không chỉ gây phiền hà cho dân cư, mà còn lãng phí nhân lực, chiếm dụng tài nguyên công cộng và tổn thất ngân sách nhà nước.

Tranh cãi càng leo thang hơn khi một người dùng mạng tiết lộ vào ngày 22/3 rằng “đã được điều động tham gia concert BTS và nhận 150.000 won (100 USD) tiền phụ cấp”. Từ con số đó, cư dân mạng ước tính phải tốn đến 2,25 tỷ won (1,5 triệu USD) để trả cho 15.000 nhân viên quản lý an ninh.

Chưa dừng lại ở đó, theo Koreaboo, có thông tin cho hay chính quyền thành phố Seoul và Chính phủ Hàn Quốc chi khoảng 27,1 tỷ won (khoảng 18 triệu USD) từ ngân sách để hỗ trợ buổi hòa nhạc của BTS.

Ngoài ra, Thủ tướng Kim Min Seok được cho là đã trực tiếp đến thăm trụ sở Hybe, Trong khi đó, các giấy phép sử dụng những địa điểm di sản văn hóa lớn như Cung điện Gyeongbokgung, quảng trường Gwanghwamun và cổng Sungnyemun được phê duyệt nhanh chóng.

Làn sóng phẫn nộ

Những thông tin trên khiến các diễn đàn trực tuyến của xứ củ sâm ngập tràn phản ứng chỉ trích. Phần lớn bức xúc vì tiền thuế do người dân đóng lại được sử dụng cho sự kiện thu lời của doanh nghiệp tư nhân.

Cư dân mạng bình luận: “BTS có gì tuyệt vời đến mức lại tiêu tiền thuế như thế chứ? Tôi thấy bực mình kinh khủng. Tiền thuế của người dân đang bị lãng phí như vậy đấy. BTS và Hybe phải tự trả tiền cho việc này”, “Không ai ghét BTS cả. Tất cả chúng ta đều hiểu họ là thế lực hàng đầu trong Kpop. Tuy nhiên, sử dụng tiền thuế cho sự kiện tư nhân lại là vấn đề hoàn toàn khác”, “Tôi dùng tiền thuế của mình mà vẫn bị khám xét người. Thật nực cười!”…

Trước đó, vào ngày 20/3, Liên đoàn Công chức Toàn quốc chi nhánh Seoul đã đề cập đến vấn đề này: “Việc huy động công chức để bù đắp cho hoạt động kinh doanh sinh lợi của doanh nghiệp tư nhân là sự lạm dụng quyền lực hành chính rõ ràng, đồng thời coi thường người lao động”.

Tuy nhiên, quan chức thuộc Bộ Hành chính và An ninh phản bác: “Cần phải chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ như diễn biến quốc tế gần đây và nguy cơ khủng bố. Ngăn chặn rủi ro từ trước là nhiệm vụ vốn có của chính phủ”.

Trong cuộc họp báo ngày 23/3, Park Jeong Bo - người đứng đầu Sở Cảnh sát thủ đô Seoul - cũng nhắc lại quan điểm trên.

“Về vấn đề an toàn công cộng, chúng tôi buộc phải ứng phó ở mức vượt chuẩn. Xét đến nguy cơ khủng bố do tình hình Trung Đông, chúng tôi đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu cho sự kiện này”, ông nói.

Đề cập đến việc dự báo có tới 260.000 người tham gia bị cho là phóng đại, ông giải thích rằng đó chỉ là bước chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất.

Cảnh sát cho biết nhận tổng cộng 74 cuộc gọi khẩn cấp (112) liên quan đến concert BTS. Phần lớn báo cáo liên quan đến bất tiện giao thông và khiếu nại về tiếng ồn. Ngoài ra có 3 báo cáo về mối đe dọa đối với công cộng, nhưng các vụ việc đã được khép lại sau khi xác nhận những người liên quan trong tình trạng say rượu hoặc có vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Cảnh sát cũng xóa hoặc chặn 194 bài đăng trực tuyến bị nghi liên quan đến lừa đảo như mua vé hộ hoặc bán lại vé.

Ba vụ lừa đảo liên quan đến chuyển nhượng vé đã được chuyển cho các cơ quan cảnh sát khu vực xử lý, trong khi hai vụ việc nghi ngờ mua vé số lượng lớn bằng chương trình macro (công cụ tự động hóa thao tác trên máy tính) đang được đơn vị an ninh mạng của Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul điều tra, với cáo buộc cản trở hoạt động kinh doanh.

Sự bức xúc của người dân Hàn Quốc đã tích tụ từ trước khi buổi hòa nhạc diễn ra. Cư dân Seoul than phiền "bị quấy rối" bởi những tin nhắn cảnh báo khẩn cấp, liên tục được gửi từ sáng sớm đến tối muộn. Họ cũng không thích tình trạng giao thông đình trệ, bị cấm đường hay bị khám xét xung quanh nơi tổ chức concert.

Một số người thậm chí so sánh sự gián đoạn sinh hoạt do concert BTS gây ra với tình trạng thiết quân luật năm 2025. "Tình trạng thiết quân luật kết thúc sau một thời gian ngắn. Điều này thậm chí còn tệ hơn", một người chỉ trích.

Người Seoul nổi giận vì bị khám xét khi vào khu vực quanh nơi tổ chức hòa nhạc.