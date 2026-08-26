Tùng Dương 'đốt cháy' 40.000 khán giả

Đường đến ngày vinh quang của cố nhạc sĩ Trần Lập và sáng tác mới của Nguyễn Văn Chung - Khát vọng vinh quang. Tùng Dương là ca sĩ duy nhất được chọn biểu diễn trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 . Ban đầu, nam ca sĩ đăng ký biểu diễn We are the champions nhưng không xin được bản quyền. Tùng Dương quyết định hátcủa cố nhạc sĩ Trần Lập và sáng tác mới của Nguyễn Văn Chung -

Giọng hát nội lực của Tùng Dương cất vang trên sân Mỹ Đình, trước sự chứng kiến của hơn 40.000 cổ động viên. Đông đảo CĐV thuộc lời và hát theo ca khúc kinh điển Đường đến ngày vinh quang. Trong khi đó, Khát vọng vinh quang là ca khúc mới phát hành từ 4 ngày trước.

Sắc đỏ ngập tràn trên sân Mỹ Đình hưởng ứng bản nhạc huyền thoại Đường đến ngày vinh quang của Trần Lập. Trong ca khúc có câu: "Ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi/Và chúng ta là người chiến thắng/Đường đến những ngày vinh quang không còn xa/Dù khó khăn vẫn còn", từng câu từng chữ đúng với thực tế của đội tuyển trước giờ bóng lăn. Chúng ta đã ở gần vinh quang nhưng khó khăn vẫn còn.

"Tôi vẫn còn nguyên cảm xúc sau khi bước xuống sân khấu. Được hát trong không khí của trận chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026, trước rất đông khán giả và những người hâm mộ bóng đá, với tôi là một khoảnh khắc thực sự đặc biệt", Tùng Dương chia sẻ sau khi biểu diễn ở sân Mỹ Đình.

Khoảnh khắc được chờ đợi nhất xuất hiện trên sân Mỹ Đình. Tùng Dương hát Khát vọng vinh quang để khuấy động không khí, "dọn đường" cho danh thủ Lê Công Vinh mang chiếc cúp tiến ra mặt cỏ sân Mỹ Đình. Ở trận chung kết lượt đi, danh thủ Kiatisak của Thái Lan nhận vinh dự rước cúp. Và tại sân Mỹ Đình, không còn ai phù hợp hơn Công Vinh.

"Khoảnh khắc được bước ra cùng Công Vinh và chiếc cúp ASEAN thực sự khiến tôi rất xúc động. Công Vinh là một biểu tượng của bóng đá Việt Nam, còn chiếc cúp là hình ảnh của khát vọng chiến thắng, niềm tự hào và những cảm xúc mà bóng đá mang lại cho hàng triệu người hâm mộ", Tùng Dương nói. Khoảnh khắc 40.000 CĐV đồng thanh hô khi Công Vinh bước ra sân để lại ký ức khó quên cho nam ca sĩ.

Chiếc cúp và quả bóng thi đấu ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 được đặt lên vị trí trung tâm. Sau màn trình diễn của ca sĩ Tùng Dương là tín hiệu cho thấy trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình đã sẵn sàng. Sức nóng từ 40.000 CĐV đã đẩy lên đỉnh điểm và phần còn lại chỉ chờ tiếng còi khai cuộc của trọng tài.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), Gianni Infantino, xuất hiện trên khán đài. Công tác tổ chức trên sân Mỹ Đình trước trận chung kết lượt về diễn ra trơn tru, vừa đủ để hâm nóng không khí. Đó chính là một cách để bóng đá Việt Nam ghi điểm với chủ tịch FIFA về sự chỉn chu, chuyên nghiệp.