David Beckham tái ngộ Thành Long

Ngày 9/10, David Beckham, Thành Long là hai trong số các cổ động viên nổi tiếng đến xem trận giao hữu NBA China Games 2026 giữa hai đội Houston Rockets và Dallas Maverick. Màn so tài diễn ra tại nhà thi đấu Venetian, Macau. Trên Instagram, Beckham đăng ảnh chụp cùng ngôi sao người Hoa tại hàng ghế đầu, kèm chú thích: "Gặp lại huyền thoại Thành Long".

Năm ngoái, cựu cầu thủ cũng đến Macau để xem trận đấu tiền mùa giải, ngồi cạnh Thành Long. Trong một số video khán giả chia sẻ sau đó, cả hai giao lưu với cựu vận động viên bóng rổ Trung Quốc Diêu Minh và Shaquille O'Neal - cựu cầu thủ bóng rổ Mỹ.

Bức ảnh hai ngôi sao chụp cùng nhau hiện đạt hơn 650.000 lượt thích sau một ngày đăng tải. Ảnh: Instagram David Beckham

Nhiều nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí, thể thao, kinh doanh đến xem trận đấu năm nay gồm ca sĩ Mỹ Ne-Yo, giọng ca Hong Kong Khương Đào, Diêu Minh, cầu thủ bóng rổ Dwyane Wade, doanh nhân Jack Ma.

Trên Instagram của NBA, video giới thiệu sự xuất hiện của dàn sao trên khán đài thu hút hơn một triệu lượt xem. Màn tương tác giữa Thành Long và các thành viên của Houston Rockets đạt hơn 2,5 triệu view.

Thành Long, 72 tuổi, hoạt động ở làng phim hơn 60 năm, ban đầu chuyên đóng thế cảnh nguy hiểm. Từ cuối thập niên 1970, ông gây tiếng vang với nhiều tác phẩm như Túy quyền, Kế hoạch A, Trái tim của rồng, loạt phim Câu chuyện cảnh sát... Theo Xinhua, ông là diễn viên người Hoa hiếm hoi thành công ở Hollywood nhờ các tác phẩm ăn khách như series Giờ cao điểm, Đại náo phố Bronx. Năm 2016, Thành Long được trao tượng vàng Oscar hạng mục Thành tựu trọn đời.

David Beckham, 51 tuổi, từng thi đấu cho các câu lạc bộ như Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain. Anh là đội trưởng đội tuyển quốc gia Anh giai đoạn 2000-2006. Năm 2013, anh giải nghệ ở tuổi 38, gây dựng sự nghiệp riêng bao gồm làm người đồng sở hữu câu lạc bộ Inter Miami CF tại giải MLS nhà nghề Mỹ. Ngoài ra, anh góp mặt trong một số bộ phim, gương mặt quen thuộc của nhiều nhãn hàng cao cấp. Hồi tháng 5, tài sản của Beckham và vợ - nhà thiết kế Victoria - vượt tỷ bảng nhờ lợi nhuận từ các dự án của anh và thương hiệu thời trang mang tên cô.