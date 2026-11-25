Trái với nhân vật, nữ diễn viên cho biết cô không đặt áp lực phải kết hôn, càng không lựa chọn hôn nhân chỉ để thoát cảnh độc thân. Với Thúy Ngân, sự phù hợp, tôn trọng và đồng hành mới là nền tảng của một mối quan hệ lâu dài.

Bắt cá ba tay là dự án do đạo diễn Như Trang thực hiện, với sự tham gia của Thúy Ngân, Ngô Kiến Huy, Steven Nguyễn và Otis. Phim dự kiến khởi chiếu tại rạp ngày 4/12/2026, đồng thời có suất chiếu đặc biệt vào lúc 18h ngày 3/12/2026.

Thúy Ngân trong Bắt cà ba tay. Ảnh: NSX

Nhân vật Yên trong Bắt cá ba tay là hình mẫu điển hình của các cô gái trẻ hiện tại: tự chủ công việc, tự chủ tài chính, ở độ tuổi gia đình hối thúc chuyện chồng con nên muốn “thoát ế”… Điều đó có giống với Thúy Ngân ngoài đời không?

Tôi hiện tại hết bị gia đình hối thúc rồi, tại… hối hoài cũng vậy (cười). Giờ gia đình tôi kệ tôi muốn làm gì thì làm. Thật ra, Yên hay Thúy Ngân, hay các cô gái trẻ hiện nay, ai mà chẳng muốn “thoát ế”. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi sẽ “thoát ế” bằng mọi cách, đặc biệt là bằng cách có thể khiến người khác tổn thương.

Tôi hiện vẫn độc thân và nghĩ rất lạc quan rằng, một khi đã đợi được đến lúc này, chắc chắn người tôi cưới sau này sẽ là một người rất phù hợp, dịu dàng và biết cách chăm sóc tôi. Nói thật, nếu trong một mối quan hệ mà tôi thấy chưa thật sự hợp nhau, thì tôi thà ở vậy, không cưới, để đỡ làm khổ cả hai, đỡ làm khổ con cái mình.

Vậy chị nghĩ như thế nào về ba anh chàng mà Yên yêu trong phim? Nếu để lựa chọn một trong ba, chị sẽ chọn ai?

Phong (Ngô Kiến Huy) là một người rất biết cách tận hưởng cuộc sống. Người đàn ông này kiếm ra tiền, nấu ăn ngon, chăm sóc gia đình và rất lãng mạn. Tùng (Steven Nguyễn) là người đàn ông thành đạt, chín chắn, biết mình muốn gì; còn Minh (Otis) lại là chàng trai trẻ tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng mang đến cho người mình yêu tiếng cười và cảm giác sôi nổi của tuổi trẻ.

Thúy Ngân và Steven Nguyễn trong "Bắt cà ba tay". Ảnh: NSX

Riêng với Thúy Ngân, để lập gia đình, tôi thích một người có tính cách như Phong. Tôi thích kiểu người đàn ông dịu dàng, có tài chính, rất biết cách chăm sóc người yêu như Phong. Chỉ tiếc Phong lại là người đàn ông theo trường phái không thích lập gia đình.

Tôi sẽ không chọn người như Tùng hay Minh để lập gia đình. Tùng là người thành đạt nhưng cũng khá gia trưởng, Yên luôn phải quan sát Tùng muốn gì để chiều theo. Trong khi đó, tôi không thuộc tuýp phụ nữ có xu hướng lệ thuộc cảm xúc vào người đàn ông của mình. Khi yêu, tôi thích cảm giác đồng hành cùng nhau, mỗi người đều có tiếng nói và được tôn trọng như nhau.

Còn Minh thì lại quá trẻ, quan điểm và tư duy có sự chênh lệch. Yêu thì rất vui nhưng để gắn bó lâu dài lại là câu chuyện khác.

Thúy Ngân và Ngô Kiến Huy trong Bắt cà ba tay. Ảnh: NSX

Lúc nhận vai này, khi biết mình sẽ đóng chung với Ngô Kiến Huy, Steven Nguyễn và Otis, chị có… phấn khích không?

Đến ngày lên đọc kịch bản tôi mới biết ai vào vai nào, cảm giác lúc đó nói chung là… khó tả lắm. Tôi với anh Ngô Kiến Huy gặp nhau nhiều nhưng ở game show thôi, chưa đóng phim chung, còn Otis thì tuy từng đóng chung trong Cây táo nở hoa nhưng cũng chỉ tiếp xúc đúng một, hai phân đoạn. Riêng với anh Steven Nguyễn thì đây là lần đầu tôi và anh diễn chung.

Chính vì thế, với ba diễn viên này, cảm giác của tôi đều rất mới mẻ và đầy bất ngờ, nhất là với anh Ngô Kiến Huy và Steven Nguyễn.

Trong hình dung của tôi, nhân vật Phong của anh Huy điềm đạm lắm, nhẹ nhàng lắm, vậy mà khi anh Huy diễn thì nhân vật đó chuyển sang rất hài hước, rất dễ thương. Tôi với anh Huy có lợi thế là thân nhau trước, nên thoải mái trao đổi trước mỗi phân cảnh. Mỗi tội, nhiều khi nhìn ảnh tôi mắc cười quá (cười), nhất là mấy cảnh tình cảm. Nhưng nói chung, cách diễn của anh Huy dễ thương, giúp tôi không bị áp lực khi diễn chung, không bị cứng nhắc hay rập khuôn.

Còn anh Steven thì tôi bất ngờ vì anh ngoài đời khác nhân vật Tùng hoàn toàn, gần như không có chút liên quan nào. Anh chu đáo và dễ thương cực kỳ, rất chiều bạn diễn. Bạn diễn nữ muốn cái này là ổng chiều cái này, muốn cái kia là chiều cái kia. Trên phim trường, anh Steven chăm sóc, cưng chiều như thể tôi là người yêu, và cách đó của anh giúp chúng tôi vào nhân vật rất dễ.

Thúy Ngân và Steven trong Bắt cà ba tay. Ảnh: NSX

Thúy Ngân có sợ cô đơn không?

Không, bởi khi nội tâm chúng ta đủ vững vàng, dù có một mình, chúng ta vẫn biết cách làm mình hạnh phúc. Hoặc giả như việc một mình được gọi là cô đơn, thì sự cô đơn đó cũng chẳng có gì không vui hay bất ổn.

Yên là một cô gái khác, cô rất sợ cảm giác chỉ một mình. Điều đó đẩy cô vào tâm thế lệ thuộc, rằng phải ở bên cạnh người đó mình mới hạnh phúc, và khi không có người đó nữa thì mình mất đi ánh sáng của cuộc đời mình.

Tôi không giống vậy. Tôi nghĩ mỗi người chúng ta phải thực sự yêu thương mình đã, thì người khác mới yêu thương mình được.

Quay trở lại điện ảnh vào thời điểm nhiều nữ diễn viên cùng lứa như Ninh Dương Lan Ngọc, Nhã Phương… cũng xuất hiện ở rạp chiếu, chị có bị sợ so sánh không?

Việc mọi người so sánh là điều không bao giờ tránh khỏi nhưng tôi nghĩ mỗi diễn viên sẽ có một hành trình và dấu ấn khác nhau.

Chưa kể, nếu người ta so sánh mình với những diễn viên đang rất được yêu mến thì chứng tỏ mình cũng đang được yêu mến. Tôi tin sự yêu mến của khán giả đang trải đều, và họ so sánh vì mong nền điện ảnh Việt Nam ngày càng màu sắc, sôi nổi, phát triển hơn. Nói chung, việc so sánh là rất bình thường.

Cảm ơn Thúy Ngân về những chia sẻ!