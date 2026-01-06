Giáo sư Xoay Đinh Tiến Dũng nói lý do rời "Ai là triệu phú", tiết lộ dự định mới

Giáo sư Xoay Đinh Tiến Dũng: "Thời điểm này với tôi và chương trình Ai là triệu phú đang vui, vậy thì nên dừng lại"

Sau tròn 5 năm gắn bó, "Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng, gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình trong vai trò người dẫn chương trình Ai là triệu phú đã chính thức nói lời chia tay chương trình. Mới đây, anh chính thức có những chia sẻ về quyết định này.

"Giáo sư Xoay" dí dỏm viết: "Đến giờ là tròn 5 năm tôi gắn bó cùng Ai là triệu phú, thật khó có thể nói hết được những trải nghiệm tuyệt vời tôi đã có cùng chương trình. Với một người "ngoại đạo" trong nghề MC, việc được dẫn Ai là triệu phú thật sự như mơ, một giấc mơ tôi muốn mơ mãi nếu như không có tiếng đồng hồ báo thức đến giờ phải dậy đi làm đúng giờ, để còn chấm công".

"Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng gắn bó với "Ai là triệu phú" tròn 5 năm qua. (Ảnh: VTV)

Anh nhớ lại giai đoạn dịch Covid-19, khi trường quay không khán giả suốt thời gian dài; những buổi ghi hình giữa nắng mưa; và đặc biệt là sự cống hiến thầm lặng của ê-kíp phía sau hậu trường. Với Giáo sư Xoay, đó là những ký ức anh luôn trân trọng, biết ơn và coi như một phần quan trọng trong hành trình nghề nghiệp của mình.

Lý giải về quyết định rời chương trình, anh cho biết bản thân tin rằng “cuộc vui nào cũng nên dừng lại lúc còn đang vui”. "Thời điểm này với tôi và chương trình là đang vui, vậy thì nên dừng lại. Cũng giống như cách tôi dừng lại Hỏi xoáy đáp xoay cách đây nhiều năm. Đến giờ tôi vẫn cho đó là một quyết định đúng" - anh viết.

"Giáo sư Xoay" đồng thời gửi lời chúc mừng tới người thay anh dẫn dắt chương trình - BTV Quốc Khánh. Theo anh, Quốc Khánh có sự điển trai, nghịch ngợm, sắc sảo. MC Đinh Tiến Dũng dí dỏm nhắn nhủ người kế nhiệm: "Em hi vọng anh sẽ là người đầu tiên trên thế giới được dẫn chương trình "Ai là tỷ phú", nếu tính theo độ tăng của giá vàng so với mức tiền thưởng thì em nghĩ việc này rất khả thi".

Trong thời gian tới, bên cạnh công việc tại FPT, MC Đinh Tiến Dũng cho biết sẽ dành nhiều thời gian hơn cho vai trò biên kịch. Anh chia sẻ đó sẽ là hành trình của việc học thêm, đi nhiều hơn, thêm gặp gỡ và trải nghiệm.

MC Đinh Tiến Dũng sinh năm 1981 tại Nam Định. Anh tốt nghiệp Khóa 44 chuyên ngành Cây trồng trường Đại học Nông nghiệp I, sau đó được công chúng biết tới rộng rãi sau chương trình Hỏi xoáy - Đáp xoay gây sốt một thời trên sóng Đài Truyền hình Hà Nội. Những năm qua, Đinh Tiến Dũng cũng đảm nhiệm việc viết kịch bản cho những chương trình của VTV như: Thư giãn cuối tuần, Gặp nhau cuối năm, Gala Cười...