Dàn người đẹp trên sóng Nóng cùng FIFA World Cup 2026

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Tối 11/6, người đẹp Nguyễn Hoàng Bảo Châu xuất hiện với vai trò MC trong chương trình Nóng Cùng FIFA World Cup 2026. Chương trình đã gây chú ý với màn xuất hiện của 48 cô gái, chàng trai đại diện cho các đội tuyển quốc gia. Nhan sắc Bảo Châu trên sóng truyền hình cũng trở thành chủ đề bàn luận của cư dân mạng.

Nguyễn Hoàng Bảo Châu là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình và các fan sắc đẹp. Cô sinh năm 2000, từng vào top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 và giành danh hiệu Người đẹp biển. Người đẹp cao 1,73 m, số đo hình thể 85-60-93 cm cùng vẻ đẹp khỏe khoắn, quyến rũ. Tháng 3/2019, Bảo Châu xuất hiện trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam với vai trò MC của chương trình Bản tin Thể thao. Ở thời điểm đó, cô được xem là một trong những MC thể thao trẻ tuổi nhất của VTV.

Sau nhiều năm gắn bó với Ban Thể thao, Bảo Châu đã trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua các chương trình thể thao như Nhịp đập thể thao, Bước nhảy mùa xuân ... Cô cũng đồng hành cùng nhiều sự kiện lớn như V-League, SEA Games, Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup và nhiều giải đấu trong nước, quốc tế khác.

Là một MC - Biên tập viên thể thao của VTV, Nguyễn Hoàng Bảo Châu giành nhiều sự quan tâm cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trước cuộc đối đầu giữa Brazil và Morocco ngày 14/6, Nguyễn Hoàng Bảo Châu chia sẻ dự đoán của mình với Tiền Phong . Cô tin đội tuyển Brazil giành chiến thắng 2-1. “Đây sẽ là trận đấu hấp dẫn và có chất lượng chuyên môn cao. Morocco đủ sức ghi bàn nhưng tôi đặt niềm tin vào chiến thắng của Brazil. Dự đoán của tôi là Brazil thắng Morocco với tỷ số 2-1”, cô nói.

Trong số 48 cô gái, chàng trai đại diện cho các đội tuyển quốc gia ở Nóng cùng FIFA World Cup 2026, Nông Thị Hằng gây chú ý với gương mặt trong trẻo, cân đối. Ở chương trình, cô đảm nhận vai trò đại diện cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

Nông Thị Hằng quê Tuyên Quang, từng giành giải Á khôi 1 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2024. Cô tốt nghiệp Đại học Thương mại và hiện hoạt động với vai trò KOL, người mẫu.

Nông Thị Hằng từng xuất hiện trong một số dự án giải trí như phim hài Làng ế vợ và MV Rất lâu rồi mới khóc của Minh Vương M4U. Cô cũng đang gây chú ý khi tham gia chương trình The Face Vietnam 2026.

Phương Quyên - đại diện đội tuyển Hàn Quốc gây chú ý với vẻ ngoài trong sáng, tươi tắn. Cô từng giành giải Á khôi 1 Duyên dáng Ngoại thương 2023 và tham gia Miss World Vietnam 2025, lọt vào top 10 chung cuộc.

Phương Quyên được biết đến với khả năng hát, làm MC và hoạt động đa dạng trong lĩnh vực giải trí. Cô sinh năm 2003, quê Hải Phòng, từng là học sinh chuyên Tin của THPT chuyên Trần Phú.

Phương Quyên gây chú ý với thành tích học tập khi tốt nghiệp loại giỏi chương trình chất lượng cao, chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Ngoại thương với GPA 3.55/4 sau 3,5 năm.

Hạnh Tâm - đại diện đội tuyển Bờ Biển Ngà gây chú ý với nhan sắc ngọt ngào. Cô sinh năm 2005, từng giành giải Á Khôi Thanh Lịch Hà Nội 2023.

Hạnh Tâm theo học ngành Luật kinh tế, trường Đại học Thăng Long. Bên cạnh đó, cô còn theo đuổi công việc mẫu ảnh tự do.