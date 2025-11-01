Những lần Trương Ngọc Ánh vướng ồn ào tài chính

Nửa năm trước khi bị bắt vì tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hôm 31/10, Trương Ngọc Ánh tổ chức họp báo giới thiệu dự án Chrysalis (Cái kén) đồng thời công khai đòi một đối tác khoản nợ 24 tỷ đồng. Thời điểm đó, cô cho biết họ không chịu trả tiền dù đã ký giấy xác nhận công nợ, liên tục thất hẹn, khiến công ty cô chịu nhiều hiểu lầm, ảnh hưởng uy tín.

Cùng năm, cô bị Trung tâm Tổ chức biểu diễn và điện ảnh TP HCM kiện đòi hơn 324 triệu đồng khi hai bên hợp tác tổ chức một sự kiện. Sau đó, đơn vị này rút đơn kiện khi công ty của Trương Ngọc Ánh trả hết nợ.

Theo diễn viên, giai đoạn vướng vào vụ kiện, cô suy sụp, stress vì mất chữ tín với các đồng nghiệp, cộng sự. Rắc rối tài chính cũng khiến cô sốc vì trước đó chưa từng gặp tình huống tương tự. Vụ việc khiến cô mất một số dự án, lời mời công việc, phải bán tài sản để trang trải cuộc sống.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh.

Trương Ngọc Ánh khi ấy nói cô nỗ lực sống tự lập, không giàu "nứt đố đổ vách" hay quen đại gia như lời đồn. Ồn ào, lùm xùm tiền nong khiến cô stress vì mất chữ tín. Tuy nhiên, đó cũng là trải nghiệm để cô hoàn thiện bản thân và hiểu được ai thực sự tốt với mình.

Sau đó, Trương Ngọc Ánh không còn cập nhật về vụ kiện đòi đối tác 24 tỷ đồng, chỉ nói đã ổn định tài chính và muốn tập trung cho dự án phim tâm huyết. Khi hội ngộ nhà thiết kế Linh San để thử đồ cho show diễn Lụa là trà hoa cách đây một tháng, Trương Ngọc Ánh cho biết cuộc sống hiện tại rất thoải mái vì không áp lực phải lo cho ai. Theo diễn viên, con gái cô năm nay 17 tuổi, học rất giỏi và năm sau sẽ sang Mỹ du học ngành dược để tiếp quản gia sản của bà nội. Vì thế, cô không phải lo gì cho con mà chỉ cần chăm chút bản thân.

Trương Ngọc Ánh khi tập show "Lụa là trà hoa" của NTK Linh San hồi cuối tháng 9.

Vài tháng nay, người đẹp dồn sức cho dự án Chrysalis (Cái kén) do mình làm cùng đối tác ở Mỹ. Người đẹp chăm chỉ tập luyện, ăn kiêng để có thân hình gọn gàng, gợi cảm phục vụ vai diễn. Cô cũng thường xuyên bay sang Mỹ để gặp gỡ, làm việc với các đối tác cùng thực hiện bộ phim. Tuy nhiên, dự án chưa kịp hoàn thành thì cô bị khởi tố, bắt tạm giam vì tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, Trương Ngọc Ánh bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng nghìn lượng vàng, hàng chục tỷ đồng khi làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Đất Rồng giai đoạn 2007 - 2008. Ngoài ra, cơ quan điều tra cáo buộc, trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Ánh lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Trương Ngọc Ánh sinh năm 1976, tham gia một số câu lạc bộ và cuộc thi người mẫu từ thời trung học ở Hà Nội. Cô bén duyên nghệ thuật từ vai chính trong phim Em và Michael Jackson khi 16 tuổi, trở nên nổi tiếng khi đăng quang Miss New Model International 1998.

Hơn 30 năm qua, Trương Ngọc Ánh tham gia nhiều lĩnh vực của showbiz: người mẫu, diễn viên, ca sĩ, nhà sản xuất phim. Cô ngồi ghế giám khảo một số liên hoan phim quốc tế, từng được xướng tên "Nữ diễn viên châu Á xuất sắc" tại Giải thưởng Phim truyền hình Quốc tế Seoul (Seoul International Drama Awards).

Năm 2019 và năm 2022, cô lần lượt công bố kế hoạch làm hai phim: Trưng Vương - She Kings và Hương Ga 2,nhưng sau đó cả hai dự án không còn được nhắc tới. Trong thời gian 2022-2024, cô gác lại điện ảnh để tập trung tổ chức các cuộc thi nhan sắc trong nước, quốc tế.