Thư Kỳ cho biết trước khi lên nhận giải, cô xúc động, ngỡ ngàng và thậm chí còn sợ bản thân sẽ bật khóc. Khi thấy màn hình nhắc nhở "đếm ngược 90 giây, 50 giây, 10 giây", cô đã cuống cuồng nói cho xong phần phát biểu.

Theo Thư Kỳ, diễn viên và đạo diễn là hai vai trò hoàn toàn khác nhau, không thể đem ra so sánh. Tuy nhiên, cảm giác nỗ lực để tạo ra một bản thành tích tốt, cầm trên tay điểm 100 tuyệt đối, niềm hân hoan hệt như nhau.

Nói về giây phút nhận giải, Thư Kỳ thốt lên đó là "thời khắc vô cùng kỳ diệu". Khi bước xuống sân khấu, hình ảnh ấy vẫn liên tục hiện ra trong tâm trí cô, khiến cô tự hứa sẽ tiếp tục nỗ lực học hỏi tiền bối. Ở hậu trường, cô cũng tranh thủ gửi lời cảm ơn đến toàn bộ êkíp trước và sau ống kính, cho biết vì trên sân khấu quá kích động nên không còn nhớ rõ mình đã kịp cảm ơn mọi người hay chưa. "Tôi nghĩ nhân duyên của mình khá tốt, mọi người đều rất mừng cho tôi".

Thư Kỳ nhận giải tối 22/11. Ảnh: Yahoo

Về quá trình làm phim Cô gái, Thư Kỳ hé lộ đã trải qua nhiều năm "đập đi xây lại" kịch bản. Nội dung hiện tại thực chất chỉ có khoảng 30% là trải nghiệm thực tế của bản thân. Cô mô tả: "Hình ảnh cô gái này không chỉ đại diện cho riêng tôi, cô ấy có thể đại diện cho mẹ tôi, cho những ai từng là một cô gái".

Bước qua tuổi thơ giống như nhân vật trong phim, Thư Kỳ cho rằng "vượt qua rồi, mọi thứ sẽ trở nên thật đẹp đẽ". Diễn viên hy vọng lấy bản thân làm ví dụ để tiếp thêm động lực cho những bạn trẻ hay đứa trẻ tổn thương đang ở giai đoạn trầm lắng, giằng xé, giúp họ vượt qua sự bi quan và dũng cảm đối mặt với tương lai vô định.

Thư Kỳ còn vui vẻ tiết lộ chuyện phiếm trong gia đình: Khi về nhà, cháu gái đã mách với cô rằng tuần trước bố uống rượu say lại xảy ra ẩu đả với mẹ, thậm chí mẹ còn xé rách cả áo T-shirt của bố. Cô nói: "Điều khiến tôi vui nhất là họ cứ đánh qua cãi lại như thế, chứng tỏ đến tận bây giờ sức khỏe của cả hai vẫn rất dồi dào, thế cũng tốt rồi!".

Bàn về kế hoạch tiếp theo, Thư Kỳ tiết lộ hiện cô đã bắt tay vào phác thảo kịch bản cho bộ phim thứ hai. Bộ khung về cơ bản đã hoàn thành, nội dung xoay quanh những góc khuất và khó khăn của phụ nữ ở cùng độ tuổi với cô hiện tại. Tuy nhiên với tác phẩm, cô sẽ tập trung hoàn toàn cho vai trò đạo diễn, "cố gắng không tự dẫn dắt rồi tự đóng nữa".

Vừa bước sang tuổi 50, Thư Kỳ được khen trẻ trung, xinh đẹp bất chấp tuổi. Khi được hỏi về điều này, cô cười nói tâm trạng mình khá trẻ con, ở cạnh người trẻ thì sẽ trở nên trẻ trung hơn. Dù vậy, cô cho rằng về mảng diễn xuất, bản thân đã bị giới hạn bởi tuổi tác. "Bây giờ kịch bản gửi đến không đóng vai mẹ thì cũng là vai dì, thiếu chút nữa là có thể đóng vai bà ngoại, bà nội rồi! Bạn của mẹ tôi có người 48 tuổi đã làm bà rồi đấy!", cô nói.

Thư Kỳ ăn mừng chiến thắng tại Kim Mã. Ảnh: Yahoo

Đối với định hướng trong tương lai, Thư Kỳ chia sẻ hiện tại tâm thế của cô đã thoải mái hơn, nhịp sống chậm lại, chọn kịch bản chỉ nhìn vào đối tác hợp tác và nhân vật đó "có thú vị hay không". Khi được hỏi có nhân vật nào luôn muốn đóng mà chưa nhận được hay không, mắt cô sáng lên và thẳng thắn bày tỏ muốn thử sức với vai "kẻ sát nhân biến thái", khao khát chinh phục những vai diễn tâm lý có nội tâm cực kỳ tăm tối và nhân tính biến dạng.

Khi được hỏi liệu ông xã Phùng Đức Luân có gửi lời cổ vũ hay chúc mừng đặc biệt nào không, Thư Kỳ mỉm cười ngọt ngào cho biết anh đã nhắn tin "Good luck (Chúc may mắn)" và "Congratulations (Chúc mừng)". Giới truyền thông đùa hỏi liệu ở nhà có đủ chỗ để trưng bày tượng vàng mới hay không, Thư Kỳ cười đáp: "Anh ấy (Phùng Đức Luân) chỉ nói đùa thôi! Dù chiếc tượng này rất nặng, nó không tốn nhiều diện tích đâu, trong nhà vẫn dọn ra chỗ để được mà!".

Thư Kỳ tên thật Lâm Lập Tuệ, sinh năm 1976, người Đài Loan. Do gia cảnh khó khăn, cô bỏ dở trung học. 16 tuổi, cô đầu quân cho một công ty người mẫu, nhận các hợp đồng chụp ảnh thời trang và đóng quảng cáo. Năm 1995, Thư Kỳ sang Hong Kong phát triển, nhanh chóng nổi tiếng nhờ đóng phim cấp ba. Người đẹp gây ấn tượng với thân hình bốc lửa, đôi môi gợi cảm.

Từ phim Sắc tình nam nữ, cô thành công chuyển hướng sang dòng phim chính thống, được ghi nhận tài năng khi đóng chính các phim Người trong giang hồ, Thành phố thủy tinh, Millenium Mambo, Gác kiếm, Three Times, Nhiếp Ẩn Nương... Cô từng làm giám khảo tại LHP Cannes lần thứ 62 và LHP Quốc tế Berlin lần thứ 58.

Liên hoan phim Kim Mã lần thứ 63 (Golden Horse Awards 2026) diễn ra tối 22/11 tại Trung tâm Âm nhạc Đài Bắc (Đài Loan), nhằm tôn vinh những thành tựu nổi bật của điện ảnh Hoa ngữ. Năm nay, sự kiện thu hút 587 tác phẩm tham gia tranh giải, trong đó có 92 phim truyện dài, 60 phim tài liệu và hàng trăm phim ngắn thuộc nhiều thể loại. Bộ phim 'Arrested Memory' của đạo diễn Nhật Bản Sabu dẫn đầu danh sách đề cử với 11 hạng mục, theo sau là 'Girl' - tác phẩm đầu tay trên cương vị đạo diễn của Thư Kỳ - với 10 đề cử.

Kết quả chung cuộc, 'We Are Born Good' (Thiện nam tín nữ) của đạo diễn Hong Kong Dương Lưỡng Toàn giành giải Phim truyện xuất sắc và Kịch bản gốc xuất sắc. 'Double Happiness' trở thành một trong những tác phẩm thắng lớn khi mang về ba giải, gồm Đạo diễn xuất sắc cho Hứa Thừa Kiệt, Nam diễn viên chính xuất sắc cho Lưu Quán Đình và Dựng phim xuất sắc. Nữ diễn viên Hong Kong Angela Yuen (Viên Lễ Lâm) được vinh danh ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc với phim 'Afterpiece'. Đáng chú ý, Thư Kỳ giành giải Đạo diễn mới xuất sắc với 'Girl', đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp chuyển hướng làm phim của cô. Trong khi đó, Anson Kong (MIRROR) đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc, còn nữ diễn viên gạo cội Judy Ongg được trao giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc.

Một điểm đáng chú ý của Kim Mã năm nay là sự phân bổ giải thưởng cho nhiều nền điện ảnh và thế hệ làm phim khác nhau, với sự hiện diện nổi bật của các tác phẩm đến từ Đài Loan, Hong Kong, Singapore và Malaysia.