Xóa sạch hình ảnh Trương Ngọc Ánh

Chiếc kén là một trong 13 tác phẩm tranh giải ở hạng mục Phim châu Á tại Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ IV - năm 2026. Đây cũng là dự án hợp tác điện ảnh Việt Nam - Mỹ do đạo diễn người Mỹ Jordan Schulz thực hiện, lấy cảm hứng từ cuộc đời của nhà điêu khắc, doanh nhân và nhà sản xuất gốc Việt Sir Daniel K. Winn.

Trước khi vướng vào lùm xùm pháp lý hồi tháng 10/2025, Trương Ngọc Ánh vừa giữ vai trò nhà sản xuất, vừa tham gia diễn xuất trong phim. Cô đảm nhận vai người mẹ của nhân vật chính Daniel thời niên thiếu - một nhân vật xuất hiện không nhiều nhưng giữ vai trò quan trọng trong việc tạo nên những tổn thương tâm lý và bi kịch tuổi thơ của nhân vật.

Ê-kíp và dàn diễn viên phim Chiếc kén tham dự Lễ khai mạc Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng.

Theo ghi nhận tại buổi chiếu trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng, hình ảnh của nữ diễn viên đã được chỉnh sửa đáng kể. Ở các góc quay chính diện, gương mặt nhân vật gần như được thay đổi hoàn toàn, khiến khán giả khó nhận ra hình dáng của Trương Ngọc Ánh. Tuy nhiên, trong một số góc nghiêng hoặc góc quay cận biểu lộ cảm xúc hình ảnh của nữ diễn viên vẫn thấp thoáng xuất hiện.

Theo nhà sản xuất kiêm diễn viên chính Daniel K. Winn, ê-kíp đã áp dụng nhiều giải pháp hậu kỳ để hoàn thiện nhân vật. Ngoài AI, đoàn phim còn sử dụng CGI (kỹ xảo hình ảnh) và ADR (kỹ thuật lồng tiếng thay thế) nhằm tạo ra diện mạo và giọng nói mới cho nhân vật của Trương Ngọc Ánh.

Đại diện nhà sản xuất cho biết thêm việc chỉnh sửa không đơn thuần là thay đổi hình ảnh bởi mỗi lần xuất hiện của nhân vật đều có ý nghĩa đối với cảm xúc của câu chuyện nên quá trình xử lý được thực hiện rất kỹ lưỡng. Ê-kíp cũng sử dụng một diễn viên lồng tiếng mới để bảo đảm sự phù hợp với tạo hình sau khi chỉnh sửa.

Ông Daniel K. Winn - đại diện ê-kíp Chiếc kén - chia sẻ về phim trong buổi công chiếu của Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV - năm 2026.

Việc thay thế hình ảnh bằng công nghệ khiến kinh phí sản xuất tăng thêm khoảng 10% so với dự toán ban đầu. Tuy nhiên, đây là lựa chọn cần thiết nhằm bảo đảm tính hoàn chỉnh và chân thực của tác phẩm, đồng thời tránh để những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến câu chuyện phim.

Việc sử dụng AI thay thế diễn viên không phải lần đầu trong phim Việt. Tháng 8/2025, nhà sản xuất Chốt đơn dùng công nghệ AI thay toàn bộ hình ảnh hoa hậu Thùy Tiên - diễn viên chính của phim - sau khi cô vướng ồn ào pháp lý. Tuy nhiên, phim vướng tranh cãi bởi diễn viên AI có biểu cảm thô cứng, không nhiều cảm xúc. Tác phẩm thua lỗ khi chỉ thu về hơn 5 tỷ đồng sau ba tuần công chiếu, theo Box Office Vietnam.

Hiện Chiếc kén vẫn đang trong quá trình xin giấy phép phát hành tại Việt Nam.

Lấy cảm hứng từ tuổi thơ của Daniel K. Winn, Chiếc kén mở đầu tại Sài Gòn trước năm 1975. Bộ phim theo chân Daniel từ khi mới 6 tuổi, trải qua biến cố chia ly gia đình, sống cùng bà nội rồi sang Mỹ định cư sau chiến tranh. Nhiều năm sau, cuộc gặp ngắn ngủi với bà trước khi bà qua đời trở thành bước ngoặt đưa anh đến với con đường nghệ thuật. Tác phẩm tập trung khai thác mối quan hệ gia đình, ký ức tuổi thơ và hành trình tìm kiếm bản thân của một người con rời quê hương từ rất sớm, với phần lớn bối cảnh được thực hiện tại Việt Nam.