Vụ Trương Ngọc Ánh: Hàng ngàn lượng vàng sẽ được định giá ra sao?

Như PLO đã đưa tin, ngày 31-10, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, Công ty CP Bất động sản Đất Rồng (trụ sở tại phường Đức Nhuận, TP.HCM) có đơn tố cáo bà Trương Ngọc Ánh, người từng giữ chức vụ chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Công ty Đất Rồng được thành lập năm 2007, do bà Trương Ngọc Ánh làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Bà Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CA

Trong quá trình hoạt động, bà Ánh đã kêu gọi ông PGM (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (khoảng 149 tỉ đồng) để triển khai hai dự án bất động sản, trong đó có dự án tòa nhà Indochine tại số 112 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 cũ.

Theo hợp đồng đầu tư ký ngày 25-1-2008, dự án Indochine phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị 12.917,7 lượng vàng. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy trước thời điểm ký kết hợp đồng, bà Ánh cùng ông NMH (61 tuổi, ngụ phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với bốn hộ dân trong khu đất trên, với tổng giá trị 7.917,3 lượng vàng.

Trong đó, bà Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng nhưng lại hạch toán trong sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng, có dấu hiệu nâng khống giá trị để chiếm đoạt phần chênh lệch.

Đáng chú ý, tháng 12-2007, UBND TP.HCM đã có quyết định thu hồi khu đất nói trên để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn và chi trả hơn 26,1 tỉ đồng tiền bồi thường cho bốn hộ dân.

Sau đó, các hộ dân đã hoàn trả toàn bộ số tiền này cho bà Ánh và ông H, tuy nhiên bà Ánh chỉ chuyển về công ty và nhà đầu tư 3 tỉ đồng, còn lại hơn 10 tỉ đồng được cho là đã sử dụng vào mục đích cá nhân.

Trong quá trình điều hành doanh nghiệp, bà Ánh còn bị cáo buộc lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật để tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập chứng từ và bút toán không đúng thực tế, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Từ vụ việc này, nhiều ý kiến đặt câu hỏi: bà Trương Ngọc Ánh sẽ phải đối mặt với khung hình phạt nào? Và khi tài sản chiếm đoạt được tính bằng vàng, việc quy đổi sang tiền Việt để xác định tội danh được thực hiện ra sao?

Trao đổi với PV, luật sư Phan Mậu Ninh, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết với tổng giá trị chiếm đoạt được cho là lên đến hàng ngàn lượng vàng và hơn 10 tỉ đồng, cùng với việc bà Ánh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong doanh nghiệp, sử dụng thủ đoạn nâng khống và chiếm đoạt phần chênh lệch, thì rất có thể bà Ánh sẽ phải đối mặt với khung hình phạt được quy định tại khoản 4 Điều 175 BLHS, với tình tiết “giá trị đặc biệt lớn” và “tổ chức, hợp tác nhiều người"...

Diễn viên Trương Ngọc Ánh làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Luật sư Phan Mậu Ninh cũng cho biết thêm khi tài sản chiếm đoạt là vàng, USD thì việc xác định giá trị để quy đổi ra đồng Việt Nam là bắt buộc để xác định khung hình phạt. Việc quy đổi được thực hiện thông qua quy trình Định giá tài sản trong Tố tụng hình sự, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành (như Bộ luật Tố tụng hình sự và các nghị định liên quan).

Căn cứ Nghị định 250/2025, Cơ quan điều tra sẽ ra quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, bao gồm các thành viên là chuyên gia, đại diện cơ quan tài chính hoặc các tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp.

Giá trị của vàng sẽ được xác định dựa trên một trong các căn cứ như giá thị trường công khai, giá quy định của Nhà nước (nếu có). Tuy nhiên, vàng là mặt hàng kinh doanh nên thường áp dụng giá thị trường, báo cáo Thẩm định giá/Tư vấn giá…

Lưu ý quan trọng trong vụ án này: Tài sản ban đầu được xác định bằng vàng và sau đó bằng tiền USD. Do đó, căn cứ tinh thần Thông tư liên tịch 02/2001 của liên ngành Trung ương (Bộ Công an, Bộ Tài chính, TAND Tối cao, VKSND Tối cao), Hội đồng định giá sẽ phải làm rõ giá trị thực tế của phần tài sản bị chiếm đoạt (phần chênh lệch do nâng khống, phần tiền bồi thường bị giữ lại) bằng VND theo tỉ giá chính thức tại thời điểm xảy ra hành vi phạm tội để xác định chính xác tổng giá trị tài sản chiếm đoạt, từ đó có căn cứ pháp lý vững chắc để định khung hình phạt.