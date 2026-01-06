Cù Trọng Xoay chia tay 'Ai là triệu phú', lộ diện MC điển trai của VTV thay thế

Fanpage VTV3 thông báo MC Đinh Tiến Dũng sẽ rời vị trí người dẫn chương trình Ai là triệu phú kể từ năm 2026 với lý do "tập trung cho những định hướng và dự án cá nhân mới".

"Nửa thập kỷ - một hành trình không quá dài nhưng đủ để lưu lại nhiều dấu ấn khó quên. Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới 'Giáo sư Xoay' - người đã mang đến cho “ghế nóng” một phong cách rất riêng: hóm hỉnh mà sâu sắc, thông minh mà đầy thấu hiểu, để mỗi câu hỏi không chỉ là kiến thức mà còn là sự sẻ chia, đồng cảm với người chơi suốt nửa thập kỷ qua", fanpage VTV3 viết.

Người thay thế Đinh Tiến Dũng là MC - BTV Quốc Khánh. Đại diện ê-kíp Ai là triệu phú nhận định anh có phong thái điềm tĩnh, lối dẫn dắt sắc sảo đã ghi dấu ấn qua nhiều chương trình nổi tiếng của VTV.

Nhà đài tin nam MC - BTV điển trai này sẽ mang đến một màu sắc mới mẻ mà vẫn giữ trọn tinh thần kịch tính và giá trị tôn vinh trí tuệ của gameshow 20 năm tuổi này.

MC Đinh Tiến Dũng chính thức trao lại vị trí ghế nóng quyền lực của "Ai là triệu phú" cho MC - BTV Quốc Khánh. Ảnh: VTV3

Ai là triệu phú là gameshow được VTV sản xuất dựa trên bản gốc là Who Wants to Be a Millionaire? của Anh. Chương trình được phát sóng lần đầu tiên vào năm 2005, duy trì đến nay. Mục tiêu chính của trò chơi là giành được giải thưởng cao nhất bằng cách trả lời chính xác toàn bộ 15 câu hỏi trắc nghiệm.

Là một trong những "gameshow quốc dân", người dẫn chương trình Ai là triệu phú luôn là chủ đề được khán giả quan tâm.

Nhà báo Lại Văn Sâm là người dẫn chương trình Ai là triệu phú đầu tiên đồng thời là tổng đạo diễn của chương trình trong những năm đầu lên sóng. Năm 2017, ông nghỉ hưu và dừng dẫn chương trình này vào tháng 11 cùng năm.

Người kế nhiệm - nhà báo Phan Đăng từng vấp phải dư luận trái chiều về lối dẫn, thậm chí bị yêu cầu trả lại vị trí cho MC Lại Văn Sâm. Sau này, anh cải thiện phong cách dẫn chương trình, chiếm được thiện cảm của khán giả.

Năm 2020, Phan Đăng rời vị trí này, chuyển giao cho người kế nhiệm là MC Đinh Tiến Dũng.