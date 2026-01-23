Sự thật về cáo buộc Beckham ép con trai từ bỏ danh tính

Victoria Beckham suy sụp

Brooklyn Beckham chỉ trích cha mẹ đang là chủ đề nóng nhất các trang tin tức giải trí trên toàn cầu. Dù âm thầm cắt đứt mối quan hệ với gia đình ruột thịt trong gần một năm qua, đây là lần đầu tiên đầu bếp sinh năm 1999 công khai chĩa mũi nhọn về phía ông bà Becks.

Dù Brooklyn có nhắc đến David và các em trai trong bản tuyên bố dài, sự phẫn nộ của anh rõ ràng nhắm thẳng vào Victoria - cướp điệu nhảy thuộc về Nicola Peltz, khiêu vũ “không phù hợp”, đột ngột hủy bỏ may váy cưới cho con dâu - qua đó khép lại mối quan hệ từng gắn bó giữa cặp mẹ con nổi tiếng.

Lời buộc tội của Brooklyn chủ yếu nhắm vào mẹ mình, Victoria Beckham.

Tình mẹ con đổ vỡ được đánh giá là cú sốc lớn. Theo Daily Mail, trước khi kết hôn, Brooklyn không chỉ đơn giản là yêu quý, mà đến mức sùng bái người mẹ nổi tiếng. Anh xăm dòng chữ “Mama’s boy” (tạm dịch: Con trai cưng của mẹ) trên ngực và có thêm hình xăm trái tim tri ân mẹ trên cánh tay.

Dòng chữ trên hiện đã bị che bằng hình xăm bó hoa - dường như dành cho người vợ Mỹ, Nicola Peltz. Đây cũng được xem là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ tốt đẹp ngày xưa đã không còn.

Một người bạn của Victoria tiết lộ với Daily Mail nhà thiết kế thời trang 52 tuổi “tan nát cõi lòng” trước lời lẽ cay nghiệt của con trai đầu lòng.

Nguồn tin so sánh sự tan vỡ của gia đình Beckham với việc Hoàng tử Harry và Meghan Markle từ bỏ Hoàng gia Anh. Theo người bạn, ông bà Becks đang cân nhắc cách phản ứng, có thể sẽ là lời giải thích theo kiểu “ký ức mỗi người có thể khác nhau”, giống như tuyên bố của Nữ hoàng Elizabeth II sau sự kiện Megxit.

Người bạn cũng đề cập đến tình thế khó khăn mà “Thương hiệu Beckham” phải đối mặt: “Trong hai năm qua, chúng ta đã thấy những nỗ lực có chủ đích của họ (vợ chồng Beckham) nhằm xây dựng thương hiệu thống nhất hơn, với tước hiệp sĩ và loạt phim tài liệu đưa họ lên vị thế cao hơn trong xã hội. Nhưng thương hiệu này được xây dựng trên niềm tin và Brooklyn đang làm xói mòn điều đó”.

Tuy vậy, nguồn tin cũng tỏ ra thông cảm với nam đầu bếp: “Brooklyn có lẽ đã chịu đựng đủ và cảm thấy mình không thể bước tiếp nếu không công khai, bởi mọi trách nhiệm đều đang bị đổ dồn lên cậu ấy và Nicola”.

Tương tự, theo nguồn tin của The Mirror, tất cả mọi người bị sốc trước động thái từ phía Brooklyn, nhưng suy sụp nhất là Victoria.

"Cô ấy, cũng như David, lo ngại đây sẽ là dấu chấm hết cho Thương hiệu Beckham. Họ lo sợ không biết Brooklyn còn tiết lộ thêm những điều gì nữa. Họ vẫn đang đổ lỗi cho Nicola, cho rằng chính cô ấy xúi giục Brooklyn làm việc này và mọi chuyện đều liên quan đến cô ấy. Họ liên tục trách móc Nicola", người trong cuộc nói.

Thỏa thuận Brooklyn nhắc đến là gì?

Trong lời buộc tội, Brooklyn tiết lộ vài tuần trước đám cưới với Nicola, cha mẹ “gây sức ép và tìm cách hối lộ” để buộc anh ký từ bỏ quyền đối với chính tên của mình. Đầu bếp sinh năm 1999 nhấn mạnh điều có thể ảnh hưởng đến anh, vợ anh và con cái của họ trong tương lai.

Trên thực tế, Daily Mail đưa tin Victoria là người duy nhất sở hữu bản quyền nhãn hiệu Brooklyn Beckham.

Tài liệu nộp lên Cơ quan Sở hữu trí tuệ Vương quốc Anh cho thấy vào tháng 12/2016, Victoria đăng ký nhãn hiệu mang tên con trai mình. Thời hạn đăng ký đến hết tháng 12/2026. Vào thời điểm đó, Brooklyn được tự do gia hạn thông qua đội ngũ pháp lý riêng.

Nhãn hiệu này bao gồm nhiều loại hàng hóa như mỹ phẩm, nước hoa nam, quần áo, giày dép, đồ thể thao, mũ nón, đồ chơi, chương trình truyền hình và âm nhạc. Victoria cũng đăng ký nhãn hiệu cho tên của ba người con còn lại.

Victoria đang là người sở hữu nhãn hiệu "Brooklyn Beckham". Ảnh: Bestimage

Nguồn tin của Page Six xác nhận trước khi con trai cả kết hôn, Victoria gọi cho Brooklyn để thông báo: “Cha có thương vụ rất lớn, con cần phải ký hợp đồng này”.

Tuy nhiên, người trong ngành khẳng định hợp đồng này không mang ý nghĩa tiêu cực nào đối với Brooklyn. Đó là thỏa thuận với Authentic Brands Group, liên quan đến việc David bán phần lớn cổ phần trong công ty quản lý thương hiệu DB Ventures với giá 269 triệu USD vào năm 2022.

“Thỏa thuận mà Brooklyn được yêu cầu ký là để bảo vệ quyền lợi của cậu ấy, bởi cha mẹ cậu có các đối tác thương mại nắm giữ một số quyền đối với tên Beckham. Thỏa thuận này nhằm đảm bảo các con được tách biệt khỏi điều đó. Đây là thủ tục bình thường và nhằm bảo vệ gia đình. Brooklyn chọn không ký, nhưng điều đó cũng không tạo ra khác biệt gì, bởi không ai có thể hạn chế quyền lợi của cậu ấy. Đáng tiếc là vào thời điểm đó, Brooklyn loại bỏ toàn bộ cố vấn của riêng mình và chỉ lắng nghe luật sư của gia đình Peltz - những người có lẽ không hiểu hoặc cố tình gây cản trở”, nguồn tin chia sẻ.

Khủng hoảng niềm tin trong gia đình

Chuyên gia quan hệ công chúng và thương hiệu Mark Borkowski đánh giá với Daily Mail vụ tấn công của Brooklyn chắc chắn tác động đến “Thương hiệu Beckham”, vốn được xây dựng trên sự đoàn kết, ấm áp và tính chuyên nghiệp. Ông tin rằng đây là cuộc khủng hoảng mang tính sống còn đối với gia đình Beckham.

“Vấn đề nằm ở chỗ gia đình Peltz là những doanh nhân quyền lực và quyết liệt. Họ giỏi trong việc khai thác Brooklyn nếu cậu ấy muốn làm điều gì đó. Giờ đây, họ có thể tách một phần thương hiệu của Brooklyn để xây dựng và phát triển, tương tự cách Hoàng tử Harry và Meghan làm với thương hiệu Windsor. Brooklyn đang có mối quan hệ mật thiết với một trong những doanh nhân quyền lực nhất New York. Nước Mỹ là thị trường lớn hơn rất nhiều đối với cậu ấy. Còn với gia đình Peltz, họ chắc chắn không muốn có thương hiệu Beckham ‘độc lập’ tồn tại mà họ không được quyền kiểm soát”, ông Borkowski cảnh báo.

Theo chuyên gia, tình cảnh hiện tại vô cùng tệ hại đối với nhà Beckham. Họ có thể phục hồi, nhưng phải cần đến thời gian dài.

Chuyên gia thương hiệu và văn hóa Nick Ede nhận định thêm: “Những tình huống như thế này phổ biến hơn nhiều so với những gì công chúng tưởng tượng trong các gia đình nổi tiếng. Nhưng thông thường chúng được xử lý kín đáo, không phơi bày trước công chúng hay bùng nổ dữ dội như trường hợp này. Thương hiệu Beckham từ trước đến nay luôn vừa là gia đình, vừa là doanh nghiệp. Khi một cái tên trở thành tài sản thương mại toàn cầu, các biện pháp bảo hộ pháp lý và đăng ký nhãn hiệu thường được thực hiện từ sớm nhằm bảo vệ cơ hội trong tương lai và tránh việc bên thứ ba trục lợi”.

Là nhà đầu tư hàng đầu, tỷ phú Nelson Peltz được tin không thể bỏ lỡ cơ hội kiểm soát thương hiệu Brooklyn Beckham. Ảnh: IG

Ông Ede chỉ ra lý do khiến câu chuyện trở nên nằm ngoài tầm kiểm soát của gia đình Beckham đến từ thời điểm được lựa chọn và cách nhìn nhận vấn đề. Theo ông, việc chọn trao đổi hợp đồng vào thời điểm mang tính cá nhân sâu sắc như đám cưới có thể khiến người trong cuộc cảm thấy quá tải hoặc bị hiểu sai, đặc biệt khi các cố vấn khác nhau đưa ra cách diễn giải khác nhau. Những gì được cho là nhằm mục đích bảo vệ, có thể lại bị cảm nhận như áp lực khi niềm tin và sự giao tiếp bị sụp đổ.

Chuyên gia lưu ý quyền sở hữu nhãn hiệu không đồng nghĩa với việc kiểm soát cuộc sống hay bản sắc của con người. Nó chỉ liên quan đến việc sử dụng thương mại trong những lĩnh vực cụ thể. Những sắp xếp như cách Beckham làm thường được thiết kế để bảo vệ tương lai của gia đình, chứ không phải để hạn chế tự do cá nhân.

“Ở mức độ giàu có như thế này, vấn đề không nằm ở tiền bạc. Thực chất, đây là câu chuyện về việc những người con trưởng thành tách ra khỏi thương hiệu gia đình đầy quyền lực, trong khi vẫn duy trì sự gắn kết về mặt cảm xúc. Cả Brooklyn lẫn Nicola đều đang phải trải qua quá trình đó. Khi sự chuyển đổi ấy diễn ra trước công chúng, nó có nguy cơ biến bất đồng gia đình riêng tư thành câu chuyện xoay quanh động cơ và sự đổ lỗi, hiếm khi phản ánh đầy đủ thực tế. Tóm lại, điều này giống khúc mắc gia đình diễn ra dưới sự soi xét từ thế giới bên ngoài, hơn là cuộc tranh chấp kinh doanh có tính toán”, ông kết luận.

Đây không phải là tranh chấp thương hiệu duy nhất liên quan đến Brooklyn trong những tháng gần đây.

Năm 2025, cựu nhiếp ảnh gia buộc phải từ bỏ kế hoạch tạo dựng thương hiệu đồ uống có cồn riêng, sau khi vấp phải sự phản đối từ công ty đứng sau thương hiệu bia Beck’s của Đức.

Anh dự định mở rộng dòng sốt cay mới của mình sang các sản phẩm thực phẩm và đồ uống khác, đồng thời nộp đơn đăng ký thương hiệu Becks Buns tại Mỹ để có thể kinh doanh bia và rượu mạnh.

Tuy nhiên, công ty sản xuất bia Beck’s đã phản đối, buộc Brooklyn phải loại bỏ các hạng mục “bia, rượu chưng cất, rượu vang, mirin (loại rượu pha chế từ shochu của Nhật Bản)” khỏi đơn đăng ký để tránh tranh chấp.

Gia đình Beckham vốn nổi tiếng am hiểu kinh doanh và từ lâu đã bảo vệ quyền đối với tên của các con.

Lady Beckham từng gây chú ý khi đăng ký nhãn hiệu mang tên con gái Harper để sử dụng cho sản phẩm mang thương hiệu riêng - bao gồm mỹ phẩm, đồ chơi và quần áo - khi cô bé mới chỉ 5 tuổi.

Các chuyên gia đều tin rằng ông bà Becks muốn bảo vệ con trai. Ảnh: WireImage

Vào thời điểm đó, chuyên gia sở hữu trí tuệ cho rằng việc đăng ký thương hiệu cho tên trẻ em là điều chưa từng có tiền lệ, thường chỉ dành cho người đã nổi tiếng.

Oliver Bray, đối tác tại hãng luật quốc tế RPC, nói với Daily Mail: “Thông thường, điều này chỉ xảy ra khi sự nghiệp của bạn bắt đầu phát triển, khác với cách làm mang tính ‘bảo vệ cho tương lai’ mà Victoria Beckham thực hiện với các con của mình. Điều đó có thể phản ánh xu thế của thời đại, với mạng xã hội và toàn bộ cách thức người nổi tiếng bị khai thác. Để có thêm công cụ kiểm soát hình ảnh của mình, việc đăng ký nhãn hiệu là lựa chọn hiển nhiên. Có thể chính xã hội đang thúc đẩy gia đình Beckham sử dụng những công cụ này để bảo vệ con cái trong thế giới ngày càng mang tính thao túng. Nhưng nhìn từ góc độ khác, điều đó có thể được xem là khôn ngoan và có tầm nhìn xa”.

Năm 2000, cựu đội trưởng tuyển Anh đăng ký nhãn hiệu “David Beckham”, trong khi “Victoria Beckham” được đăng ký vào năm 2002 - thời điểm cựu thành viên Spice Girls bắt đầu sự nghiệp âm nhạc solo.

Khối tài sản của gia đình Beckham hiện được ước tính vào khoảng 673 triệu USD. Tuy nhiên con số này vẫn kém xa giá trị tài sản ròng của cha Nicola, tỷ phú Nelson Peltz, với ước tính khoảng 1,6 tỷ USD.