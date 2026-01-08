BTV Quốc Khánh: “Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ 'đủ tuổi' để dẫn 'Ai là triệu phú' như anh Lại Văn Sâm”

BTV Quốc Khánh lo lắng và áp lực khi cầm trịch "Ai là triệu phú"

Số phát sóng đầu tiên của chương trình Ai là triệu phú trong năm 2026 vừa chính thức lên sóng. Trong số phát sóng này, MC Đinh Tiến Dũng đã giới thiệu tới khán giả gương mặt dẫn mới - BTV Quốc Khánh.

Chia sẻ ở khoảnh khắc chia tay chương trình, MC Đinh Tiến Dũng cho biết anh đã có một hành trình khó quên cùng Ai là triệu phú trong 5 năm qua, với khoảng 500 người chơi và trao thưởng khoảng vài tỷ đồng tiền thưởng. Anh cũng tiết lộ về dự định tập trung thời gian cho vai trò một biên kịch.

Cú bắt tay mang tính "chuyển giao" sứ mệnh giữa MC Đinh Tiến Dũng và BTV Quốc Khánh. Ảnh: VTV

MC Đinh Tiến Dũng cũng cho biết sẽ trở lại chương trình Ai là triệu phú nhưng ở một vai trò khác, có thể là nhà thông thái hoặc người chơi.

"5 năm vừa qua đối với tôi là một điều rất tuyệt vời. Tôi đã trải nghiệm được đầy đủ những gì mà mình muốn trải nghiệm ở chương trình. Tôi cũng ước muốn được dẫn Ai là triệu phú và được thỏa nguyện việc ấy", MC Đinh Tiến Dũng nói trước khi trao lại quyển séc tới tay BTV Quốc Khánh.

BTV Quốc Khánh cũng chia sẻ cảm xúc khi nhận lời dẫn Ai là triệu phú. Anh bày tỏ: “Khi chương trình Ai là triệu phú lên sóng, lúc đó anh Lại Văn Sâm là người dẫn chương trình đầu tiên. Chắc chắn rồi, bởi vì không thể là ai khác được.

BTV Quốc Khánh khá lo lắng và áp lực khi "cầm trich" Ai là triệu phú. Ảnh: VTV

Anh Lại Văn Sâm gần như là người sinh ra để cho những chương trình mới kiểu như thế này, trò chuyện với khán giả thông minh, dí dỏm. Và tôi nghĩ rằng, bao giờ mình mới "đủ tuổi" để dẫn chương trình này. Rồi sau đó trải qua những người dẫn khác và đến anh Dũng dẫn chương trình này thì tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ phải ôn tập những điều cho Ai là triệu phú cả…

Giống như là đứng trước câu hỏi số 15 và không còn bất cứ sự lựa chọn hay trợ giúp nào khác, đó chính là cảm xúc của tôi khi nhận lời dẫn chương trình này”.

BTV Quốc Khánh cũng trải lòng thêm rằng: “Tôi không phải là một khán giả thường xuyên theo dõi chương trình Ai là triệu phú qua tivi ở khung giờ phát sóng hàng tuần. Nhưng chương trình Ai là triệu phú là một chương trình khá là đặc biệt.

Tôi nghĩ nhiều người cũng giống như tôi, khi tình cờ bắt gặp hoặc bật tivi lên xem, gặp chương trình phát sóng thì sẽ không thể rời khỏi màn hình bởi sự cuốn hút của thử thách đặt ra phía trước cho chính mình”.

BTV Quốc Khánh trong số đầu tiên của Ai là triệu phú 2026. Ảnh: VTV

BTV Quốc Khánh bày tỏ sự lo lắng và áp lực khi ngồi ở "ghế nóng": "Tôi khá lo lắng về việc này bởi vì dẫn thể thao là một phong cách hoàn toàn khác. Khi tôi làm các chương trình thể thao thì thiên hướng của tôi là hơi châm biếm, hiện thực một chút.

Nhưng ở đây nhiệm vụ của MC Ai là triệu phú lại phải là hỗ trợ cho người chơi. Điều đó cũng có những cái tốt, đó là sự quan sát và tổng hợp diễn biến diễn ra, đưa lại cho khán giả và đặt ra những câu hỏi vào thời điểm hợp lý. Tôi cũng phải điều chỉnh phong cách dẫn của mình.

Vì vậy, khi bắt đầu dẫn chương trình này, tôi chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn để làm quen, để thay đổi. Tôi hy vọng mọi người sẽ ủng hộ tôi trong những số phát sóng đầu tiên và mong muốn bản thân sẽ làm hài lòng mọi người", BTV Quốc Khánh nhắn gửi tới khán giả.

Ngay trong số phát sóng đầu tiên của mình, MC Quốc Khánh đã gặp một người chơi rất đặc biệt. Đó là cô Trần Hiền Lan, đến từ Hà Nội. Cô là khán giả yêu thích và đã gửi đơn đăng ký tham gia chương trình từ những ngày đầu tiên lên sóng. Cô Hiền Lan cho biết tính tới thời điểm này, cô đã theo dõi chương trình được 20 năm. Đó cũng là quãng thời gian cô gửi đơn đăng ký.

Hai đạo diễn tên tuổi nói về BTV Quốc Khánh

Nhiều khả năng, MC Đinh Tiến Dũng sẽ quay trở lại với vai trò nhà thông thái. Ảnh: FBNV

Trước đó, đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng cũng chia sẻ trên trang cá nhân bức ảnh MC Đinh Tiến Dũng bắt tay BTV Quốc Khánh kèm dòng trạng thái: “Chính thức rồi. Có ai tin nổi ông bên trái gọi mình bằng anh; ông bên phải là bạn. Cơ bản mình hâm mộ cả 2 anh này, đều của quý hiếm trên sóng VTV cả!”.

Trong khi đạo diễn, MC Diệp Chi cũng chia sẻ, cuộc “chuyển giao” thú vị trong chương trình Ai là triệu phú mở màn năm 2026 rất đặc biệt. Quyển séc dày cộp và cây bút được trao tại trường quay, trên sóng truyền hình.

“Một người trút gánh nặng, một người thêm sức ép. Một người đã có những kỷ niệm đẹp trong suốt 5 năm đồng hành và một người tạm tin vào lời rủ rê “làm cùng bọn em đi anh, vui lắm!”. Cả hai đều thật vừa vặn với hình ảnh của những quý ông lịch lãm, thông thái và dí dỏm “cầm trịch” một trong những gameshow nổi tiếng và lâu đời nhất thế giới.

Ngoài đời, cả hai đều là những ông anh hiền hậu, chân thành, đáng quý và giống nhau ở điểm cực kỳ nghiêm túc, hết mình trong công việc. Được cộng tác với các anh là niềm hân hạnh của chúng em”, đạo diễn, MC Diệp Chi bày tỏ.

MC Diệp Chi cũng tiết lộ, BTV Quốc Khánh thì đã thuộc làu format chỉ sau một số ghi hình đầu tiên và giờ đang hối thúc mình gửi profile người chơi của đợt quay tới.

“Ông anh vẫn luôn như vậy, vờ như cáu kỉnh nhưng đã nhận lời là luôn nhiệt thành. Mấy anh em mình cố gắng đi cùng nhau thật lâu cho đến khi chương trình đổi tên thành “Ai là tỉ phú” nhé!”, MC Diệp Chi nói thêm.