NSƯT Phan Thị Kim Cúc - một trong những giọng đọc Bản tin Chiến thắng trưa 30/4/1975 trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam - qua đời lúc 22h25 ngày 24/11 tại Hà Nội sau thời gian lâm bệnh.

Theo thông tin từ gia đình, lễ viếng diễn ra từ 8h45 đến 10h15 cùng ngày tại Nhà tang lễ Thanh Nhàn, phường Bạch Mai, Hà Nội.

NSƯT Phan Thị Kim Cúc qua đời tối 24/11.

Lễ truy điệu và đưa tang bắt đầu lúc 10h15 ngày 28/11. Sau đó, linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ Văn Điển, Hà Nội.

NSƯT Kim Cúc sinh năm 1944, được nhiều thế hệ thính giả nhớ đến qua giọng đọc trên sóng phát thanh quốc gia, đặc biệt là bản tin Chiến thắng trưa 30/4/1975, thông báo Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.

Ngày 30/4/1975, sau khi quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập, khoảng 15 phút sau, bản tin chiến thắng được phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Phát thanh viên Kim Cúc là một trong hai người đọc bản tin này, cùng phát thanh viên Kim Túy.

Bản tin được đọc trực tiếp tại Đài Tiếng nói Việt Nam vào khoảng 11h45, với nội dung thông báo quân ta tiến vào Sài Gòn, đánh chiếm Dinh Độc Lập, Tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện và Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.

NSƯT Kim Cúc cho biết bản tin đầu tiên được phát thẳng, không lưu lại băng, nên phải nhiều năm sau công chúng mới biết về những người đầu tiên đọc bản tin lịch sử này. Bà nói mình chỉ coi đó là nhiệm vụ của một phát thanh viên: đưa thông tin tới công chúng nhanh nhất.

Bản tin chỉ đọc trong thời gian 30 giây mỗi lượt, nhưng thông tin rất đầy đủ và súc tích. Trong một chương trình truyền hình lên sóng năm 2024, NSƯT Kim Cúc cho biết đã thuộc lòng bản tin đặc biệt này. Thậm chí, bà thuộc từng vị trí xuống dòng, dấu phẩy, dấu chấm.

Ngoài Bản tin Chiến thắng, NSƯT Kim Cúc còn là giọng đọc quen thuộc của nhiều chương trình phát thanh, trong đó có Đọc truyện đêm khuya. Sau khi nghỉ hưu, bà vẫn cộng tác với Đài Tiếng nói Việt Nam trong một số chương trình và tham gia giảng dạy về giọng nói, phát thanh.

NSƯT Kim Cúc thời trẻ.