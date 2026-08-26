Doãn Hải My đưa con trai đến động viên Đoàn Văn Hậu

Tại chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trên sân Rajamangala (Thái Lan), Văn Hậu chơi chắc chắn trong chiến thắng 2-0 trước Thái Lan. Anh hạn chế tốt Yotsakorn Burapha - một trong những cầu thủ giàu tốc độ của đội chủ nhà - nhờ khả năng tranh chấp, thể hình và kinh nghiệm.

Soccerway chấm Văn Hậu 7,7 điểm, cao thứ hai đội tuyển Việt Nam ở trận này, chỉ sau Đình Bắc. Chiến thắng 2-0 ở lượt đi giúp Việt Nam tạo lợi thế lớn trước trận tái đấu với Thái Lan tại Mỹ Đình. Với Văn Hậu, đây cũng là cơ hội khép lại hành trình trở lại bằng một danh hiệu vô địch.

Doãn Hải My chia sẻ hình ảnh trên khán đài trận bán kết giữa Việt Nam - Malaysia trong ASEAN Cup 2026.

Doãn Hải My bênh vực Đoàn Văn Hậu trước sóng gió

Trước chung kết lượt về ASEAN Cup tối 26/8 giữa Việt Nam và Thái Lan, Doãn Hải My đưa con trai tới khách sạn nơi đội tuyển Việt Nam đóng quân để động viên Văn Hậu.

Doãn Hải My chia sẻ hình ảnh Văn Hậu mặc áo đội tuyển, cõng con trai trên vai. Khoảnh khắc ngắn diễn ra trước khi cầu thủ mang áo số 5 cùng đồng đội bước vào trận đấu quyết định chức vô địch. Đây cũng không phải lần đầu Doãn Hải My đưa con đến gặp Văn Hậu trong các đợt tập trung đội tuyển.

Doãn Hải My đưa con trai đến cổ vũ chồng trước trận chung kết tối 26/8.

Sự hiện diện của gia đình có ý nghĩa đặc biệt với hậu vệ sinh năm 1999 sau quãng thời gian dài xa sân cỏ.

Trước đó, ở vòng bảng, các trận đấu của tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình đều có sự hiện diện của Doãn Hải My trên khán đài.

Ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 diễn ra tại Thái Lan, Doãn Hải My chia sẻ khoảnh khắc cô và gia đình cổ vũ Đoàn Văn Hậu từ xa.

Ngay sau bàn thắng bùng nổ của Hai Long và Quang Hải, Doãn Hải My chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc người đẹp chạy đến trước TV hò hét, liên tục ăn mừng.

Hôm 16/4, CLB Công an Hà Nội công bố quyết định gia hạn hợp đồng với hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Thời điểm ký gia hạn hợp đồng trùng với khoảng thời gian Đoàn Văn Hậu vướng ồn ào nhắn tin với một cô gái trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, Doãn Hải My vẫn có mặt để chứng kiến thời khắc quan trọng trong sự nghiệp của chồng. Sau ồn ào của chồng, cô cũng không bỏ lỡ những trận đấu mà Văn Hậu ra sân trong màu áo CLB Công an Hà Nội.

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu kết hôn năm 2023, trùng thời điểm chấn thương khiến Văn Hậu phải rời xa sân cỏ. Doãn Hải My ở bên Văn Hậu từ khi nam cầu thủ bước vào giai đoạn khó khăn nhất của sự nghiệp.

Kể từ nửa cuối năm 2023, Văn Hậu gần như biến mất khỏi các trận đấu của CLB Công an Hà Nội và đội tuyển quốc gia vì chấn thương. Anh từng sang Singapore thăm khám, sau đó tới Hàn Quốc điều trị và tập phục hồi.

Trong thời gian chồng điều trị, Hải My nhiều lần cùng chồng ra nước ngoài phục hồi chức năng sau chấn thương.

Doãn Hải My theo dõi các trận đấu của tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Như Hoàn.

Khi trở về Việt Nam, việc tập luyện vẫn là phần quan trọng trong sinh hoạt của gia đình. Họ bố trí không gian tập tại nhà để Văn Hậu duy trì quá trình hồi phục. Doãn Hải My cũng nhiều lần lên tiếng khi chồng đối diện bình luận tiêu cực.

Khi có người cho rằng Văn Hậu nghỉ quá lâu và không còn tập trung vào bóng đá, Doãn Hải My phản hồi rằng nếu không quyết tâm trở lại, anh đã không sang Hàn Quốc để tập phục hồi từ sáng đến tối mỗi ngày.

6 năm bên nhau của Hải My - Văn Hậu

Doãn Hải My sinh năm 2001, gây chú ý khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020. Trong đêm chung kết, Doãn Hải My dừng chân ở Top 10 chung cuộc, đồng thời nhận danh hiệu Người đẹp tài năng. Sau cuộc thi, Doãn Hải My nổi tiếng trên mạng xã hội, có hơn 1,1 triệu lượt theo dõi ở nền tảng TikTok. Người đẹp có gu ăn mặc thời thượng, dùng nhiều đồ hiệu, nền tảng gia đình vững vàng về kinh tế.

Tên tuổi của Doãn Hải My được chú ý hơn khi xuất hiện tin đồn hẹn hò với Đoàn Văn Hậu. Cặp sao quen nhau từ năm 2020 nhưng đến tháng 8/2022 mới công khai. Văn Hậu là người chủ động chinh phục Doãn Hải My. Người đẹp từng không trả lời tin nhắn làm quen của cầu thủ với lý do "bận học".

Doãn Hải My đồng hành với những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của chồng.

Thời gian đầu hẹn hò, dù thường xuyên ủng hộ nhau trong các dự án song cả hai không xác nhận chuyện tình cảm. Sau này, họ thoải mái hơn trong việc công khai mối quan hệ, và về chung nhà bằng đám cưới được tổ chức hồi tháng 11/2023, với sự góp mặt của dàn cầu thủ nổi tiếng.

Ở tuổi 25, Doãn Hải My có cuộc sống viên mãn bên chồng cầu thủ, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào với người bạFn đời và con trai đầu lòng. Cô được Đoàn Văn Hậu nhận xét là người hiểu chuyện, tử tế.

Sau khi kết hôn, Doãn Hải My không hoạt động showbiz sôi nổi mà dành thời gian cho công việc kinh doanh, chăm lo tổ ấm.