Vì sao bạn quyết định từ bỏ ngành học ban đầu để thi vào trường sân khấu – điện ảnh?

Thực ra, đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ câu chuyện này. Ngay từ đầu, việc thi vào trường sân khấu – điện ảnh cũng được tôi giữ kín, thậm chí bố mẹ không biết.

Trước đó, tôi từng học một năm tại Trường Đại học Hà Nội, theo ngành Công nghệ thông tin. Trong thời gian học ở đây, tôi may mắn có cơ hội casting một bộ phim ngắn do trường thực hiện và được giao vai chính.

Nam Việt và Thanh Sơn. Ảnh: FBNV

Sau khi tham gia dự án đó, tôi bắt đầu cảm thấy mình yêu thích công việc diễn xuất. Từ trải nghiệm ấy, tôi quyết định đăng ký thi vào trường sân khấu – điện ảnh.

Thực ra, trước đó tôi cũng thích xem phim, thỉnh thoảng bắt chước diễn lại một số nhân vật nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành diễn viên. Phải đến khi tham gia bộ phim ngắn, tôi mới nhận ra bản thân thực sự có hứng thú với công việc này.

Khi biết bạn quyết định chuyển hướng sang nghệ thuật, bố mẹ phản ứng ra sao?

Ban đầu, mẹ tôi cũng không muốn trong nhà có thêm một người theo nghề diễn viên, bởi anh trai tôi đã hoạt động trong lĩnh vực này rồi. Mẹ có phần lo lắng về tương lai và kinh tế của nghề.

Khi tôi quyết định nghỉ học ở trường cũ để thi vào trường sân khấu – điện ảnh, mẹ cũng tiếc vì tôi đã học được một năm. Tuy nhiên, khi biết mình thi đỗ, tôi rất vui và cảm thấy như một giấc mơ trở thành hiện thực.

Đặc biệt, lúc nhận được tin báo đỗ, tôi đang đi học quân sự ở trường cũ. Khi ấy, tôi gần như không phải suy nghĩ thêm nữa vì đã xác định được con đường mình muốn theo đuổi.

Diễn viên Nam Việt ngoài đời. Ảnh: FBNV

Khi bước chân vào nghề diễn, bạn có đặt ra một cột mốc thời gian cụ thể để bản thân phải có vai diễn gây chú ý hoặc được khán giả biết đến không?

Thực ra, tôi chưa bao giờ đặt ra một mốc thời gian cụ thể. Khi còn học trong trường, tôi chỉ xác định cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt. Sau khi tốt nghiệp, tôi dự định làm việc tại nhà hát. Nếu có cơ hội tham gia phim ảnh thì tôi sẽ nhận lời.

Tôi nghĩ mỗi người có một hành trình riêng. Có những diễn viên phải mất nhiều năm mới được khán giả biết đến rộng rãi. Vì vậy, tôi không quá sốt ruột mà muốn tập trung trau dồi khả năng diễn xuất trước.

Tôi quan niệm thà đi chậm nhưng chắc còn hơn vội vàng tìm kiếm sự nổi tiếng khi bản thân chưa thực sự sẵn sàng.

Diễn viên Nam Việt trên sân khấu. Ảnh: FBNV

Có ý kiến cho rằng bạn sở hữu ngoại hình sáng, khả năng diễn xuất tốt và xứng đáng được biết đến nhiều hơn. Bạn có từng chạnh lòng khi nhìn những bạn bè cùng khóa liên tục có vai diễn nổi bật, trong khi mình chưa có nhiều cơ hội?

Tôi nghĩ một diễn viên muốn thành công thì ngoài năng lực còn cần có may mắn. Điều này tôi phải công nhận.

Bản thân tôi cũng từng bỏ lỡ một số cơ hội. Có lần, tôi đã tham gia casting, được định trang và gặp gỡ các diễn viên trong đoàn phim. Tuy nhiên, khoảng một tuần sau, đạo diễn gọi tôi lên trao đổi riêng và thông báo rằng vai diễn đã được thay đổi.

Thực ra, tôi cũng không hiểu rõ lý do vì sao mình không được tiếp tục với vai diễn đó. Nhưng nhìn lại, tôi nghĩ mọi chuyện đều có cái duyên của nó. Có thể cơ hội ấy chưa thực sự thuộc về mình.

Tôi cũng không quá đặt nặng chuyện phải có vai chính mới được khán giả nhớ đến. Nhiều khi một vai phụ, thậm chí chỉ xuất hiện trong một cảnh ngắn, vẫn có thể tạo dấu ấn nếu diễn viên biết cách thể hiện.

Với vai chính diện, đôi khi diễn viên phải tuân thủ khá chặt chẽ kịch bản và tính cách nhân vật. Trong khi đó, vai phụ có những khoảng không gian nhất định để mình sáng tạo, tìm cách thể hiện cá tính riêng. Tôi nghĩ chỉ cần một cảnh diễn tốt, khán giả vẫn có thể nhớ đến mình.

Diễn viên Nam Việt trên sân khấu. Ảnh: FBNV

Anh trai cũng là người hoạt động nghệ thuật và có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Bạn có thường xuyên nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ từ anh trong quá trình làm nghề không?

Thực ra, hiện tại tôi cảm thấy mọi thứ khá bình thường, không có quá nhiều áp lực. Từ trước đến nay, tôi không muốn bản thân phụ thuộc vào anh trai, kể cả với bộ phim lần này cũng vậy.

Anh chỉ biết tôi trúng vai khi tôi thông báo kết quả casting. Còn quá trình thử vai, chuẩn bị hay những chuyện liên quan trước đó, tôi đều không chia sẻ nhiều. Tôi muốn tự mình trải nghiệm và nỗ lực.

Tuy nhiên, anh em cùng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, lại có cơ hội làm việc ở sân khấu, nhà hát nên đôi khi chúng tôi vẫn trao đổi về chuyên môn. Anh cũng thỉnh thoảng chỉ dẫn tôi cách thoại, tư duy logic trong diễn xuất và một số kinh nghiệm nghề nghiệp.

Diễn viên Nam Việt có vẻ đẹp thư sinh. Ảnh: FBNV

Bạn có mong muốn một ngày nào đó hai anh em sẽ cùng xuất hiện trong một bộ phim?

Chắc chắn rồi. Đó là mong muốn rất lớn của tôi. Ngay cả với bộ phim hiện tại, dù chỉ còn một số tập nữa là kết thúc, tôi vẫn hy vọng anh Huy, anh Phương có thể tạo điều kiện để anh trai tôi tham gia một vai nhỏ cũng được.

Bạn có nghĩ rằng để tìm kiếm thêm cơ hội trong lĩnh vực điện ảnh, mình cần chủ động hơn thay vì chờ đợi lời mời từ các đạo diễn hoặc sự kết nối của anh trai?

Đúng vậy. Tôi nghĩ mình phải chủ động tìm kiếm cơ hội chứ không thể chỉ ngồi chờ đợi.

Diễn viên Nam Việt trên truyền hình. Ảnh: FBNV

Tôi vẫn muốn tự thân vận động, tự chứng minh khả năng của mình thay vì dựa vào những mối quan hệ sẵn có. Anh trai có thể chia sẻ kinh nghiệm, chỉ dẫn về chuyên môn nhưng con đường sự nghiệp vẫn phải do tôi tự bước đi. Tôi cũng tự nhủ rằng mình sẽ cố gắng để cuối năm nay có một dấu ấn riêng.

Xin cảm ơn anh!