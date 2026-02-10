Đạo diễn 'Tam Quốc diễn nghĩa' qua đời

Truyền thông Trung Quốc ngày 10/2 đồng loạt đưa tin đạo diễn Trương Trung Nhất, người đứng sau bộ phim truyền hình kinh điển Tam Quốc Diễn Nghĩa bản năm 1994, đã qua đời vào chiều 8/2 sau thời gian chống chọi với bạo bệnh, hưởng thọ 74 tuổi.

Tang lễ đạo diễn tổ chức đơn giản, riêng tư với mong muốn ông ra đi một cách lặng lẽ.

Theo Sina, các tác phẩm tiêu biểu của ông gồm Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tôn Vũ, Epic of King Gesar... Trong sự nghiệp, ông đã tham gia thực hiện hơn 500 tập phim truyền hình, từng đoạt nhiều giải thưởng.

Đạo diễn Tam Quốc diễn nghĩa - Trương Trung Nhất - qua đời, hưởng thọ 74 tuổi.

Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa bản 1994, Trương Trung Nhất đảm nhiệm vai trò đạo diễn phân đoạn, phụ trách các tập từ 45-52 và 78-84, bao gồm những trường đoạn kinh điển như Ngọa Long điếu hiếu, Cái chết của Khương Duy và đoạn kết Tam phân quy Tấn.

Ở phân đoạn Ngọa Long điếu hiếu, ông sử dụng kỹ thuật cắt nhỏ tiền giấy để tạo không khí tang lễ, thiết kế bốn bức họa lụa tượng trưng cho các giai đoạn cuộc đời của Chu Du để Gia Cát Lượng ngâm tụng. Ông để nhân vật Gia Cát Lượng tiến gần đến quan tài khóc thương, phá vỡ nghi lễ thời Hán.

Với Cái chết của Khương Duy, ông cải biên nguyên tác, xây dựng hình ảnh Khương Duy dùng kiếm xuyên qua bụng, ghim cơ thể vào cột, kết hợp mưa giông sấm chớp nhằm tăng tính bi tráng cho cảnh phim.

Ông Nhậm Uông Thụy - Trưởng ban sản xuất của Tam Quốc Diễn Nghĩa 1994 - đăng bài tưởng niệm. “Trước ống kính, ông là nghệ sĩ tài hoa, khí chất. Sau ống kính, ông là người anh em hào sảng, chân thành. Chúng tôi từng cùng nhau giải quyết những bài toán khó trên trường quay. Những phân đoạn do ông đạo diễn như Ngọa Long điếu hiếu, Tam phân quy Tấn đã kể trọn bi ca của anh hùng và sự thăng trầm của lịch sử. Trình độ nghệ thuật và tinh thần tận tụy của ông đến nay vẫn khiến người đời kính phục. Giờ đây ngàn lời khó nói hết niềm tiếc thương, chỉ mong đạo diễn Trương được yên nghỉ, nơi thiên đường không còn đau đớn. Tác phẩm và cốt cách của ông sẽ mãi ở lại trong ký ức của tất cả chúng tôi", ông nói.

Sau đó, biên kịch Uông Hải Lâm cũng đăng bài trên Weibo: "Ông là một trong số ít đạo diễn thực sự am hiểu văn học. Về sau chúng tôi không còn gặp lại nhau, đời người hiếm hoi lắm mới có một lần tương ngộ. Chúc ông lên đường bình an".

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc thương và kính trọng đối với đạo diễn Trương Trung Nhất: “Chỉ những người có nền tảng văn học mới làm nên những tác phẩm có chiều sâu", “Xin tiễn biệt và tri ân", “Ngày xưa xem khi còn rất nhỏ, giờ quyết định xem lại từ đầu"...