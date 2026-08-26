Nhan sắc bạn gái tiền vệ Đỗ Hoàng Hên

Đỗ Hoàng Hên cùng đội tuyển Việt Nam hướng đến trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 gặp Thái Lan trên sân Mỹ Đình tối 26/8. Thầy trò HLV Kim Sang-sik giành chiến thắng 2-0 ngay tại Rajamangala, tạo lợi thế trong hành trình bảo vệ chức vô địch. Bên cạnh màn thể hiện của Hoàng Hên, Lais Machado cũng nhận được sự chú ý khi liên tục xuất hiện trên khán đài. Cô là người đồng hành với tiền vệ sinh năm 1994 trong cuộc sống cũng như những cột mốc lớn của sự nghiệp.

Lais Machado và Đỗ Hoàng Hên bắt đầu hẹn hò từ ngày 1/9/2023. Trên trang cá nhân, nam tiền vệ thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh tình cảm bên bạn gái trong những chuyến nghỉ dưỡng. Cả hai đều sinh ra tại Brazil nhưng hiện nay chọn Việt Nam làm nơi sinh sống và phát triển sự nghiệp.

Bạn gái Hoàng Hên gây ấn tượng với gương mặt sắc sảo, vóc dáng cân đối và phong cách thời trang hiện đại. Cô duy trì cuộc sống kín tiếng, hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân. Tài khoản Instagram của Lais cũng được đặt ở chế độ riêng tư.

Ngày 17/10/2025, Lais mặc áo dài trắng, cùng Hoàng Hên tham dự lễ trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam tại Sở Tư pháp Hà Nội. Trong dấu mốc đặc biệt, hai người lựa chọn trang phục áo dài truyền thống Việt Nam. Hoàng Hên cài huy hiệu cờ đỏ sao vàng và trang trọng đón nhận quyết định trở thành công dân Việt Nam.

Chia sẻ về cột mốc này, cô nhắc lại những tháng ngày Hoàng Hên phải chờ đợi, không thể thi đấu, đối diện với nhiều lo lắng nhưng vẫn giữ niềm tin được trở lại sân cỏ. “Giờ đây anh ấy đã có hộ chiếu Việt Nam, sự công nhận mà một số cầu thủ phải mất đến 5 năm mới đạt được. Đó là những tháng ngày chờ đợi, không thể thi đấu với trái tim nặng trĩu, đầy lo lắng nhưng vẫn rất nhiều niềm tin. Những ngày dài đằng đẵng đã được đền đáp. Anh ấy được làm điều mình thích nhất là chơi bóng đá”, cô viết.

Xuất hiện trong tà áo dài trắng, Lais lựa chọn kiểu tóc buộc thấp, trang điểm nhẹ và phối chuỗi ngọc trai dài. Hình ảnh cô diện trang phục truyền thống Việt Nam nhận được nhiều lời khen. Bạn gái Hoàng Hên thể hiện sự trân trọng đối với đất nước cả hai đang gắn bó. Lais thường xuyên đến sân cổ vũ Hoàng Hên thi đấu. Cô thường xuyên diện áo dài, xuất hiện trên khán đài trong trang phục mang màu cờ sắc áo của đội tuyển Việt Nam

Lais cho rằng ngày Hoàng Hên nhận quốc tịch mở ra chương mới trong cuộc đời và sự nghiệp của anh. “Hên, hạnh phúc của anh cũng là hạnh phúc của tôi. Anh xứng đáng được tận hưởng từng khoảnh khắc này”, cô chia sẻ.

Lais có phong cách thời trang linh hoạt, diện nhiều thiết kế hiện đại, tôn dáng. Cô sở hữu mái tóc dài, làn da rám nắng cùng nụ cười rạng rỡ.

Trong những trận đấu gần đây của đội tuyển Việt Nam, Lais có mặt trên khán đài, ngồi cùng người thân của các tuyển thủ để tiếp sức cho bạn trai. Khoảnh khắc cô mặc áo đấu màu đỏ, hứng khởi theo dõi trận đấu nhanh chóng thu hút sự chú ý.