Giọt nước tràn ly và bản luận tội gây sốc

Hai ngày qua, câu chuyện gia đình Beckham, vốn từng là biểu tượng của hình ảnh gia đình hào nhoáng trên truyền thông quốc tế, bùng nổ trở lại khi Brooklyn Beckham - con trai đầu của David và Victoria Beckham công khai loạt cáo buộc sâu sắc đối với cha mẹ trên mạng xã hội.

Trong bài đăng trên Instagram dài nhiều trang, Brooklyn khẳng định rằng anh chưa bao giờ được đối xử công bằng và tự do trong cuộc sống riêng tư, và rằng cha mẹ anh đã can thiệp quá mức vào mối quan hệ với người vợ, nữ diễn viên Nicola Peltz Beckham, khiến quan hệ vợ chồng bị tổn hại một cách nghiêm trọng.

Đầu bếp 26 tuổi tuyên bố anh không muốn hàn gắn quan hệ với gia đình và mô tả cách cha mẹ đã “kiểm soát câu chuyện” về gia đình trong suốt nhiều năm qua. Anh viết rằng ông bà Beck cố gắng thao túng truyền thông, đặt hình ảnh thương hiệu Beckham lên trên mối quan hệ thực tế giữa các thành viên trong gia đình, làm tổn hại hạnh phúc cá nhân của anh.

Brooklyn nói rằng chính vì những tin đồn do truyền thông lan truyền - theo anh là do phía gia đình “bảo trợ” - buộc Brooklyn phải lên tiếng để kể sự thật theo cách của mình.

Những chi tiết Brooklyn nêu ra khiến dư luận quốc tế đặc biệt chú ý và lan truyền mạnh mẽ. Anh cáo buộc Victoria Beckham rút khỏi việc thiết kế váy cưới cho Nicola Peltz vào phút chót, buộc vợ anh phải đối mặt với quyết định gấp rút tìm lựa chọn khác.

Vụ Brooklyn Beckham luận tội cha mẹ tạo làn sóng tranh luận khắp thế giới.

Anh cũng cho rằng cha mẹ đã “hijack” (cướp mất) đi một số chi tiết quan trọng trong lễ cưới của anh và vợ - ví dụ như việc Victoria đã nhảy “không phù hợp” trong đoạn video mà Brooklyn mô tả là khiến anh “xấu hổ nhất cuộc đời”.

Brooklyn còn cáo buộc cha mẹ áp lực anh ký nhượng quyền sử dụng tên riêng cho mục đích thương mại, điều mà anh cho là có thể ảnh hưởng đến tương lai của anh và Nicola. Việc này xảy ra trong thời gian chuẩn bị cho đám cưới từ nhiều năm trước và là một trong những nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa anh và cha mẹ lạnh nhạt kể từ đó.

Brooklyn cũng khẳng định BeckVic - theo cách nhìn của anh - cố tình khiến Nicola cảm thấy không được chào đón trong các dịp gia đình, khiến bức tường ngăn cách giữa hai phía càng thêm sâu. Anh mô tả mối quan hệ giữa bản thân và cha mẹ không chỉ bị rạn nứt về mặt cảm xúc, mà còn trở thành đối lập khi anh quyết định chấm dứt mọi liên hệ trực tiếp và yêu cầu cha mẹ chỉ liên lạc thông qua luật sư.

Sự công khai này khiến dư luận quốc tế xem lại nhiều năm nghi ngờ trước đó về sự lạnh nhạt giữa Brooklyn và gia đình Beckham - một gia đình luôn duy trì hình ảnh hào nhoáng, phong cách và thống nhất trong truyền thông.

Phản ứng từ phía David và Victoria Beckham đến nay vẫn chưa rõ ràng.

Sự việc lập tức lan rộng trên các trang tin lớn như AP News và The Guardian, được đánh giá là một trong những vụ “scandal gia đình” lớn nhất của showbiz. Câu chuyện gây bùng nổ vì danh tiếng của người trong cuộc, mức độ và tính chất công khai của cáo buộc, từ chuyện đời tư nội bộ đến chuyện thương hiệu, truyền thông và quyền tự chủ cá nhân.

Chia phe ủng hộ gia đình Beckham "đấu nhau"

Không đợi đến khi truyền thông kịp tổng hợp, mạng xã hội quốc tế đã "chia phe" sau khi Brooklyn luận tội cha mẹ. Điều gây chú ý không chỉ là sự lan truyền đơn thuần, mà là cách công chúng nhìn nhận vụ việc dưới góc độ khác biệt thế hệ, văn hóa gia đình và khác biệt trong quan niệm về tự do cá nhân.

Tại Anh, nơi gia đình Beckham được xem như biểu tượng thành công trong văn hóa đại chúng, phần đông luồng ý kiến bảo vệ David và Victoria Beckham. Họ cho rằng thương hiệu Beckham không chỉ là tài sản riêng của David - Victoria mà là kết quả của nhiều năm làm hình ảnh trước truyền thông. Brooklyn được nhìn nhận là người thừa hưởng lợi ích trực tiếp - từ danh tiếng đến cơ hội nghề nghiệp - nên việc anh công khai chỉ trích cha mẹ bị xem là thiếu tôn trọng, đạp đổ gia đình.

Nhiều bình luận trên Page Six, Daily Mail cho rằng những gia đình nổi tiếng như Beckham không chỉ hoạt động chỉ dựa trên cảm xúc. Khán giả cho rằng việc Victoria tham gia hoạch định truyền thông xung quanh đám cưới của con trai không phải là hành động can thiệp cá nhân mà là cách quản trị rủi ro hình ảnh. Một số ý kiến còn cho rằng cha mẹ “có quyền giám sát vì họ là người chịu trách nhiệm cuối cùng trước báo chí”, nhất là khi gia đình Beckham từ lâu luôn kiểm soát truyền thông.

Ở chiều ngược lại, tại Mỹ, nơi ủng hộ gia đình con gái tỷ phú, phản ứng nghiêng hẳn về phía vợ chồng Brooklyn. Câu chuyện chuyển từ tranh chấp thương hiệu gia đình sang vấn đề quyền tự chủ trong hôn nhân.

Những bình luận phổ biến nhấn mạnh hôn nhân là quyết định riêng của con, cha mẹ không được quyền gây tổn hại đến cảm xúc của con dâu. Cụm từ “setting boundaries” (đặt ranh giới) xuất hiện liên tục trong các phân tích xã hội, đi kèm quan điểm rằng hành động Brooklyn lên tiếng không phải là sự phản nghịch mà là nỗ lực thoát khỏi gia đình, sống cuộc đời riêng.

TikTok trở thành nơi khuếch đại luồng ý kiến. Hàng loạt video giải thích vụ việc dựa trên yếu tố tâm lý học. Nicola Peltz được mô tả là nạn nhân của “toxic in-laws” (gia đình chồng độc hại), còn Brooklyn là người buộc phải lựa chọn giữa gia đình gốc và gia đình mới. Số khán giả ủng hộ cho rằng đầu bếp sinh năm 1999 chấm dứt liên lạc với cha mẹ ruột, chỉ chấp nhận trao đổi với cha mẹ thông qua luật sư được cho là hành động bảo vệ hôn nhân, thay vì bị xem là bất hiếu.

Tranh luận của khán giả chuyển từ việc công kích Brooklyn bất hiếu sang trục mâu thuẫn thế hệ.

Tại châu Á, thậm chí ở Việt Nam, tranh luận mở rộng sang bình diện đạo lý. Nhiều người đứng về phía Beckham khi nhìn sự việc qua lăng kính truyền thống. Cha mẹ luôn ở vị trí ưu tiên, và việc con công khai chỉ trích cha mẹ bị xem là không phải phép.

Ngược lại, cũng có lượng lớn ý kiến, chủ yếu từ người trẻ nêu quan điểm việc bảo vệ vợ là đương nhiên, yếu tố đạo hiếu không thể được dùng để bao biện cho sự can thiệp vào hôn nhân của con cái.

Nhìn nhận toàn cảnh vụ Brooklyn dứt tình, luận tội bố mẹ ruột, điều dễ nhận ra là không phe nào thực sự đúng, chẳng qua khán giả đang có hệ quy chiếu khác nhau lên vấn đề.

Nhóm ủng hộ Beckham bảo vệ yếu tố gia đình, thương hiệu và trách nhiệm tập thể. Nhóm đứng về Brooklyn nhấn mạnh yếu tố cá nhân, tự do và ranh giới riêng tư. Vụ việc đặt câu hỏi về sự khác biệt giữa thế hệ đi trước và những đứa con sinh ra trong gia đình hào nhoáng.