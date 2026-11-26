Diễn viên Hayden Panettiere. Ảnh: FilmMagic

Theo tài liệu tòa án được Page Six công bố hôm 24/11, Kaya, 11 tuổi, con gái chung của Panettiere và hôn phu cũ Wladimir Klitschko, là người thừa kế toàn bộ tài sản của diễn viên. Trong khi đó, Klitschko, 50 tuổi, được tòa chỉ định làm người giám hộ tạm thời đối với khối tài sản của con gái. Cựu võ sĩ quyền Anh người Ukraine đã nộp đơn đề nghị bổ nhiệm Melissa Moskal Bencivenga - một cố vấn về thuế và tài chính - làm người quản lý di sản của Panettiere.

Tài liệu cho biết Panettiere qua đời mà không để lại di chúc. Khối tài sản cô gồm hơn 5,2 triệu USD tài sản cá nhân và khoảng một triệu USD bất động sản, tổng cộng là 6.232.119 USD.

Hayden Panettiere bên con gái nhỏ. Ảnh: X/ Hayden Panettiere

Hồi tháng 9, Klitschko, 50 tuổi, nộp đơn xin được chỉ định làm người giám hộ tài sản của Kaya, khẳng định con gái anh có quyền thừa kế toàn bộ tài sản của diễn viên quá cố. Cựu võ sĩ cho rằng việc bổ nhiệm người quản lý cần được tiến hành khẩn cấp nhằm bảo vệ tài sản, tránh nguy cơ bị thất thoát, hư hại hoặc chiếm đoạt.

Trong đơn gửi tòa, Klitschko cho biết anh được thông tin rằng các đặc vụ liên bang đã vào nhà riêng của Panettiere ở Los Angeles trong quá trình điều tra, sau đó mang đi một số tài sản của cô. Anh cũng đề cập đến việc một số tài sản cá nhân của Panettiere, bao gồm trang sức, được cho là đã "biến mất hoặc chưa rõ tung tích".

Đầu tháng trước, Klitschko cùng con gái tham dự phiên điều trần trực tuyến. Tại phiên tòa, Klitschko được trao quyền giám hộ tạm thời đối với di sản của hôn thê cũ. Luật sư của ông cũng đề nghị tòa cho phép Klitschko tìm kiếm sự hỗ trợ từ cơ quan thực thi pháp luật để thu hồi những tài sản bị một người không thuộc gia đình chiếm giữ trái phép.

Klitschko và ngôi sao Hollywood bắt đầu hẹn hò năm 2008, chào đón con gái Kaya vào năm 2014. Cặp sao chia tay năm 2018 và Klitschko được trao toàn quyền nuôi dưỡng con gái. Kaya hiện sống cùng bố ở Ukraine.

Hayden Panettiere sinh con gái với Wladimir Klitschko vào tháng 12/2014. Ảnh: Instagram/ Hayden Panettiere

Hayden Panettiere đột ngột qua đời vào ngày 16/8 tại một căn hộ ở Greenville, bang South Carolina. Nguyên nhân cái chết của cô được xác định là do dùng quá liều fentanyl cùng một số loại thuốc khác. Gia đình cho biết, trước khi qua đời, Hayden đã lên kế hoạch sang châu Âu thăm con gái vào cuối tháng 8.

Hayden Panettiere sinh năm 1989, là diễn viên, ca sĩ người Mỹ, nổi tiếng từ khi còn nhỏ qua các vai diễn truyền hình và điện ảnh. Cô được biết đến rộng rãi với vai Claire Bennet trong series Heroes (2006-2010) và Juliette Barnes trong series Nashville (2012-2018). Với vai diễn trong Nashville, Panettiere từng được đề cử giải Quả cầu vàng. Bên cạnh diễn xuất, cô còn hoạt động âm nhạc và góp giọng trong nhiều ca khúc của phim.