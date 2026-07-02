Ảnh sao 2/7: Quang Lê thăm biệt thự hơn 200 tỷ đồng của Lệ Quyên

Mỹ Lệ đưa hai con đi chơi Thượng Hải. Con gái thứ hai của nữ ca sĩ - Jennifer Ngô - được nhận xét có chiều cao, thần thái người mẫu.

Đánh dấu ngày đầu tiên của tuổi mới, hoa hậu Thanh Thủy có chuyến đi từ thiện đến xã D'Ran, Lâm Đồng. Cô tự tay chuẩn bị những phần ăn và đút cho các em nhỏ.

Lan Phương địu con gái đi chơi Đà Lạt. Nữ diễn viên tận hưởng cuộc sống bình yên bên hai con sau ly hôn chồng Tây.

Ngọc Trinh được khán giả khen dễ thương khi diện đồ kín đáo, giản dị. Sau biến cố trong cuộc sống, Ngọc Trinh sống kín tiếng hơn, tập trung kiếm tiền. Cô nói thời điểm này không còn quan tâm hàng hiệu mà tiết kiệm hơn trong chi tiêu.

Đông Nhi - Ông Cao Thắng đưa hai con đi nghỉ dưỡng, nhân dịp con gái lớn Winnie được nghỉ hè.

Quang Lê trầm trồ khi đến thăm biệt thự hơn 200 tỷ đồng của ca sĩ Lệ Quyên tại TP HCM, được cô hoàn thành từ năm 2021. Quang Lê thích thú với nội thất và kiến trúc xa hoa của căn biệt thự.

Diễn viên Thanh Hương tôn vòng bụng phẳng lì cùng vóc dáng mảnh mai khi diện bikini đi biển.

Primmy Trương đăng ảnh ôm Ngọc Thanh Tâm từ phía sau, mừng bạn thân sinh nhật tuổi 33. Nhiều năm nay, cả hai là đôi bạn thân thiết trong cuộc sống.

Sau khi sinh con đầu lòng, Saka Trương Tuyền được mẹ ruột ở bên chăm sóc trong thời gian ở cữ. Nữ ca sĩ chia sẻ mẹ cô chỉ mới về quê vài ngày nhưng vì quá nhớ cháu ngoại nên liền lập tức quay lại thăm cháu.

Saka Trương Tuyền sinh năm 1990, là cháu của NSƯT Kim Tiểu Long. Cô và ca sĩ Hồ Việt Trung công khai chuyện tình cảm vào đầu tháng 3/2026 sau hơn một năm gắn bó. Đến tháng 5/2026, cặp đôi chào đón con chung.