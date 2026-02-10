Thời trang dạo phố của David Beckham và con gái

Cuối tháng 1, hai bố con David Beckham xuống phố với phong cách thanh lịch. Cựu cầu thủ Anh mặc áo len xám, quần jeans và giày lười trắng. Harper chọn phong cách Pháp gồm áo khoác lông thú, túi Chanel vintage 4.340 USD (113,3 triệu đồng), quần jeans ống loe và giày búp bê đồng thương hiệu 1.075 USD (28 triệu đồng). Ảnh: GC Images

Theo Elle, hai bố con có điểm chung là cùng theo đuổi phong cách tối giản, chuẩn mực kiểu Anh, thể hiện sự tươm tất và thanh lịch.

Phong cách dạo phố của David Beckham nhiều năm nay đi theo hướng cổ điển pha hiện đại. Anh trung thành với gam trung tính: đen, xám, navy, camel, trắng. Harper không ăn mặc theo kiểu ngôi sao hào nhoáng mà trẻ trung, gần gũi với các màu tươi sáng như hồng phấn, trắng, kem.

Trong một lần xuống phố, David phối áo khoác da và quần vải kẻ sọc, nhấn bằng túi xách cỡ lớn của Hermes. Harper cũng chọn cách phối tương tự, dùng túi hiệu Bottega Veneta làm điểm nhấn cho bộ cánh đơn sắc gồm sweatshirt, quần jeans và sneakers.

Là "tín đồ" của phong cách quiet luxury (xa xỉ thầm lặng), David thường chọn thiết kế thiên về may đo tinh xảo, kiểu dáng gọn gàng, quần đứng phom, chất da lộn hoặc cashmere. Điều này tạo nên cảm giác sang trọng không phô trương. Thỉnh thoảng, anh sử dụng một số mẫu kính màu để làm mới hình ảnh. Ảnh: Backgrid

Harper trung thành với áo hoodie, quần jeans, sneakers, đôi khi "đổi gió" bằng đầm ôm dáng tối giản kiểu thập niên 1990, váy ngủ hai dây, cardigan mỏng. Ảnh: Backgrid

Tờ Instyle nhận xét hai bố con đi trên phố như catwalk thời trang với phong cách đơn sắc, tông xám chủ đạo. David có bộ sưu tập túi phong phú, ngoài Hermes, anh còn "chơi" các mẫu rương, hòm của Goyard.

Hai bố con diện đồ đôi bằng suit đen. Để trông trẻ hơn, Harper chọn sneakers.

Harper luôn chọn trang phục không có logo lớn, ưu tiên thiết kế cơ bản.

Trong một số sự kiện, Harper diện đầm lụa hai dây và dép cao gót. David Beckham diện suit hoặc kết hợp blazer cùng quần Tây, sandals da cao cấp. Ảnh: GC Images

David Beckham, 51 tuổi, từng là đội trưởng đội tuyển quốc gia Anh giai đoạn 2000-2006. Danh thủ giải nghệ năm 2013 ở tuổi 38. Harper là con út của David và Victoria Beckham. Cô có ba anh trai gồm Brooklyn, Romeo và Cruz.

Gia đình đang có mâu thuẫn kéo dài nhiều tháng qua, đỉnh điểm là lời chỉ trích của con trai cả giữa tháng 1. Brooklyn tố bố mẹ "cố kiểm soát" cuộc đời anh, "tung vô số lời dối trá với truyền thông", "phá hoại chuyện tình cảm của vợ chồng con trai". Anh cũng tuyên bố không muốn hàn gắn gia đình, chỉ muốn sống yên bình, riêng tư với vợ. Nhà Becks hiện vẫn giữ im lặng.