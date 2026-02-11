6 triệu trang tài liệu điều tra tỷ phú, giới tinh hoa chấn động toàn cầu

Từ cuối tháng 1, vụ án Epstein (hay còn gọi là hồ sơ Epstein) nóng trở lại, sau khi Bộ Tư pháp Mỹ lật lại vụ án. Điều đáng rúng động là tổng số tài liệu được giải mật lên đến 6 triệu trang.

Không chỉ là hồ sơ pháp lý về tội phạm tình dục, kho dữ liệu khổng lồ còn cho thấy mạng lưới tiếp xúc rộng lớn giữa Epstein với nhiều nhân vật thuộc giới chính trị, kinh tế, hoàng gia và học thuật suốt nhiều năm. Khi các tài liệu lần lượt được công bố, câu chuyện không dừng ở tội ác đã được phơi bày, mà còn mở ra một bức tranh lớn hơn về quyền lực, sự im lặng và những mối quan hệ từng tồn tại phía sau vụ án.

Nguồn cơn của “Hồ sơ Epstein”

Thứ gọi là “Hồ sơ Epstein” không xuất hiện trong một lần điều tra duy nhất, mà hình thành qua nhiều lớp vụ việc, nhiều bang, nhiều giai đoạn tố tụng xoay quanh Jeffrey Epstein trong hơn hai thập niên.

Nguồn cơn xảy ra từ những năm 2000, khi cảnh sát Palm Beach nhận được tố cáo về việc Epstein dụ dỗ, lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên tại dinh thự riêng. Cuộc điều tra ban đầu dẫn tới thỏa thuận gây tranh cãi năm 2008 giữa Epstein và công tố liên bang, giúp ông ta nhận mức án nhẹ bất thường.

Vụ án Epstein là một trong những vụ tấn công tình dục gây rúng động toàn cầu.

Từ hồ sơ điều tra ở Florida, các biên bản làm việc, lời khai nạn nhân và thỏa thuận truy tố này trở thành lớp tài liệu đầu tiên của cái mà sau này được gọi là Epstein Files, theo The New York Times,

Bước ngoặt thứ hai đến từ New York năm 2019, khi Epstein bị bắt với các cáo buộc buôn bán tình dục trẻ vị thành niên ở quy mô liên bang. Lần này, FBI thu giữ lượng lớn tài liệu, thiết bị điện tử, ổ cứng, ảnh và sổ ghi chép từ các bất động sản của Epstein tại Manhattan và đảo riêng ở Caribbean. Khối dữ liệu thu được trong đợt khám xét này tạo thành đồ sộ nhất của hồ sơ hiện nay.

Sau khi Epstein qua đời trong trại giam tháng 8/2019, hàng loạt vụ kiện dân sự của nạn nhân nhằm vào cộng sự của ông ta, đặc biệt là Ghislaine Maxwell, tiếp tục làm phát sinh thêm hàng nghìn trang lời khai, email, bằng chứng và tài liệu tòa án. Phiên tòa xét xử Maxwell năm 2021 là nguồn bổ sung quan trọng, khi nhiều chứng cứ và thư từ được đưa ra ánh sáng trước công chúng.

Song song, các hãng truyền thông lớn và tổ chức xã hội sử dụng Luật Tự do Thông tin (FOIA) để yêu cầu công bố thêm hồ sơ điều tra từ FBI và Bộ Tư pháp. Qua từng năm 2020, 2021, 2024, từng phần tài liệu được giải mật nhỏ giọt. Áp lực này dẫn tới việc Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật buộc Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) công khai toàn bộ hồ sơ còn lại cuối năm 2025, mở đường cho đợt công bố hơn 3 triệu trang vào đầu 2026, nâng tổng số tài liệu lên đến hơn 6 triệu trang.

6 triệu trang hồ sơ gây chấn động

Sau những đợt công khai hồ sơ nhỏ giọt, phần lớn đều bị bôi đen nhằm che thông tin nhạy cảm, đến cuối 2025, Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein (Epstein Files Transparency Act) - buộc DOJ phải công bố tất cả tài liệu liên quan trong thời hạn pháp luật quy định.

Cho đến cuối tháng 1, Bộ Tư pháp Mỹ ông bố thêm hơn 3 triệu trang tài liệu liên quan đến vụ án của tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, nâng tổng số hồ sơ công khai lên 6 triệu trang, trở thành một trong những kho tài liệu điều tra lớn nhất từng được mở trước công chúng.

Đợt công bố này bao gồm hàng triệu trang giấy tờ điều tra và tài liệu tòa án, hơn 2.000 video cùng khoảng 180.000 hình ảnh liên quan tới các vụ án từng được điều tra về Epstein và các cộng sự, theo thông tin từ trang chính thức của Bộ Tư pháp Mỹ.

Khác với suy nghĩ ban đầu chỉ là hồ sơ vụ án, thuật ngữ “Hồ sơ Epstein” (Epstein Files) vượt qua phạm vi pháp lý truyền thống. Đây là tập hợp các tài liệu phát sinh trong quá trình điều tra, truy tố và các vụ kiện liên quan đến Jeffrey Epstein, gồm hồ sơ tòa án, lời khai nhân chứng, email và tin nhắn trao đổi, ghi chú cá nhân, danh sách chuyến bay trên máy bay riêng, ảnh chụp tại các bất động sản của Epstein và các tài liệu xác nhận sự hiện diện của gần như mọi người từng tiếp xúc với ông ta.

Jeffrey Epstein chụp ảnh cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump, cựu tổng thống Bill Clinton và nhiều nhân vật quyền lực.

Bên cạnh các bức ảnh ghi lại sự hiện diện của nhiều người tại những không gian do Epstein kiểm soát, danh sách chuyến bay trên máy bay riêng và các tài liệu điện tử cho thấy những cái tên quyền lực từng tiếp xúc với ông ta thông qua email và lịch trình. Một số email được đăng tải thậm chí có nội dung cáo buộc đời tư đối với những nhân vật nổi tiếng, phần lớn bị các bên liên quan bác bỏ.

Lý do khiến công chúng phẫn nộ, đưa hồ sơ Epstein nóng lại toàn cầu là mức độ tiếp cận giới tinh hoa của Epstein. Trong số các tài liệu được công bố, nhiều email và ghi chú cho thấy mối liên hệ gián tiếp hoặc trực tiếp với các nhân vật thuộc tầng lớp quyền lực:

Tên của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và Tổng thống đương nhiệm Donald Trump xuất hiện trong các trao đổi và lịch trình được ghi nhận trong hồ sơ. Không có bằng chứng cho thấy họ bị buộc tội, nhưng các tài liệu này khiến dư luận tò mò và đặt câu hỏi về mức độ tiếp xúc trong quá khứ.

Các tài liệu cũng nhắc đến liên hệ với giới doanh nhân và trí thức, những đoạn trao đổi về kế hoạch gặp gỡ hay lịch trình công việc có liên quan tới tỷ phú Bill Gates và doanh nhân Elon Musk.

Bên cạnh giới chính khách và doanh nhân, hồ sơ còn ám chỉ các mối quan hệ với nhiều nhân vật quốc tế. Một số email và dữ liệu được công bố cho thấy các cuộc trao đổi, gặp gỡ, hoặc chuyến công tác liên quan tới cá nhân thuộc các tầng lớp hoàng gia châu Âu như Prince Andrew. Những bằng chứng này tái gợi áp lực lâu nay buộc vị hoàng tử này rời xa vai trò hoàng gia, theo AP News.

Hồ sơ tiếp tục gây chấn động khi nhiều quốc gia khác bắt đầu khởi tố những nhân vật bị cáo buộc liên quan tới Epstein sau khi tài liệu được chia sẻ rộng rãi. Chính quyền Na Uy đã mở điều tra về nghi vấn tham nhũng đối với cựu Đại sứ Mona Juul và chồng liên quan tới các mối liên hệ tài chính và chuyến công tác có sự can dự của Epstein. Một số nhà ngoại giao Slovakia và các nhà lãnh đạo châu Âu khác cũng chịu áp lực lớn từ những email được tung ra, theo Reuters.

Theo Washington Post, nội dung hồ sơ còn tiết lộ rằng trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, giới luật sư của Epstein từng gửi yêu cầu tới các cơ quan tình báo như CIA và NSA để tìm kiếm hồ sơ có thể chứng tỏ mối quan hệ hoặc sự giám sát đặc biệt, làm dấy lên suy đoán về chiều sâu mạng lưới ảnh hưởng của Epstein, dù các cơ quan này đều phủ nhận tồn tại liên hệ mở.

Bùng nổ phản ứng bất bình

Diễn biến công bố hồ sơ không chỉ dừng lại ở các trang tài liệu, mà còn khiến dư luận và giới chính trị ở Mỹ sôi sục. Các nghị sĩ Dân chủ và một số nghị sĩ Cộng hòa cáo buộc DOJ đang che giấu tài liệu quan trọng, thậm chí là phần mạng lưới đồng phạm, dẫn đến chỉ trích về một “che đậy toàn diện” dù đạo luật yêu cầu minh bạch, Guardian đưa tin.

Các sự kiện xã hội cũng được cộng hưởng mạnh mẽ. Vào ngày diễn ra Super Bowl 2026, một đoạn quảng cáo xúc động do nạn nhân sống sót của Epstein thực hiện đã phát sóng với thông điệp yêu cầu công bố toàn bộ hồ sơ còn lại và trả lại công lý cho nạn nhân.

Làn sóng đòi công lý cho nạn nhân của Epstein được hàng loạt ngôi sao, chính trị gia hưởng ứng. Trên chương trình The View của kênh ABC (Mỹ), nữ diễn viên gạo cội Whoopi Goldberg - người nhiều lần lên tiếng các vấn đề văn hóa và xã hội - đã mạnh mẽ chỉ trích nhân vật quyền lực xuất hiện trong hồ sơ, cách xã hội im lặng trước những hành vi lạm dụng.

Goldberg nêu rõ rằng nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, đã “im lặng hoặc không đủ dũng cảm để bảo vệ những người khác”, góp phần duy trì một nền văn hóa bao che và phớt lờ những hành vi sai trái.

Toàn cảnh hòn đảo riêng thuộc sở hữu của Epstein, nơi nhiều nhân vật từng được ghi nhận xuất hiện trong các tài liệu điều tra.

Bà chỉ trích cách chính quyền xử lý hồ sơ, nhiều phần dữ liệu bị bôi đen và không bảo vệ quyền riêng tư của nạn nhân, điều họ gọi là “thách thức đối với những người bị hại”. Chương trình nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nói lên sự đau đớn của nạn nhân, nhất là khi các email và tên tuổi được tung ra rộng rãi trên mạng.

Nhiều bình luận viên Mỹ nổi tiếng như Jon Stewart bày tỏ sự thất vọng rằng dù hàng triệu trang hồ sơ đã được tung ra, không ai trong số các nhân vật quyền lực được nhắc đến chịu trách nhiệm pháp lý rõ ràng. Stewart cho rằng điều này phản ánh xã hội có thể phơi bày những gian dối và tội phạm, nhưng vẫn không biết cách buộc những người giàu có hay quyền lực phải chịu trách nhiệm. Theo Guardian, lời chỉ trích không chỉ đối với hệ thống pháp lý mà cả đối với văn hóa truyền thông và sự quan tâm của công chúng.

Trong một bình luận đăng trên The Guardian, luật sư và nhà quan sát chính trị Lisa Bloom - người đại diện cho nhiều nạn nhân - nhấn mạnh rằng sự xuất hiện của tầng lớp tinh hoa trong hồ sơ không phải là chuyện ngẫu nhiên, mà chính là biểu hiện của “các quy tắc đặc quyền” nơi những người giàu có và quyền lực thường được bảo vệ khỏi các hậu quả nghiêm trọng.

Bà lập luận rằng nếu công lý không đi kèm với sự minh bạch hoàn toàn thì cuối cùng hồ sơ chỉ trở thành "biểu tượng" của hệ thống bất bình đẳng, thay vì công cụ thực thi trách nhiệm và văn hóa trách nhiệm xã hội.