Bố tiền vệ Nguyễn Hai Long: “Ngày mai, gia đình tôi sẽ có 30 người tới sân Mỹ Đình cổ vũ con"

Từ "quân bài tẩy" dự bị đến khoảnh khắc xé lưới Thái Lan

Trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam trên sân khách đã diễn ra đầy kịch tính. Trong bối cảnh hai đội giằng co quyết liệt từng khoảng trống, HLV Kim Sang-sik đã đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt khi tung Nguyễn Hai Long vào sân từ băng ghế dự bị ở hiệp 2.

Không phụ sự kỳ vọng của BHL và đông đảo cổ động viên, tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội FC đã tỏa sáng rực rỡ. Bằng một nhịp khống chế tinh tế và cú ra chân quyết đoán, Hai Long đã xé lưới thủ thành Thái Lan, ghi bàn thắng mở màn quý như vàng. Bàn thắng không chỉ mang lại lợi thế cực lớn cho ĐT Việt Nam mà còn là lời khẳng định đanh thép cho cái duyên tỏa sáng ở những trận cầu lớn của cầu thủ 25 tuổi.

"Con biết bàn thắng này Coach phù hộ cho con" - đó là dòng chia sẻ của Tiền vệ Nguyễn Hai Long trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

"Con biết bàn thắng này Coach phù hộ cho con" - dòng chia sẻ của Tiền vệ Nguyễn Hai Long sau trận đấu, mặc dù không trực tiếp nhắc tên, nhưng ai cũng hiểu, anh muốn dành bàn thắng này để tri ân tới cố HLV Phan Thanh Hùng, người thầy đã xuất hiện trong những năm tháng đầu tiên của hành trình bóng đá chuyên nghiệp, khi anh còn là một cầu thủ trẻ đang từng bước khẳng định bản thân.

Quê nhà Tiên Yên mở hội, gia đình vỡ òa tự hào

Tại khu phố Lý Thường Kiệt, xã Tiên Yên (Quảng Ninh) – quê hương của Hai Long, không khí những ngày này không khác gì ngày hội lớn. Gia đình ông Nguyễn Duy Hùng (bố của Hai Long) rộn rã tiếng cười nói khi bà con hàng xóm, anh em, bạn bè liên tục đến chúc mừng.

Ông Nguyễn Duy Hùng – bố của tiền vệ Nguyễn Hai Long không giấu nổi sự tự hào và xúc động khi nhắc lại khoảnh khắc con trai ghi bàn mở màn chiến thắng lượt đi:

"Cảm xúc lúc ấy thực sự là vỡ òa! Cả nhà chỉ biết hô vang 'Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch!'. Nhìn con vào sân và ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam ở một trận chung kết quan trọng như thế này, gia đình rất vui và hạnh phúc".

Sự kiên trì, bản lĩnh vượt khó rời nhà theo đuổi nghiệp quần đùi áo số từ khi còn nhỏ của Hai Long nay đã gặt hái "trái ngọt", trở thành niềm tự hào không chỉ của gia đình ông Hùng mà còn của đông đảo bà con lối xóm vùng quê Tiên Yên (Quảng Ninh).

Anh trai Nguyễn Hai Long (áo đỏ, đeo băng rôn) cùng anh em bạn bè đến cổ vũ ĐT Việt Nam tại sân Mỹ Đình trong trận đấu bán kết lượt về giữa ĐT Việt Nam - ĐT Malaysia. Ảnh Nhân vật cung cấp

Trước thềm trận chung kết lượt về diễn ra trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, ông Nguyễn Duy Hùng tiết lộ, gia đình và họ hàng đã lên kế hoạch chuẩn bị rất kĩ lưỡng để trực tiếp tới sân cổ vũ.

"Chiều mai, cả đoàn nhà chú từ Quảng Ninh sẽ bắt đầu di chuyển lên Hà Nội. Chuyến đi này có tất cả hơn 30 người, gồm gia đình, họ hàng và người thân thiết để tiếp lửa cho Hai Long và các đồng đội ĐT Việt Nam", ông Hùng hào hứng chia sẻ.

Sự hiện diện của đoàn hậu phương hơn 30 người từ quê nhà Quảng Ninh hứa hẹn sẽ là nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn giúp Nguyễn Hai Long thi đấu thăng hoa trong trận đại chiến quyết định ngôi vương.

Người hâm mộ nức lòng hướng về trận lượt về lịch sử

Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận lượt đi vang lên, trên khắp các diễn đàn bóng đá và trang mạng xã hội, cái tên Nguyễn Hai Long trở thành từ khóa hot nhất. Hàng vạn bình luận thán phục kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật và sự điềm tĩnh của tiền vệ gốc Quảng Ninh.

CĐV Trần Minh Hải (Hà Nội): “Nguyễn Hai Long đá quá chững chạc! Nhìn cách em ấy xử lý bóng và dứt điểm cực kỳ điềm tĩnh. Đúng là quân bài tẩy đích thực của HLV Kim Sang-sik. Trận lượt về ở Mỹ Đình cứ giữ phong độ này thì cúp vô địch chắc chắn ở lại Việt Nam!"

CĐV Nguyễn Thu Hà (Quảng Ninh): "Tự hào người con Quảng Ninh vô cùng! Từ một cậu bé 11 tuổi xa nhà bọc lót ước mơ bóng đá, nay đã trở thành 'hung thần' của Thái Lan. Tiến lên Hai Long, tiến lên ĐT Việt Nam!"

Nguyễn Hai Long cùng ĐT Việt Nam trở lại tập luyện, tập trung tối đa cho trận chung kết lượt về. Ảnh VFF

Chiến thắng cùng lợi thế bàn thắng ở trận lượt đi là bước đệm tự tin rất lớn nhưng ĐT Việt Nam vẫn giữ sự tập trung cao độ. Lượt về trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình hứa hẹn sẽ là một đêm bùng nổ của sắc đỏ.

Với phong độ chói sáng hiện tại, Nguyễn Hai Long đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục là nhân tố bùng nổ, giúp ĐT Việt Nam hoàn tất hành trình chinh phục ngôi vương ASEAN Cup 2026. Hàng triệu con tim yêu bóng đá Việt Nam đang đếm ngược từng giờ để chào đón trận đại chiến lịch sử trên sân Mỹ Đình.