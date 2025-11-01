Trương Ngọc Ánh sụp đổ

Dự án mới của Trương Ngọc Ánh ra sao?

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Ngọc Ánh (49 tuổi), nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Đất Rồng, để điều tra tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản .

Theo điều tra, năm 2007, cô kêu gọi nhà đầu tư nước ngoài góp 9,1 triệu USD (hơn 149 tỷ đồng) vào hai dự án bất động sản, trong đó có tòa nhà Indochine, TPHCM.

Tuy nhiên, trước khi ký hợp đồng, Trương Ngọc Ánh tự đứng tên cá nhân mua đất với giá thấp, hạch toán sai lệch để chiếm phần chênh lệch hơn 1.000 cây vàng.

Trương Ngọc Ánh liên tục đăng ảnh làm từ thiện, dự tiệc suốt tháng 10.

Khi khu đất bị thu hồi để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, Trương Ngọc Ánh tiếp tục tạo khoảng chênh lệch tiền bồi thường để sử dụng cho mục đích cá nhân. Cơ quan điều tra xác định Trương Ngọc Ánh lợi dụng quyền hạn, lập bút toán giả và làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Vài tiếng trước khi bị tạm giam, nữ diễn viên vẫn đăng video ghi lại hành trình từ thiện, trao tặng nhà tại các xã vùng sâu, vùng xa ở Gia Lai.

Cô vẫn thường xuyên sử dụng mạng xã hội, đăng ảnh du lịch, đi sự kiện sang chảnh suốt một tháng qua. tỏa sáng trong hành trình của mình".

Ngày 20/10, cô có mặt tại Mỹ tham gia buổi chiếu phim riêng tư Chrysalis, dự án do Trương Ngọc Ánh làm nhà sản xuất, có sự đầu tư của doanh nhân người Mỹ gốc Việt Daniel Winn.

Việc hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội khiến nhiều người bất ngờ trước thông tin Trương Ngọc Ánh bị bắt tạm giam điều tra tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Dù nhiều năm không đóng phim, Trương Ngọc Ánh thường xuất hiện trong vai trò doanh nhân, gần đây đầu tư cho lĩnh vực phim ảnh. Dự án mới nhất đứng tên nữ diễn viên là Chrysalis - Chiếc kén, do họa sĩ và nhà điêu khắc gốc Việt Sir Daniel K. Winn đầu tư.

Trương Ngọc Ánh tham gia với tư cách nhà sản xuất tại Việt Nam, đồng thời đảm nhận một vai trong phim. Tác phẩm còn có mặt các diễn viên Kiều Chinh, Sir Daniel K. Winn, Samuel An, Tiến Phạm, Lan Thy, Phi Phụng, Hiếu Hiền và diễn viên nhí Uy Nhân.

Tại buổi giới thiệu phim vào tháng 4, Trương Ngọc Ánh nói Chiếc kén là hành trình dài và không dễ dàng sau nhiều năm vắng bóng: “Áp lực lớn nhất là làm sao để khán giả hiểu và đồng cảm với cuộc đời của Sir Daniel K. Winn. Khi ra hiện trường, mọi thứ khác xa với kịch bản, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng truyền tải câu chuyện cảm động nhất có thể”.

Dù được PR rầm rộ tại Việt Nam, nhưng đến thời điểm này, tương lai của Chiếc kén chưa rõ ràng. Sau khi Trương Ngọc Ánh bị bắt, khả năng dự án bị đắp chiếu tại Việt Nam.

Ồn ào kiện tụng

Vài tháng trước khi thông báo trở lại điện ảnh trong vai trò mới, Trương Ngọc Ánh bị loạt ồn ào bủa vây. Cô vướng vào các rắc rối tài chính, kiện tụng và mâu thuẫn hợp đồng vì doanh nghiệp do cô điều hành gặp khó khăn.

Tháng 5/2024, Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh TPHCM gửi đơn kiện Công ty TNHH TNA Entertainment (do Trương Ngọc Ánh làm giám đốc) đến TAND TP Thủ Đức, yêu cầu thanh toán 360,9 triệu đồng gồm nợ gốc, phạt và lãi chậm trả.

Theo đơn kiện, hai bên ký hợp đồng tổ chức sự kiện “Ceremony Welcome - Xin chào Miss Earth 2023” tại Nhà hát TPHCM. Dù chương trình đã kết thúc và nghiệm thu từ tháng 12/2023, công ty TNA không thanh toán đúng hạn dù đã được nhắc nhở ba lần.

Ngày 20/3, phía Trương Ngọc Ánh xin thanh toán 324 triệu đồng chia làm sáu đợt, mỗi tháng hai đợt trong giai đoạn tháng 4-6. Đến tháng 5, Trung tâm vẫn không nhận đủ tiền nên khởi kiện ra tòa, được TAND TP Thủ Đức thụ lý vụ án. Đến ngày 21/10, phía Trung tâm cho biết nhận đủ số tiền 324,3 triệu đồng và đang rút đơn kiện.

Khán giả thắc mắc số phận dự án mới nhất của Trương Ngọc Ánh do doanh nhân Việt kiều đầu tư.

Sau ồn ào kiện tụng, Trương Ngọc Ánh kể thời gian qua cô gặp khó khăn tài chính do bị đối tác nợ 24 tỷ đồng, không trả dù đã ký giấy xác nhận công nợ. "Tôi suy sụp, stress vì mất chữ tín với đồng nghiệp, cộng sự. Vài chục năm theo nghề, tôi chưa từng đối diện sự việc tương tự", Trương Ngọc Ánh nói thời điểm đó.

Nữ diễn viên khẳng định bản thân "không giàu nứt đố đổ vách, không quen đại gia, quan niệm tự đi lên bằng đôi chân". Cô than sốc, 9 tháng qua phải bán tài sản để trang trải cuộc sống, học cách vượt qua bằng cách tập thiền, hạn chế thể hiện cảm xúc trên mạng xã hội.

Loạt ồn ào kiện tụng của Trương Ngọc Ánh chủ yếu đến từ việc đăng cai cuộc thi Hoa hậu Trái Đất tại Việt Nam. Sau giai đoạn khó khăn, cô rời thị trường hoa hậu.

Nữ diễn viên bán lại bản quyền Miss Earth Vietnam và Miss Supranational Vietnam trước khi được một nhà đầu tư Việt kiều chọn hợp tác sản xuất phim điện ảnh.

Hơn 30 năm làm người mẫu, đóng phim

Sinh năm 1975, Trương Ngọc Ánh bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật đầu thập niên 1990 với vai trò người mẫu. Cô nhanh chóng được chú ý nhờ gương mặt hiện đại và phong thái thanh lịch.

Trương Ngọc Ánh lấn sân sang diễn xuất cuối những năm 1990, tạo dấu ấn đầu tiên qua phim truyền hình Người đàn bà yếu đuối. Tác phẩm giúp cô được ghi nhận về khả năng diễn xuất nội tâm, khác biệt với hình ảnh người đẹp vốn có.

Đỉnh cao sự nghiệp của Trương Ngọc Ánh đến từ bộ phim Áo lụa Hà Đông (2006), trong vai người phụ nữ tên Dần. Vai diễn này mang lại cho cô nhiều giải thưởng điện ảnh trong nước.

Trương Ngọc Ánh có sự nghiệp điện ảnh lừng lẫy trước khi dừng đóng phim, hiện bị bắt tạm giam.

Cô góp phần đưa phim Việt ra quốc tế khi Áo lụa Hà Đông được chọn trình chiếu tại Liên hoan phim Busan, giành giải Bình chọn của khán giả. Tác phẩm còn giúp Trương Ngọc Ánh giành giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại Mai Vàng 2007. Bộ phim chứng tỏ thực lực của Trương Ngọc Ánh trong vai trò diễn viên điện ảnh.

Tám năm sau, cô trở lại màn ảnh rộng trong Hương ga (2014), bộ phim hành động do chính cô sản xuất và thủ vai chính.

Tác phẩm dựa trên câu chuyện thật của nữ giang hồ đất Cảng, được đánh giá cao về kịch bản và diễn xuất, mở ra xu hướng phim nữ chính mạnh mẽ tại Việt Nam. Hương ga cũng khởi đầu cho giai đoạn Trương Ngọc Ánh chuyển hẳn sang vai trò nhà sản xuất.

Cô thành lập Công ty TNA Entertainment, tập trung sản xuất phim, tổ chức sự kiện và đào tạo người mẫu. Trong nhiều năm, TNA Entertainment là một trong những đơn vị sản xuất có tiếng, trước khi nữ diễn viên vướng loạt ồn ào.

Sau hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, từ ngôi sao phim truyền hình, diễn viên điện ảnh đến nhà sản xuất có tiếng, Trương Ngọc Ánh rơi vào vòng lao lý với cáo buộc chiếm đoạt tài sản liên quan vụ việc diễn ra gần 20 năm trước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang mở rộng điều tra vụ án Đất Rồng, làm rõ hành vi và trách nhiệm của các cá nhân liên quan.