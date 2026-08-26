Tùng Dương 'đốt cháy' 40.000 khán giả
Ca sĩ Tùng Dương thể hiện 2 ca khúc "Đường đến ngày vinh quang" và "Khát vọng vinh quang" trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan tối 26/8.
Khoảnh khắc được chờ đợi nhất xuất hiện trên sân Mỹ Đình. Tùng Dương hát Khát vọng vinh quang để khuấy động không khí, "dọn đường" cho danh thủ Lê Công Vinh mang chiếc cúp tiến ra mặt cỏ sân Mỹ Đình. Ở trận chung kết lượt đi, danh thủ Kiatisak của Thái Lan nhận vinh dự rước cúp. Và tại sân Mỹ Đình, không còn ai phù hợp hơn Công Vinh.
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), Gianni Infantino, xuất hiện trên khán đài. Công tác tổ chức trên sân Mỹ Đình trước trận chung kết lượt về diễn ra trơn tru, vừa đủ để hâm nóng không khí. Đó chính là một cách để bóng đá Việt Nam ghi điểm với chủ tịch FIFA về sự chỉn chu, chuyên nghiệp.
Dàn sao ĐT Việt Nam chia vui cùng người thân sau chức vô địch ASEAN Cup 2026 với thắng lợi chung cuộc 4-2 trước ĐT Thái Lan.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-26/08/2026 21:12 PM (GMT+7)