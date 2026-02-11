Hồ sơ Epstein hé lộ liên hệ giữa Naomi Campbell và tỷ phú ấu dâm

Naomi Campbell và Jeffrey Epstein. Ảnh: Patrick McMullan

Theo hồ sơ được tiết lộ tuần trước, Naomi Campbell được cho là đã nhiều lần mời Epstein tham dự các sự kiện thời trang cao cấp, trong đó có tiệc sinh nhật lần thứ 40 của cô tổ chức tại Cannes. Tài liệu cũng ghi nhận hàng loạt tin nhắn, ghi chú cho thấy hai bên thường xuyên liên lạc qua điện thoại, đồng thời có những đề nghị liên quan đến việc sử dụng máy bay riêng của Epstein. Các liên hệ này diễn ra cả trước và sau thời điểm Epstein nhận tội năm 2008 trong một vụ án tình dục tại Florida.

Một phần trao đổi giữa hai bên liên quan đến công việc. Trong tin nhắn năm 2005, Campbell đề nghị Epstein xem qua bộ sưu tập đồ bơi mà cô dự định giới thiệu với Victoria’s Secret. Đến năm 2010, trợ lý của Epstein sắp xếp cho Campbell cùng bạn trai gặp nữ doanh nhân bán lẻ Linda Wachner tại nhà riêng của ông ở New York.

Naomi Campbell (phải) và Ghislaine Maxwell - cộng sự thân cận lâu năm của Jeffrey Epstein, hiện bị tuyên án 20 năm tù vì tội buôn bán tình dục trẻ em.

Một ghi chú năm 2015 nêu rõ: "Vui lòng gọi cho Naomi ngay. Cô ấy nói thực sự cần nói chuyện với ông". Một tin nhắn khác cùng năm, được cho là từ Campbell, viết: "Tôi muốn gặp Jeffrey... ông ấy có đến Morocco không?".

Tên Naomi Campbell cũng xuất hiện trong lời khai của hai phụ nữ tự nhận là nạn nhân của Jeffrey Epstein. Một người cho biết lần đầu gặp Epstein tại một bữa tiệc trong dinh thự của ông ở New York, nơi Campbell có mặt. Người còn lại khai rằng Epstein từng nói có thể giúp cô tìm việc tại Victoria’s Secret, với lý do ông ta quen biết Naomi Campbell.

Naomi Campbell ở St Tropez năm 2001 cùng một vị khách được cho là Epstein (mặc đồ màu tím nhạt), và Virginia Giuffre (váy màu hồng) - nguyên đơn quan trọng trong nhiều vụ kiện liên quan đến Epstein và Ghislaine Maxwell.

Từ khoảng năm 2010, theo hồ sơ, mối quan hệ giữa hai bên dường như mang tính cá nhân nhiều hơn là hợp tác công việc. Epstein được mời tham dự ít nhất ba sự kiện liên quan đến Campbell, gồm gala sinh nhật tại Cannes do bạn trai khi đó của cô - tỷ phú Nga Vladislav Doronin - tổ chức, một sự kiện gây quỹ thời trang và buổi tri ân của Dolce & Gabbana dành cho cô tại Paris.

Các tài liệu cho thấy liên lạc giữa Naomi Campbell và Epstein kéo dài từ năm 2003 đến 2016, với khoảng 25 trang hồ sơ, chủ yếu là ghi chú lịch trình và thư từ nội bộ của trợ lý Epstein. Đáng chú ý, năm 2016 xuất hiện nhiều email liên quan đến việc Campbell tìm cách được đi nhờ trên máy bay riêng của Epstein.

Trước đó, Naomi Campbell từng công khai lên án hành vi của Epstein là "không thể bào chữa" và khẳng định cô đứng về phía các nạn nhân. Đại diện của siêu mẫu hiện chưa đưa ra bình luận về các tài liệu mới được công bố.

Một số nghệ sĩ khác có tên trong hồ sơ Epstein, từng tham dự một số bữa tiệc, sự kiện cùng tỷ phú tai tiếng này như rocker Mick Jagger của ban nhạc Rolling Stone, ông hoàng nhạc pop Michael Jackson...

Mick Jagger ngồi giữa cựu Tổng thống Bill Clinton và Jeffrey Epstein trong một nhà hàng.

Bộ Tư pháp Mỹ nhấn mạnh việc công bố hồ sơ Epstein không đồng nghĩa với việc xác nhận hành vi sai phạm của bất kỳ cá nhân nào được nhắc tên, đồng thời lưu ý một số tài liệu có thể chưa được kiểm chứng đầy đủ.

Jeffrey Epstein (1953 - 2019) là một tỷ phú người Mỹ từng hoạt động trong lĩnh vực tài chính và có quan hệ với nhiều nhân vật nổi tiếng. Ông bị cáo buộc điều hành mạng lưới lạm dụng và buôn bán tình dục trẻ vị thành niên trong nhiều năm, trước khi qua đời ở trại giam New York trong thời gian chờ xét xử năm 2019.