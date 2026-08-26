Mẹ Quang Hải: Gia đình đã quen với lời khen chê

Trên khán đài sân Rajamangala, Thái Lan ngày 22/8, vợ chồng bà Dương Thị Cúc (mẹ cầu thủ Quang Hải) cùng theo dõi trận chung kết lượt đi giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan.

Phút 58, Quang Hải được tung vào sân thay người, người mẹ khấp khởi hy vọng. Hơn 10 phút sau, anh nhận đường chuyền bổng của Hoàng Hên, bắt vô-lê vào góc gần, nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Việt Nam.

"Khoảnh khắc con ghi bàn, chúng tôi vỡ òa trong hạnh phúc", bà Cúc, 59 tuổi, nói. Với bà, bàn thắng của con trai không chỉ giúp đội tuyển tạo lợi thế trước trận lượt về mà còn giải tỏa áp lực mà Quang Hải và gia đình phải chịu trong những trận đấu trước đó.

Quang Hải bên mẹ tại nhà riêng dịp Tết Nguyên đán, 2023. Ảnh gia đình cung cấp

Ngoài việc ghi bàn, Quang Hải được trao giải cầu thủ xông xáo nhất trận. Bản đồ nhiệt cho thấy tiền vệ này hoạt động rộng khắp mặt sân. Vị trí chính của anh vẫn là khu vực giữa sân, nhưng Quang Hải thường xuyên di chuyển sang hai biên, hỗ trợ cả tấn công lẫn phòng ngự.

Quang Hải không có khởi đầu thuận lợi tại ASEAN Cup 2026 khi chỉ đá chính một trong số những trận đấu loại trực tiếp trước chung kết. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng anh kết hợp với Hoàng Đức không hiệu quả, thậm chí chê anh đã qua thời kỳ đỉnh cao.

Bà Cúc cho biết từ khi con nổi tiếng gia đình đã quen với những lời khen chê. Nhưng vợ chồng bà vẫn buồn trước những chỉ trích của dư luận. Để tránh áp lực, cả gia đình hạn chế tiếp xúc với mạng xã hội.

Người mẹ biết nỗi buồn của mình chỉ là một phần nhỏ áp lực Hải đang chịu. Tuy nhiên, bà Cúc tin con đủ trưởng thành để tự nhìn nhận và vượt qua. "Là cầu thủ lớn, con sẽ biết cách đứng dậy. Bàn thắng con ghi là một phần minh chứng", bà nói.

Tối 22/8, sau khi rời sân vận động Rajamangala, vợ chồng bà và người thân cùng đến nhà hàng lẩu Thái để ăn mừng. Gần sáng, bà mới chợp mắt vì cảm giác lâng lâng hạnh phúc.

Sáng 26/8, bà Cúc chuẩn bị đồ lễ thắp hương tại một miếu gần nhà ở huyện Đông Anh, Hà Nội. "Tôi vừa cúng rằm, vừa cầu cho con trai và đội tuyển chân cứng đá mềm", bà cho biết.

Hiểu quy luật thắng thua trong bóng đá, bà Cúc mong người hâm mộ có cái nhìn công tâm với nỗ lực của các tuyển thủ vì phía sau họ còn có gia đình.

Tối nay (26/8), vợ chồng bà sẽ đến sân Mỹ Đình cổ vũ Quang Hải cùng đồng đội trong trận chung kết lượt về. "Hy vọng tuyển Việt Nam bảo vệ được lợi thế, giành chức vô địch để dịp Quốc khánh này niềm vui nhân đôi", bà nói.

Quang Hải ăn mừng trong trận Việt Nam thắng Thái Lan 2-0 ở lượt đi chung kết ASEAN Cup 2026, trên sân Rajamangala, tối 22/8. Ảnh: Đức Đồng

Quang Hải ghi dấu ấn đặc biệt tại U23 châu Á 2018 ở Thường Châu (Trung Quốc) khi ghi 5 bàn, trong đó có siêu phẩm đá phạt vào lưới Uzbekistan ở trận chung kết dưới tuyết, giúp U23 Việt Nam tạo nên hành trình lịch sử với ngôi á quân.

Hình ảnh Quang Hải ăn mừng giữa sân tuyết trở thành một trong những khoảnh khắc biểu tượng của bóng đá Việt Nam những năm gần đây.

Sau giải đấu, tên tuổi anh tiếp tục gắn với những thành công của các đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là chức vô địch AFF Cup 2018, HCV SEA Games 2019 và ASEAN Cup 2024. Anh có 87 lần khoác áo đội tuyển Việt Nam, trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử đội tuyển, vượt kỷ lục 83 trận của Lê Công Vinh.