David Beckham bán penthouse ở Mỹ

Cựu danh thủ 50 tuổi mua căn hộ vào năm 2020 với giá 19,8 triệu USD thông qua công ty Beckham Brand Limited có trụ sở tại London. Theo The New York Post, penthouse vừa được bán với giá 24,6 triệu USD, giúp Beckham thu về khoản lãi khoảng 4,8 triệu USD.

David Beckham bán căn penthouse trên tòa One Thousand Museum (thứ hai từ phải sang) ở Miami. Ảnh: Splash

Căn penthouse nằm trên tầng 59 của tòa nhà One Thousand Museum - công trình 62 tầng, cao 215 m, thuộc nhóm nhà chọc trời nổi bật nhất tại Miami. Bất động sản gồm 5 phòng ngủ, 6 phòng tắm, hệ thống cửa kính từ trần đến sàn, ban công rộng nhìn ra Đại Tây Dương và sân bay trực thăng riêng - tiện ích hiếm có tại thành phố này.

Tòa nhà do kiến trúc sư danh tiếng Zaha Hadid thiết kế, cung cấp nhiều dịch vụ cao cấp như hồ bơi vô cực, phòng gym và spa hai tầng, Sky Lounge, rạp chiếu phim riêng cùng hệ thống an ninh 24/7. Penthouse từng được gia đình Beckham sử dụng làm nơi lưu trú sau khi David trở thành đồng sở hữu CLB Inter Miami vào năm 2018.

Cựu danh thủ David Beckham. Ảnh: EPA

Dù đã bán căn hộ trên cao, David Beckham và vợ, nhà thiết kế Victoria Beckham, vẫn sở hữu một dinh thự trị giá hơn 72 triệu USD tại Miami Beach, Florida. Siêu biệt thự có đầy đủ tiện nghi như rạp chiếu phim, spa, phòng gym, hồ bơi và khu sinh hoạt ngoài trời.

Bất động sản này từng giúp các thành viên nhà Beckham ở gần con trai cả Brooklyn sau khi anh chuyển sang Mỹ sinh sống cùng vợ là Nicola Peltz. Gia đình thông gia của Beckham - tỷ phú Nelson Peltz - đang sống ở điền trang rộng lớn tại Palm Beach, Florida. Brooklyn, 26 tuổi và Nicola, 31 tuổi, từng kết hôn tại điền trang này năm 2022.

Tuy nhiên, gần đây mối quan hệ giữa Brooklyn Beckham và gia đình anh rạn nứt nghiêm trọng. Tháng trước, Brooklyn gây xôn xao khi công bố bản tuyên bố dài 6 trang, cho biết anh cắt đứt liên hệ với bố mẹ và tập trung vào cuộc sống riêng với vợ. Con trai cả cáo buộc bố mẹ phá hoại cuộc hôn nhân của anh, kiểm soát và đưa ra nhiều thông tin sai lệch. Tuần qua, Brooklyn được phát hiện đã xóa hình xăm tri ân bố trên cánh tay và che phủ hình xăm tên các em trên ngón tay.

Dù Brooklyn tuyên bố không có ý định hàn gắn, các nguồn tin thân cận cho biết anh vẫn luôn được gia đình Beckham chào đón nếu thay đổi quyết định. Gần đây, David Beckham gây chú ý khi đăng tải hình ảnh bộ sưu tập giày bóng đá cá nhân, trong đó tên các con - Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper - được thêu trên giày như một lời nhắn gửi yêu thương.