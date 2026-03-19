Con trai 19 tuổi của Britney Spears đi biển cùng bạn gái

Jayden Federline bên bạn gái tại siêu thị. Anh: Grosby

Theo Hola!, Jayden cùng bạn gái vào mua sắm tại siêu thị Erewhon, trong khi Sean Preston ngồi chờ bên ngoài trên chiếc Tesla. Jayden diện áo phông trắng kết hợp quần short đen, phong cách thoải mái. Bạn gái của cậu mặc quần nỉ cùng áo bikini. Cả nhóm được cho là đang trên đường ra biển hoặc vừa trở về.

Jayden đi biển cùng bạn gái và anh trai. Ảnh: Grosby

Đây là lần hiếm hoi hai con trai của Britney Spears xuất hiện cùng nhau kể từ khi nữ ca sĩ bị bắt vì lái xe trong tình trạng không tỉnh táo hồi đầu tháng. Sean Preston, 20 tuổi, vốn kín tiếng, ít khi lộ diện trước truyền thông và cũng không xuất hiện trên Instagram của mẹ trong nhiều năm.

Trước đó, Jayden được trông thấy lái xe đến thăm mẹ hôm 6/3, chỉ hai ngày sau sự cố của Britney Spears. Nguồn tin cho biết giọng ca Toxic hiện dựa vào con trai khá nhiều: "Jayden trở thành chỗ dựa tinh thần lớn cho cô và còn giúp những việc mà trợ lý thường đảm nhận, như chạy việc vặt. Cậu muốn mẹ mình ở trạng thái tốt nhất và mọi người đều thấy sự có mặt của Jayden giúp cô ấy rất nhiều. Britney hoàn toàn tin tưởng con trai và chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống".

Jayden đến thăm mẹ hôm 6/3. Ảnh: Backgrid

Trong vài tháng qua, Britney Spears và Jayden đã dần hàn gắn mối quan hệ sau vài năm xa cách. Ngôi sao nhạc pop thi thoảng chia sẻ ảnh Jayden khi hai mẹ con đón Giáng sinh, đi lễ nhà thờ, dạo phố cùng nhau.

Britney từng tiết lộ Jayden muốn nối nghiệp mẹ và là một tài năng âm nhạc. Nữ ca sĩ hy vọng một ngày nào đó có thể cùng con biểu diễn trên sân khấu quốc tế.

Britney khoe ảnh bên con trai Jayden tháng 6/2025. Ảnh: Instagram

Dù ít nhắc đến Sean Preston, Britney được cho là có kế hoạch để lại toàn bộ tài sản cho hai con. "Một ngày nào đó, mọi thứ cô có sẽ thuộc về Jayden và Sean, nên cô cảm thấy không có lý do gì để con trai không sớm tham gia nhiều hơn vào cuộc sống của mình", nguồn tin cho hay.