'Tài tử xấu trai' bị tố vào khách sạn cùng hot girl

Theo Sinchew, paparazzi chụp được cảnh diễn viên Bao Bối Nhĩ cùng một cô gái diện váy đỏ gặp gỡ tại khách sạn, hồi giữa tháng 8. Khoảng một giờ sáng hôm sau, cả hai cùng đến quán lẩu, rồi rời đi cách nhau ít phút. Trên đường về khách sạn, người phụ nữ cầm điện thoại nhắn tin. Không lâu sau, Bao Bối Nhĩ được trông thấy xuất hiện trước phòng cô, bước vào trong, cẩn thận kéo rèm lại. Anh chỉ rời đi vào lúc 8 giờ sáng hôm sau, để về phòng riêng thay trang phục chuẩn bị đi làm.

Sau khi loạt ảnh được tiết lộ, chủ đề "Bao Bối Nhĩ ngoại tình" gây xôn xao, thu hút vài chục triệu lượt đọc và bình luận trên Weibo. Trước ồn ào, Bao Bối Nhĩ chưa lên tiếng.

Tài tử Bao Bối Nhĩ. Ảnh: Sohu

Bao Bối Nhĩ và cô gái áo đỏ vào khách sạn. Ảnh: Weibo

Đây không phải lần đầu Bao Bối Nhĩ vướng tin đồn ngoại tình. Năm 2019 - 2021, anh từng kiện những người tung tin đồn anh không chung thủy và thắng kiện. Tháng 3/2023, anh tiếp tục bị chụp ảnh tình tứ cùng một người phụ nữ tóc ngắn tại quán bar.

Bao Bối Nhĩ và vợ - diễn viên Bao Văn Tịnh - yêu nhau từ thời sinh viên. Sau khi tốt nghiệp, hai người sống trong một căn phòng trọ chỉ rộng khoảng 5 m². Trải qua nhiều khó khăn, tháng 7/2013, sau 8 năm yêu nhau, Bao Bối Nhĩ cầu hôn Văn Tịnh và được cô đồng ý. Năm 2015, con gái Bao Khả Ngải chào đời. Ngày 30/3, hai người tổ chức hôn lễ tại Bali. Ngày 20/5/2025, hai vợ chồng thông báo con trai thứ hai chào đời, bé ở nhà gọi là Mì Sợi.

Bao Bối Nhĩ và vợ. Ảnh: Weibo

Bao Bối Nhĩ sinh năm 1984 tại Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc, là diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất phim. Anh được biết đến qua nhiều bộ phim và chương trình truyền hình, thường đảm nhận các vai hài hước, có tính cách dí dỏm. Ngoại hình thấp bé, gương mặt không đẹp trai "theo chuẩn" nên anh thường bị trêu là "tài tử xấu trai nhất", "chàng lùn"...

Bao Bối Nhĩ từng tham gia các tác phẩm như Lost in Thailand, The Ex-Files và một số phim điện ảnh, truyền hình khác.