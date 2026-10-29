Bà mẹ 45 tuổi gây chú ý vì quá trẻ, dân mạng tưởng bạn gái của con trai

Claudia Seah gây chú ý sau khi đăng tải video chúc mừng con trai Hayden hoàn thành khóa huấn luyện cơ bản trong chương trình nghĩa vụ quốc gia tại Lực lượng Cảnh sát Singapore. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào cột mốc của Hayden, nhiều cư dân mạng lại quan tâm đến vẻ ngoài trẻ trung của mẹ anh.

Một số người nhận xét hai mẹ con trông giống anh chị em hơn là mẹ và con trai. Thậm chí, có người còn nhầm Claudia là bạn gái của Hayden.

Trong bức ảnh chụp tại lễ tốt nghiệp của con trai, Claudia được nhận xét có diện mạo trẻ hơn nhiều so với tuổi 45. Một cư dân mạng bình luận rằng họ tưởng hai người là anh chị em, trong khi người khác tò mò hỏi về các sản phẩm chăm sóc da cô sử dụng.

Chia sẻ với 8days.sg, Claudia xác nhận cô 45 tuổi, còn Hayden 18 tuổi. Người phụ nữ cho biết thường xuyên nhận được những lời nhận xét về ngoại hình, đặc biệt khi con trai ngày càng trưởng thành. Cô bày tỏ sự vui mừng trước những lời khen và cho biết nhiều người bất ngờ khi biết cô đã có con trai lớn.

Khi chụp hình với con trai Hayden, Claudia trẻ trung khiến dân mạng lầm tưởng đó là bạn gái của Hayden.

Theo Claudia, Hayden cũng tự hào về ngoại hình của mẹ. Giáo viên của anh từng kể rằng Hayden thường khen mẹ xinh đẹp với bạn bè ở trường. Ở nhà, chàng trai còn nhắc mẹ tập thể dục khi tăng cân và kiểm soát thói quen ăn vặt. Hai mẹ con thường cùng nhau tập luyện tại phòng gym trong nhà ở Bangkok, Thái Lan.

Claudia cho biết cô duy trì vẻ ngoài trẻ trung nhờ ngủ đủ giấc, uống đủ nước và hạn chế căng thẳng. Cô cố gắng ngủ trung bình 8 tiếng mỗi ngày, thói quen đã được duy trì từ thời niên thiếu, đồng thời uống khoảng 2 lít nước mỗi ngày.

Người phụ nữ cũng chú trọng cân bằng công việc và cuộc sống gia đình, tránh để áp lực công việc ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi. Ngoài ra, cô sử dụng một số thực phẩm bổ sung như collagen và astaxanthin, một chất chống oxy hóa.

Dù kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp, Claudia cho biết cô không thực hiện các liệu trình thẩm mỹ do bận rộn với công việc và chăm sóc gia đình.

Cô đã sống tại Thái Lan khoảng 10 năm cùng người chồng Thái Lan, người cô gặp trong một chuyến du lịch. Hai người kết hôn hơn 10 năm và có 3 người con. Ngoài Hayden, gia đình còn có một con gái 9 tuổi và một con trai 7 tuổi.

Hayden sinh ra tại Singapore, sống ở đây đến năm 9 tuổi trước khi cùng gia đình chuyển đến Thái Lan. Khi trở lại Singapore thực hiện nghĩa vụ quốc gia, anh gặp khó khăn trong việc thích nghi với cường độ huấn luyện và cuộc sống xa gia đình.

Tuy nhiên, Claudia nhận thấy trải nghiệm này đã giúp con trai trưởng thành hơn, biết tôn trọng, quan tâm đến người khác và trân trọng thời gian bên gia đình.

Cô cho biết tự hào khi Hayden ngày càng hoàn thiện bản thân nhờ sự kiên nhẫn, khả năng thích nghi và tính kỷ luật.