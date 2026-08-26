NSƯT Kiều Thanh: Từ “Bông hồng gai” rực rỡ trên sân khấu đến cú ngã vì ma túy

Kiều Thanh (tức Kiều Thị Thanh) thường được ví von với hình ảnh “bông hồng gai” trên màn ảnh, sân khấu bởi sự đối lập giữa vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ là những vai diễn góc cạnh, cá tính mạnh mẽ, cùng với đời tư và các phát ngôn thẳng thắn, sẵn sàng “xù lông” bảo vệ quan điểm cá nhân gây nhiều tranh cãi trong dư luận.

Đường đến nghệ thuật của “bông hồng gai”

Sinh ra và lớn lên giữa lòng Hà Nội cổ kính, cụ thể là khu phố Khâm Thiên giàu truyền thống, Kiều Thị Thanh thời thiếu nữ vốn được gia đình định hướng theo đuổi ngành sư phạm để có một cuộc sống bình yên, ổn định. Thế nhưng đam mê nghệ thuật tâm hồn cô gái trẻ đã đưa lối Kiều Thanh đến với cánh cửa Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội vào năm 1999.

NSƯT Kiều Thanh đã nộp đơn nghỉ việc tại Nhà hát Kịch Hà Nội từ ngày 17/7/2026.

Ngay từ những ngày đầu bước chân vào giảng đường sân khấu, Kiều Thanh đã bộc lộ một tư chất khác biệt với các bạn đồng trang lứa. Bản tính bộc trực, mạnh mẽ cùng khả năng cảm thụ nhân vật nhạy bén đã giúp cô lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn tên tuổi khi còn là một cô sinh viên ngồi trên ghế nhà trường.

Sau khi tốt nghiệp, Kiều Thanh chọn đầu quân về Nhà hát Kịch Hà Nội, một trong những cái nôi nghệ thuật lớn nhất của kịch nói phía Bắc. Hơn hai mươi năm gắn bó với Nhà hát Kịch Hà Nội là một hành trình dài đầy mồ hôi, nước mắt và cả những vinh quang thầm lặng. Sân khấu chính là thánh đường giúp cô giữ được ngọn lửa nghề luôn rực cháy ngay cả khi thị trường phim ảnh có những giai đoạn bão hòa. Với những đóng góp bền bỉ và xuất sắc cho nền nghệ thuật nước nhà, năm 2015, Kiều Thanh vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Đây là phần thưởng cao quý và hoàn toàn xứng đáng cho một tài năng luôn sống chết với từng nhân vật.

Bước lên hào quang của sự nghiệp sân khấu từ một vai diễn để đời khi tuổi đời còn rất trẻ, Kiều Thanh đã có hơn hai thập kỷ để cống hiến, nếm trải cả vinh quang tột đỉnh lẫn những nốt trầm lặng lẽ trong cuộc sống riêng tư. Cho đến nay, mỗi khi nhắc đến người đàn bà cá tính ấy, công chúng vừa ngưỡng mộ một tài năng nghệ thuật thiên bẩm, vừa không khỏi bùi ngùi trước một cuộc đời đầy cá tính, không chịu bó buộc trong bất kỳ khuôn mẫu định sẵn nào.

Năm 2015, Kiều Thanh vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Những vai diễn để đời

Nếu như sân khấu kịch là nơi Kiều Thanh rèn luyện nội lực thì phim truyền hình lại là bệ phóng đưa tên tuổi cô đến với hàng triệu khán giả cả nước. Nhắc đến sự nghiệp màn ảnh của cô, không thể không quay ngược thời gian trở về năm 2001, thời điểm bộ phim “Phía trước là bầu trời” của đạo diễn Đỗ Thanh Hải làm mưa làm gió trên sóng truyền hình quốc gia. Khi đó, Kiều Thanh mới chỉ là cô sinh viên năm thứ hai, chưa hề có kinh nghiệm thực tế. Vậy mà, cô đã dũng cảm đảm nhận vai Trà “cave”, một nhân vật có số phận vô cùng nghiệt ngã và phức tạp.

Bằng lối diễn xuất bản năng nhưng đầy chân thực, Kiều Thanh đã khắc họa thành công hình ảnh một cô gái làng chơi đầy gai góc, bất cần đời bên ngoài nhưng ẩn sâu bên trong là một tâm hồn dễ tổn thương, luôn khao khát được yêu thương và tôn trọng. Vai diễn thành công đến mức suốt một thời gian dài sau đó, khán giả quên mất tên thật của cô mà chỉ gọi cô bằng cái tên Trà “cave”. Đó vừa là niềm tự hào to lớn, nhưng cũng là một cái bóng quá lớn mà bất kỳ diễn viên nào cũng phải chật vật để vượt qua.

Kiều Thanh vào vai Trà (cave) trong “Phía trước là bầu trời”.

Không chịu đóng khung trong một hình tượng duy nhất, Kiều Thanh tiếp tục chứng minh thực lực đa dạng của mình qua hàng loạt dự án phim truyền hình thuộc loạt phim “Cảnh sát hình sự”. Cô liên tục biến hóa thành những nữ phóng viên gan dạ, nhà báo sắc sảo hay thậm chí là tội phạm nguy hiểm với tâm lý vặn vẹo. Trong bộ phim điện ảnh đình đám “Gái nhảy” của đạo diễn Lê Hoàng, vai diễn nhà báo Sương của cô một lần nữa khẳng định cái duyên của Kiều Thanh với những nhân vật có cá tính mạnh mẽ, không chịu khuất phục trước nghịch cảnh. Tiếp đó, khán giả lại thấy cô hóa thân xuất sắc vào vai phóng viên Hà Châu và sau này là Kiều Loan trong các phần của bộ phim “Khi đàn chim trở về”. Mỗi một nhân vật qua sự thể hiện của Kiều Thanh đều mang một nét độc bản, không hề trộn lẫn nhờ vào đôi mắt biết nói và giọng thoại đặc trưng, lúc trầm ấm, lúc lại sắc lạnh như dao cạo.

Sau một khoảng thời gian dài vắng bóng để chăm lo cho cuộc sống gia đình, năm 2019, Kiều Thanh có màn tái xuất đầy ấn tượng trong với vai Kiều Dung (Dung khàn) trong bộ phim truyền hình giờ vàng “Hoa hồng trên ngực trái”. Trong phim, nhân vật Kiều Dung là một người phụ nữ sắc sảo, chất chứa nhiều hận thù và đứng sau giật dây hàng loạt âm mưu thâm độc, cô chứng minh cho khán giả thấy phong độ của một NSƯT chưa bao giờ bị mai một theo thời gian.

Kiều Thanh có hai lần hóa thân vào vai phóng viên Hà Châu và sau này là Kiều Loan trong các phần của bộ phim “Khi đàn chim trở về”.

Đời tư nhiều góc khuất

Đằng sau những hào quang rực rỡ trên sân khấu và màn ảnh, cuộc sống đời tư của NSƯT Kiều Thanh lại là một chuỗi những câu chuyện đầy bí ẩn, thăng trầm và không ít lần đối diện với bão dư luận. Năm 2012, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp và được săn đón nồng nhiệt, Kiều Thanh khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi thông báo mình đã sinh con trai đầu lòng với người đàn ông bí mật tên Cương mà không hề tổ chức đám cưới. Cô chấp nhận lui về phía sau hậu trường, tạm gác lại những lời mời đóng phim hấp dẫn để dành thời gian chăm sóc con nhỏ.

Sự thẳng thắn và cá tính mạnh mẽ của Kiều Thanh đôi khi cũng chính là con dao hai lưỡi đẩy cô vào tâm điểm của những cuộc tranh cãi nảy lửa. Vào năm 2019, ngay trong buổi họp báo ra mắt bộ phim “Hoa hồng trên ngực trái”, những chia sẻ công khai và thẳng thắn của cô về câu chuyện tình cảm cá nhân cũng như thừa nhận là “người thứ ba” đã lập tức châm ngòi cho một làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận. Nhiều người không đồng tình với góc nhìn của cô, tạo nên một áp lực khủng khiếp đối với hình ảnh của một người nghệ sĩ mang danh hiệu Ưu tú. Trước những sóng gió ấy, Kiều Thanh chọn cách im lặng, cô lùi sâu hơn vào thế giới riêng của mình, tiếp tục cống hiến cho thánh đường sân khấu và từ chối xuất hiện trước truyền thông.

Kiều Thanh được ví von với hình ảnh “bông hồng gai” trên màn ảnh với các vai diễn sắc sảo, mạnh mẽ và cá tính.

Cú ngã của “Bông hồng gai”

Ngày 25/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam NSƯT Kiều Thanh để điều tra tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tại thời điểm kiểm tra, Thanh đang cùng một số người sử dụng heroin và ma túy đá.

Theo đó, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố (TP) Hà Nội điều tra, phát hiện đường dây mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn thành phố. Đến nay, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 82 bị can trong vụ án.

Theo điều tra, tại thời điểm nhà chức trách kiểm tra, Kiều Thanh đang cùng một số đối tượng sử dụng heroin và ma túy đá. Để có tiền phục vụ nhu cầu sử dụng ma túy, Thanh bán ma túy cho các đối tượng nghiện để kiếm lời, đồng thời thường xuyên tụ tập sử dụng ma túy ngay tại nhà.

Theo công an, để có tiền phục vụ nhu cầu sử dụng ma túy, Thanh đã bán ma túy cho người nghiện để kiếm lời và thường xuyên tụ tập sử dụng chất cấm tại nhà.

Hôm 17/7, hai ngày sau khi nộp đơn nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân, Nhà hát Kịch Hà Nội đã chấm dứt hợp đồng lao động với Kiều Thanh.